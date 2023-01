El imparable Lautaro Martínez: anotó dos goles para Inter y registra una racha implacable tras el Mundial de Qatar

Es como si hubiese quedado un astilla clavada después del Mundial. Su físico no lo acompañó y debió aceptar ser importante desde otro rol. Anotó el penal clave del partido ante Países Bajos, pero Lautaro Martínez quedó son la sangre en el ojo por no poder gritar un gol y perder la titularidad a raíz de ese problema en el tobillo que lo perjudicó. Y eso encendió su fuego interior: firma una racha implacable en el 2023 desde que reapareció en el Inter.

Acumula siete encuentros en los 28 días que lleva este año y ya festejó seis veces. Es más, fue titular seis ocasiones, por lo que su estadística anotadora todavía es más impresionante si se contabilizan los duelos en los que estuvo en el once inicial.

El Toro volvió a gritar ante el Cremonese como visitante por la 20ª jornada de la Serie A para poner el encuentro 1-1 a los 21 minutos del primer tiempo. En el complemento dio vuelta el partido con un giro fantástico. El DT lo sacó a 15 minutos del final –y también a Edin Dzeko– para darle rodaje a su compatriota, Joaquín Correa, y a Romelu Lukaku.

En total, ya suma once en el campeonato y está segundo en la tabla de máximos artilleros del certamen detrás de Victor Osimhen de Napoli (13) con las mismas cifras que Ademola Lookman de Atalanta (11).

* El segundo tanto de Lautaro Martínez ante Cremonese

Tras ser campeón del mundo con la selección argentina, reapareció en el Inter el 4 de enero en el triunfo 1-0 sobre Napoli. Empezó como suplente y saltó al campo de juego por Lukaku cuando restaban 25 minutos de acción.

Tardó tres días en recuperar la titularidad: marcó en el 2-2 contra Monza, en el 2-1 ante Parma, en el 1-0 contra Hellas Verona y en la goleada del clásico 3-0 vs. Milan, además de su mencionada cuota goleadora contra el Cremonese en el Estadio Giovanni Zini. Sólo el Empoli se salvó de su furia anotadora y ese encuentro finalizó con derrota para el Neroazzurro por 1-0.

En la Copa del Mundo fue titular contra Arabia Saudita (1-2) y ante México (2-0), pero luego perdió su lugar con Julián Álvarez y empezó a aportar desde el banco de suplentes: sólo no sumó minutos en la goleada 3-0 ante Croacia de semifinales. “Cuando no marco, trato de dar una mano de otra manera. Antes de ir al Mundial, tenía el tobillo hecho pedazos y no llegué a Qatar como quería, pero nadie puede decir que yo no di todo. Doy lo mejor de mí en cada partido y en cada entrenamiento”, explicó días después de ser campeón del mundo sobre su situación física que no le permitió desplegar todo su potencial.

Actualmente, el Napoli domina el campeonato italiano cuando recién van la mitad de las fechas. El elenco del sur tiene 50 puntos y este domingo intentará revalidar su condición de puntero contra la Roma como local. Inter (40), Milan (38) y Lazio (37) son sus perseguidores, teniendo en cuenta que los últimos dos equipos deberán afrontar sus encuentros este domingo.

