Javier Mascherano renunció tras la eliminación de la Argentina en el Sudamericano Sub 20: “El que ha fallado soy yo”

Fuentes marcó el tanto en el Sudamericano sub 20

Después de la derrota ante Colombia que consumó la eliminación de la Argentina del Sudamericano Sub 20, Javier Mascherano habló en zona mixta y adelantó que no seguirá al frente del seleccionado. Si bien falta la formalización, y habrá que esperar para saber si desde la AFA intentan frenarlo, la prematura despedida del cuadro albiceleste del torneo, al que llegó como uno de los candidatos, parece haber sido crucial.

“No creo que siga, lo mejor ahora es poder volver a Argentina y estar tranquilo”, declaró una hora después de que culminara el duelo. “Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te la den en la Selección. He fallado”, remató al tiempo que adelantó que si bien resta hablar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, cuando regrese al país, su decisión es no continuar.

Mascherano asumió la responsabilidad completa de lo que resultó un fracaso de este seleccionado que llegó como candidato y sólo ganó uno de los cuatro partidos: “No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos. La verdad que es una generación increíble y está claro que el que ha fallado soy yo, en no poder transmitirles la confianza y tranquilidad que ellos saben, como me lo demostraron en todo el proceso”. Además, agregó: “Nunca llegamos al nivel que podíamos llegar, este equipo puede jugar muchísimo mejor, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos de jugar al nivel que ellos pueden”.

Al ser insistido sobre si analizará en frío esta decisión de dar un paso al costado, fue claro: “No hay demasiado que pensar, agradecerle a todos, al presidente por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano y a los jugadores, los hemos molestado mucho durante todo el año, y siempre han puesto a los jugadores ha predisposición. Muchas gracias”.

La selección argentina que contó con jóvenes talentos como Nicolás Paz, Máximo Perrone, Ignacio Maestro Puch, Gino Infantino, Julián Fernández y Facundo Buonanotte perdió tres de sus cuatro partidos, solamente le ganó a Perú 1 a 0, y nunca pudo encontrar el nivel que se esperaba. Más allá de haber pagado caro los errores individuales, en lo colectivo hubo poco para destacar y no hubo nombres propios que sobresalieran por encima del resto.

Lo más lamentable para esta generación es que ahora no tiene posibilidades de jugar el Mundial de Indonesia 2023 y será la séptima vez en al historia que esto ocurra para la Sub 20. Tampoco estará en los Panamericanos de Chile, por lo que el siguiente torneo lo disputará en el verano de 2024, cuando dispute el Preolímpico clasificatorio a los Juegos de París. La Albiceleste debutó con una caída 2-1 ante Paraguay, sufrió un duro 3-1 frente a Brasil, se recuperó para superar a Perú por la mínima y en la última fecha, cuando necesitaba ganar para pasar de ronda, fue vencida 1-0 por Colombia, el local.

Mascherano asumió el cargo en diciembre de 2021 al ocupar el lugar que había dejado vacante Fernando Bocha Batista, días atrás para asumir un cargo como ayudante de campo de José Néstor Pekerman en la selección mayor de Venezuela. Fue la primera experiencia del Jefecito como entrenador y conquistó dos títulos: el Torneo de L’Alcúdia y la Copa Intendencia de Maldonado (en esta última compitió en un cuadrangular con Brasil, Uruguay y Uzbekistán). Aunque hubo malos resultados, como las eliminaciones en primera ronda del Torneo Maurice Revello (en donde cayó 6-2 contra Francia), los Juegos Odesur y ahora el Sudamericano.

