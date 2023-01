La explicación detrás de la aparición de pelopinchos en la Bombonera

La imagen que se viralizó en las últimas horas: pelopinchos en la Bombonera

No, no se trata de un método que los obreros que trabajan en las refacciones de la Bombonera utilizaron para combatir el calor que azota en este verano en la Capital Federal ni tampoco de un nuevo servicio al que accederán los socios que se ubican en ese sector, tal como algún ocurrente usuario de redes sociales pudo haber publicado en su cuenta. Detrás de la imagen de las piletas de lona que aparecieron en una de las tribunas del estadio de Boca Juniors existe una explicación lógica y coherente.

Según pudo averiguar Infobae, en Brandsen 805 se lleva a cabo un procedimiento de rutina con el que los encargados del desarrollo de infraestructura constatan el peso que ejercen los hinchas en cada presentación del equipo en condición de local en esa tribuna popular. Esta verificación técnica se realiza habitualmente, aproximadamente cada seis meses (aprovechando algún parate entre torneo y torneo), pero recién ahora se hizo visible por la foto que se replicó en las redes.

El peso del agua sobre las pelopinchos ayuda simular el mismo que genera el público xeneize que suele concurrir a esa tercera bandeja Sur. Gracias al bombeo paulatino del agua, se puede llegar a verificar con precisión qué demanda de fuerza impone la masa de hinchas compuesta por unas 4.000 personas que se ubica en ese sector. Con las pelopinchos llenas sobre las bases de los andamios montados, se miden también cómo quedan las juntas entre una grada y la otra.

Un litro de agua equivale a un kilogramo de peso, entonces mediante este ensayo de carga puede llenarse la pileta en un sector y luego en otro. Además, con un extensómetro es viable medir la deformación de la superficie según las distintas cargas. Esto es para prevenir sobre posibles fisuras que puedan causar inconvenientes a futuro.

Campo De Juego De La Bombonera Y Pelopinchos En La Tercera Bandeja Sur

El estadio Alberto J. Armando, inaugurado en 1940, mantiene buena parte de su estructura desde aquella época. En los últimos tiempos sufrió una transformación que incluyó pintura, remoción de alambrados y acrílicos para la mejora de la visión de los espectadores y ampliación de su capacidad gracias a la redistribución de butacas en distintos sectores. Jorge Amor Ameal, presidente de la institución, anticipó sobre la continuidad del proyecto Bombonera 360, que llevaría a casi 80.000 el aforo de la cancha: “En marzo vamos a presentar el proyecto a la Legislatura para tener una zonificación que nos permita ampliar nuestra querida Bombonera”.

La última vez que el mandatario había hecho referencia al proyecto de la ampliación fue el año pasado: “Queremos contar con una capacidad para 80 mil personas y tenemos 240 mil socios, no es algo menor. Es un proyecto difícil, no es fácil, pero no imposible. Boca está acostumbrado a los imposibles. Desde la pandemia hubo gente que especula con los valores y nosotros tenemos que tener una economía sólida para resolver ese problema. Se negocia con los vecinos y al mismo tiempo se busca una ingeniería económica para no afectar al club con la obra”. En tanto, descartó al Proyecto Esloveno y completó: “Lo del naming no lo tenemos presente. Me parece bien que River lo haya hecho, abrió el camino. Estamos trabajando con instituciones bancarias; estamos cerca, no lejos. Los triunfos ayudan a estas cosas. También trabajamos en la sponsorización”.

Desde ayer, Boca Obras lanzó sus redes sociales para mantener a los socios y fanáticos al tanto de todas las remodelaciones que se llevan a cabo día a día en el club (el Twitter es @BocaObras y también abrió el Instagram obrasBoca). Ameal y el responsable del Departamento de Obras, Carlos Navarro, recorrieron el avance de las nuevas canchas de tenis que se inaugurarán próximamente. Además, continúa el proceso de las de hockey sobre césped, luego del lanzamiento de la nueva Bombonerita, que quedó lista para la competición oficial tras ser sometida a 14 obras de forma simultánea. Según contaron desde el club, en este momento existen entre 12 y 15 obras de mantenimiento, mejora y remodelación en diversos rincones.

