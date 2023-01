Paolo Guerrero será nuevo refuerzo de Racing: el elogio a Gago y por qué eligió a la Academia

Este martes Paolo Guerrero se realizó la revisión médica, el paso previo para convertirse en refuerzo de Racing en la previa al comienzo de la Liga Profesional. A la salida del centro médico, el goleador peruano dialogó con la prensa sobre su primera experiencia en el fútbol argentino bajo la dirección de Fernando Gago y expuso las razones que provocaron su arribo a Avellaneda.

“Estoy feliz por estar aquí. Espero entrenar cuanto antes después de haber pasado todas las pruebas y poniéndome a punto para jugar que es lo que más quiero”, inició el futbolista de 39 años, quien firmaría un contrato por un año con un sueldo atado a su productividad dentro de la cancha según partidos disputados, goles y asistencias. Estas condiciones se producen por sus últimas lesiones graves en la rodilla derecha.

El Depredador vestirá la octava camiseta de su carrera y, atento a esto, fue consultado por el palmarés que posee esta institución: “No necesito preguntar mucho de Racing. He sabido del club a lo largo del tiempo. Inclusive, estuve entrenando en la Argentina anteriormente y fui al Cilindro para conocer el estadio. Sé toda su historia y viene de ser campeón. Palabras sobran, es un gran equipo”. En este sentido, puntualizó en la figura de Gago por el plantel que conformó y su consagración en el Trofeo de Campeones, sumado a la Supercopa Internacional: “Por lo he visto en el partido ante Boca, le gusta intenso y presionar arriba. Su idea motiva a cualquier jugador. Y más a mí, que me gusta esa intensidad. Es un equipo ganador, que viene jugando en un muy buen nivel. Espero estar cuanto antes y aportar mucho al equipo”.

También, declaró cuál fue uno de los principales motivos por los cuales se inclinó por Racing para concretar su arribo al fútbol argentino: “La Copa Libertadores es una motivación adicional. Buscaba un equipo que la juegue”. “La liga argentina es competitiva. No necesito decirlo. Argentina y Brasil son los dos países que siempre compiten arriba y pelean la copa. ¿A quién no le motivan estas ligas?”, amplió.

A pesar de que Racing debutará este sábado ante Belgrano en el Estadio Presidente Perón, el debut de Guerrero podría tener que esperar algunas semanas. Con paso en el Avaí de Brasil en el último semestre de 2022, manifestó cómo se encuentra desde lo físico: “Mi último partido ha sido en octubre porque el Brasileirao terminó en noviembre por el Mundial. Desde ahí, paré porque todos salieron de vacaciones. Me queda ponerme a punto y comenzar a jugar. Eso no es problema. Daré todo lo mejor de mí”.

Luego de mostrarse ansioso por su regreso a las prácticas, contó que mantuvo diálogos futbolísticos con Rubén Capria, manager del club, y Gago, aunque aclaró que deberá luchar para ser titular: “Como lo hablé con Fernando, el puesto se gana en los entrenamientos. Obviamente, voy a trabajar; él será quién defina eso y la decisión que tomé hay que respetarla porque es el comandante”.

Por otro lado, relativizó el dorsal que usará en la Academia después de que su característico número “9″ le pertenezca a Nicolás Reniero y le mandó un mensaje a los fanáticos: “La hinchada es muy pasional en todos los partidos que he visto. Es una inmensa torcida. Se juega siempre a estadio lleno. Les prometo todo mi esfuerzo y sacrificio porque es un equipo que te va a pedir mucho y luchará arriba”.

El máximo goleador de la selección peruana se mostró tranquilo con una posible citación en el futuro. Luego de una década en Brasil, su rendimiento en Racing determinará o no su vuelta al elenco rojiblanco: “Primero, mi desafío es estar bien y jugar. Solito, la convocatoria a la selección se da. Dependerá cómo me irá en este equipo”.

