Las definiciones de Riquelme: su mensaje a Messi en pleno Mundial, el error de Van Gaal y el mercado de pases de Boca

Este jueves Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, dio una extensa entrevista a F90, el ciclo de ESPN. Luego de la derrota ante Racing en la Supercopa Internacional disputada en Abu Dhabi, el ídolo máximo del club de la Ribera dejó varias definiciones, cuando resta poco para el comienzo de la Liga Profesional. El Xeneize se medirá el domingo ante Atlético Tucumán en La Bombonera.

El máximo ídolo del elenco azul y oro no fue ajeno a la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar. De recordado paso por la Albiceleste, Román disputó el Mundial 2006 y fue compañero de Lionel Messi, con quien mantiene una buena relación: “Fue hermoso verlos a todos los argentinos festejar. Al que le gusta el fútbol, es algo hermoso que Messi levante la copa. muy pocas veces pasó que todo el mundo estaba de acuerdo en que merecía ganarla. Siento mucha felicidad de que lo haya conseguido”. Además, reveló que tuvo charlas con el 10: “Le escribí solamente cuando perdimos el primer partido (ante Arabia Saudita) y cuando terminó ganando la final (contra Francia). No solamente porque ahora haya ganado, sino porque años para atrás me decían que Argentina era favorita y respondí siempre lo mismo, ‘Mientras Messi juega, Argentina siempre es favorita’. Al final lo cumplió. Él juega como los viejos de antes, le gusta competir, jugar a la pelota. No le duele nunca nada. Le duele para entrenar, pero para jugar a la pelota no le duele nunca nada”.

Además, el ex futbolista del Villarreal y del Barcelona hizo hincapié en el duelo entre la selección argentina y Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial, cuando La Pulga festejó su gol con el Topo Gigio al banco de suplentes de Louis van Gaal. En su análisis, Riquelme sostuvo que el técnico neerlandés cometió el grave error de criticar a Messi en la previa: “Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol, vos al mejor no lo podes hacer enojar. Es preferible besarlo y abrazarlo. La declaración de Van Gaal para la Argentina fue muy buena, Messi enojado es imposible. Cuando Messi se enoja no se hace expulsar, Messi no se enoja así, no pega una patada, se enoja jugando a la pelota. Es lo peor que te puede pasar (como rival)”.

En su balance inicial de gestión, se mostró conforme con lo que han sido los logros deportivos obtenidos en este tiempo: “En los 3 años que llevamos, el equipo está compitiendo bien. Tenemos jugadores que les gusta competir y que hacen que los partidos importantes siempre demuestran su categoría. El torneo pasado no hemos sido muy regulares. Después del partido con Patronato el equipo tuvo un golpe fuerte, sintieron un poco de vergüenza, empezaron a competir y se encontraron con el torneo nuevamente. Al final termina siendo un año bueno”.

En este sentido, aseguró que el mercado de pases de Boca Juniors no necesitó de tantas incorporaciones por el buen rendimiento en 2022: “Escuchamos en la TV que tenemos que traer 14 refuerzos, pero estamos tranquilos, si cada 3 meses ganamos. Sabemos que tenemos que jugar mejor, claro que sí pero no estamos para prometer nada”.

Con respecto a la Supercopa Internacional que fue derrota para el conjunto de Hugo Ibarra por 2 a 1, sostuvo que el nivel del partido fue bajo, pero adjudicó eso a la falta de ritmo de ambos equipos por el largo parate que comenzó antes del Mundial de Qatar. Además, evitó sumarse a la polémica por el penal que definió el partido: “Si el arbitro cobró penal, cobró penal. Ya está, no pasa nada. Él se puede equivocar, nosotros también y lo único que tenemos que pensar nosotros es en hacer un gran partido el día domingo. Es fácil culpar a alguien, pero hay que saber que claramente no hicimos un buen partido”.

Además, reveló que Fernando Rapallini, árbitro de la final, les reconoció que durante el choque entre el Xeneize y Racing por la Liga Profesional se equivocó al no cobrar un penal en favor de Boca Juniors: “El árbitro sabe cuando se equivoca y cuando no. Él sabe que se equivoco en la cancha de Racing, te lo digo a vos porque el árbitro se los dijo a los jugadores en el aeropuerto de Arabia Saudita”.

Sin dudas, una de las grandes novedades de estos últimos días en la institución fue la salida de Agustín Rossi al Al-Nassr de Arabia Saudita, después de que el arquero firmara un precontrato con Flamengo que entrará en vigencia en junio de este año. “Los muchachos del Consejo han intentado durante un año mas o menos renovarle. Han tenido varias reuniones, no se pudieron poner de acuerdo”, sostuvo Riquelme, quien le deseó lo mejor al ex Chacarita.

Con respecto a Valentín Barco, el lateral izquierdo que se destaca en la reserva, el vicepresidente del club reconoció que existe una oferta del Getafe para comprarlo, pero en caso de que no haya acuerdo, ya están diagramando una renovación: “Pidieron 2 o 3 condiciones como hacen los representantes para renovar por un año. Una es no aumentar la cláusula de salida. Me parece que está a nuestro alcance. Si no se llega al acuerdo con Getafe, vamos a renovar el contrato por un año mas”, aunque admitió que hay “muchas chances” de que sea vendido al club español.

A su vez, se mostró entusiasmado con la posible compra de Lucas Merolla, zaguero de Huracán, por quien negocia Boca en las últimas horas. “Huracán tiene una deuda con nosotros, a lo mejor eso ayuda. Si todo va bien, tal vez pueda estar con nosotros. Tiene muchas ganas de venir al club, es muy amigo de Briasco y dice que lo está volviendo loco para venir acá”, contó.

Por otro lado, Riquelme se refirió a la posibilidad de ganar la Copa Libertadores, una de sus promesas de campaña: “La ilusión la tenemos, la temporada pasada pensamos que íbamos a llegar hasta el final. Contra Corinthians hicimos un gran partido pero estaríamos jugando hoy y no haríamos un gol. Siempre tenemos la ilusión de llegar hasta el final, pero uno no tiene la bola de cristal para prometer”. En este sentido, admitió la diferencia que hay para competir con los clubes brasileños: “Es verdad que económicamente están muy fuertes. Flamengo lo viene demostrando cada temporada, no sorprende que traigan un jugador por 15, 20 o 25 millones. Podemos hablar de nuestro país, los problemas con el peso y ese tema... pero somos argentinos. Siempre pienso que al argentino le gusta competir, nos gusta esos partidos difíciles, siempre damos un poquito más en esos momentos”.

Pero, se mostró muy conforme con el plantel que ha armado para 2023: “Cuando me pongo a mirar de a uno a los jugadores que entran digo, ‘Guau tenemos un equipazo’. Después sabemos todas las dificultades que tiene nuestro país. Veremos el sorteo quién nos toca, cómo va todo esta temporada. Siempre hay que soñar. Ellos (los brasileños) están muy fuertes, pero a la cancha entran 11 y 11, y nosotros tenemos buenos futbolistas y creemos que podemos darle pelea a cualquiera”.

