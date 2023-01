Del radical cambio en la Bombonerita al sueño de construir un microestadio para 6 mil personas: las nuevas obras en Boca Juniors

El cambio radical que sufrió la Bombonerita

A la espera de novedades por el avance del proyecto Bombonera 360, con el que la directiva de Boca Juniors pretende ampliar el mítico estadio de fútbol, en el club de la Ribera se hacen obras para que otras disciplinas puedan competir en alto nivel. Se acaba de inaugurar el microestadio Luis Conde, donde el básquet y voley masculino y femenino harán de locales con comodidades que antes no tenían. Además, en febrero serán presentadas las canchas de hockey sobre césped y en marzo las de tenis.

La explicación detrás de la aparición de pelopinchos en la Bombonera La imagen en una de las tribunas de la cancha de Boca Juniors se viralizó en las últimas horas y generó intriga y cientos de comentarios VER NOTA

“Desde el 96 que se había inaugurado que estaba de la misma forma. Casi que no se había reformado nada de la estructura que se montó por aquellos años”, le contó una fuente que frecuenta la Bombonerita a Infobae. El establecimiento huele a nuevo: se prueban las luces y sistema de aire acondicionado (uno de los pocos microestadios cerrados del país que lo tienen) y la nueva madera donde picarán miles de pelotas resplandece. Ya no habrá goteras ni problemas con el tablero electrónico, motivos por los cuales se han llegado a suspender partidos. Las reformas en los consultorios médicos, vestuarios y oficinas son notorias, ya que no se habían modificado desde su apertura hace 27 años.

En Boca apuntan a que esta inversión en la que evitaron precisar números pero consta de ocho cifras sea redituable con el correr de los años. Jorge Amor Ameal (presidente del club), Alejandro Desimone (vocal titular y presidente del Básquet) y Carlos Navarro (vocal titular y presidente del Departamento de Obras) estuvieron presentes el día de la inauguración, donde los miembros del equipo masculino de básquet se enfrentaron -y vencieron 84 a 76- a Ciclista Olímpico de La Banda por la Liga Nacional.

El estadio Luis Conde, renovado por completo (Foto: Alejandro Beltrame)

“Para el club es una obra más que importante, dentro del plan de obras que está planteado. Tratamos de cuidar las instalaciones como si fueran nuestras. Esto era algo que Boca necesitaba, tener un estadio a la altura de lo que es Boca. Yo viajaba por distintas canchas y veía que nos habíamos quedado mucho. Boca tiene que ser primero en todo. Esta es la punta de lanza para tratar de tener un estadio acorde a lo que es Boca”, le manifestó Desimone a este medio.

El golazo de volea de Facundo Roncaglia para Boca Juniors en la Supercopa Internacional ante Racing El defensor xeneize abrió la cuenta en Emiratos Árabes con una volea espectacular VER NOTA

Uno de los ejes de esta mejora fue el aprovechamiento de un espacio que hasta aquí no era utilizado: se destinó a la estructura para una grada y el sector de hidromasaje y recuperación para los jugadores en el vestuario local. Por otra parte, está en construcción un gimnasio para los juveniles de distintas áreas de deportes amateurs, una utilería nueva y se agrandará el departamento médico. El sueño, en un futuro a mediano y largo plazo, es el de levantar un microestadio con aforo de entre 5 mil y 6 mil espectadores.

LAS 14 OBRAS QUE SE REALIZARON EN LA BOMBONERITA :

-Nuevo campo de juego con certificación FIBA

-Nuevo sistema de iluminación de proyectores de led de 5700K

-Pintura integral del estadio interior y exterior

-Pintura integral de la cubierta

-Nuevo acceso con rampa, pasamanos y alero de protección para personas con movilidad reducida

-Reacondicionamiento de hall de acceso con espacios más iluminados

-Vestuario local más amplio, con sector de hidromasajes frío/calor y sector de recuperación

-Refuerzo estructural en la gradería

-Impermeabilización exterior

-Restauración de los pasillos de acceso

-Vestuario visitante y de árbitros más amplios y modernos

-Nuevo mobiliario para todo el área deportiva y administrativa

-Sector administrativo con nuevas oficinas, sala de reuniones y office

-Sistema de aire acondicionado central rooftop para todo el estadio

GALERÍA DE IMÁGENES

Fotos: Alejandro Beltrame

Seguir leyendo: