Otro revés para Gerard Piqué: podrían demandarlo por abandonar la Copa Davis

El ex futbolista Gerard Piqué, presidente de la empresa Kosmos, podría ser demandado por la ITF (EFE/Miguel Rajmil)

Como si los problemas que le ha generado la separación con Shakira no fueran suficientes, el ex futbolista Gerard Piqué también suma dolores de cabeza en el ámbito laboral. Al ex jugador del FC Barcelona podría caerle una demanda de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) por daños y perjuicios vinculada a la ruptura unilateral del contrato que su empresa Kosmos tenía firmado para organizar la Copa Davis.

Hace un par de semanas que la empresa que preside Piqué decidió abandona la Copa Davis al no poder llegar a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF) para rebajar el importe de la tarifa de USD 40 millones por edición para seguir organizando esta prestigiosa competición que se juega desde hace 123 años.

“Percibo esto como un proyecto a largo plazo. El acuerdo es para 25 años”, había dicho el propio Gerard Piqué en febrero de 2018, cuando presentó el nuevo formato de la Copa Davis. Pero el contrato solamente ha estado vigente por tres años y se ha roto porque Kosmos no puede hacer frente a los pagos. Es por eso que la ITF estudia accionar legalmente contra la empresa por esta rescisión unilateral del vínculo de forma abrupta.

Además de los USD 40 millones anuales que debía darle Kosmos al organismo que regula el tenis mundial, una tarifa que la ITF había aceptado sentarse a negociar, también estaban los USD 10 millones que debía repartir a los participantes. Según ha informado el sitio de Deportes Cuatro, la Federación está “dispuesta llegar hasta el final y llevar al catalán contra a los tribunales” y sus abogados están convencidos de ganar el juicio.

Gerard Piqué rompió contrato con la Copa Davis y está enfocado en el desarrollo de la Kings League.

La tarifa en cuestión había ido variando en función de las circunstancias de la pandemia de COVID-19 desde que Kosmos se hizo cargo del torneo pero la firma creada por Piqué finalmente decidió romper con contrato, ya que en 2024 el canon aún iba a ser mayor. No obstante, Kosmos seguirá implicado con otras actividades deportivas, como la flamante Kings League, un torneo de fútbol con streamers que mantiene ocupado a Gerard Piqué.

Uno de los últimos anuncios vinculados a este proyecto es que la fase final va a disputarse en el Camp Nou. El domingo 26 de marzo, los cuatro mejores equipos del certamen van a disputar el cierre de la competencia en el estadio del FC Barcelona. Los aficionados que quieran asistir tendrán entradas disponibles con precios entre los 10 y los 60 dólares para presenciar las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

