El misterioso posteo de Piqué con Clara Chía en medio de los rumores de infidelidad: los mejores memes y reacciones

La foto publicada por Piqué y los comentarios de Jordi Martín y Ricky Puig (@3gerardpique)

Sin escribir ningún comentario y apelando al viejo refrán de que “una imagen vale más que mil palabras”, por primera vez Gérard Piqué publicó una foto junto a Clara Chía Martí justo en medio de los rumores de infidelidad con la abogada Julia Puig Gali, prima del ex futbolista del Barcelona, Riqui Puig, y que fue compañero de la leyenda azulgrana. El posteo fue llamativo y derivó miles de reacciones de los seguidores del ex defensor.

La foto es una selfie y parece haberla sacado Clara por la posición de su brazo derecho inclinado hacia arriba. Los dos miran a la cámara con una leve sonrisa, pero transmiten un buen ánimo a pesar de las versiones que afirmaron que Piqué, de 35 años, habría engañado a la joven de 23 con Puig Gali (de la misma edad).

Este supuesto episodio junto a las zozobras producidas por el último tema de Shakira en el que menciona a Piqué y su novia, habrían generado el disgusto en Clara, en particular por una parte de la letra en la que la colombiana dice que “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”. Los Rumores de un posible abandono de Clara al hogar que comparte con Gérard aumentaron las especulaciones de una crisis de pareja.

Ante este panorama, Piqué subió la primera foto junto a Clara Chía y sin poner ningún comentario. El primero que le escribió fue Jordi Martín, el paparazzi que siguió de cerca la relación entre el ex futbolista y Shakira, y luego su escandalosa separación. “Espero que me invitéis a vuestra boda”, puso el cronista quien en su momento tuvo la primicia de la relación entre el ex futbolista y la joven que trabaja en su empresa organizadora de eventos, Kosmos.

Julia Puig Gali, quien habría sido la amante de Piqué en plena relación con Clara Chía

Aunque más abajo hubo otro comentario que llamó la atención y fue el de Riquui Puig, primo de Julia, la supuesta amante de Piqué. “Un fuera de carta de manual”, escribió el actual volante de Los Angeles Galaxy de la MLS a su ex compañero en el Barcelona.

La publicación se volvió viral y en la red social tuvo 1,5 millones de “me gusta” y más de 232 mil comentarios. Esto derivó en innumerables reacciones y memes del público que jugaron con otros extractos del tema de Shakira como la comparación de Piqué la cambió a ella (una Ferrari) por un Casio (Clara Chía).

Cabe destacar que Piqué no suele hacer posteos en su perfil de Instagram y el último que había realizado databa del 10 de noviembre (casi cuatro meses) pasado cuando informó la la Liga de los Reyes, el certamen de fútbol que creó junto a Ibai Llanos, Sergio Kun Agüero y otros influencers y streamers.

Pique también fue noticia en los últimos días porque Kosmos rescindió de forma unilateral su contrato para estar a cargo de la Copa Davis y podría tener problemas judiciales con la Federación Internacional de Tenis (ITF).

A propósito de Kosmos, también trascendió que el mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010 tomó la decisión de despedir a 50 empleados su compañía y hay un malestar inmenso entre los trabajadores debido a que los números de la empresa no serían los mejores.

En junio del año pasado Piqué fue el foco de los portales de espectáculos y del corazón debido a su escandalosa separación de Shakira. El asunto potenció su audiencia ante la rápida relación que el ex futbolista blanqueó con Clara Chía y en su momento se llegó a conjeturar que el vínculo entre ambos habría sido antes de la ruptura de la relación con la cantante colombiana, con quien tuvo dos hijos.

Reacciones y memes por el posteo de Piqué

Usuarios comentaron la foto de Piqué y el juego de palabras con el "clara-mente" y el "Sal-pique" que usó Shakira en su último tema (Instagram)

Las redes sociales no perdonaron al español, tras haber compartido su primera fotografía junto a Clara Chía. @brazodetia/Instagram

Un reloj Casio en la cara de Clara Chía (@Don_Sarcasmo/Twitter)

"La Twingo y el Casio" (Instagram)

El detalle de que Piqué aún no borró sus fotos con Shakira (@Angelic16768960/Twitter)

