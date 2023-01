“Están rotos desde la final de la Copa del Mundo”: la broma de un jugador de la selección argentina en la TV de Francia que sorprendió a los periodistas

El futbolista argentino que juega en Lens de la Ligue 1 hizo un comentario al aire que recordó la final del Mundial de Qatar

Aún permanecen frescos los recuerdos de la final del Mundial de Qatar 2022 que la selección argentina le ganó en los penales a Francia. A poco más de un mes de la hazaña del equipo comandado por Lionel Scaloni, en el país del conjunto subcampeón sigue el dolor por no haber podido repetir lo hecho en Rusia 2018.

Una situación particular se vivió en la zona de acceso a los vestuarios del estadio de Francis Le-Blé, donde Lens derrotó 3-1 al Stade Brestois para avanzar a 16 avos de final de la Copa de Francia con un gol del defensor argentino Facundo Medina. Antes que el futbolista ingresara al camarín, un periodista de la televisión local le propuso hacer una entrevista, pero la respuesta del ex Talleres de Córdoba dejó a todos con la boca abierta.

“Facundo, ¿estás roto? ¿No quieres venir un minuto al micrófono?”, dijo en español el cronista de la televisión francesa invitando a Medina a dar su testimonio luego del partido, en el cual el jugador argentino de 23 años terminó dejando la cancha en el entretiempo. La réplica del defensor fue desopilante y se escuchó al aire: “Los franceses están rotos desde la final de la Copa del Mundo”.

El periodista terminó tomándose con humor la fulminante respuesta de Facundo Medina y sus compañeros, que esperaban para realizar el comentario del partido, también esbozaron una sonrisa, entendiendo que las palabras del argentino que formó parte de la Albiceleste en la última gira por Estados Unidos previa a Qatar 2022, fueron en tono de broma y sin ánimos de ofensa. El video lo compartió la propia cuenta oficial del torneo mostrando lo sucedido con un tono divertido.

Medina tiene 23 años y aunque surgió de la cantera de River Plate, en Argentina su carrera la hizo con la camiseta de Talleres. Pegó el salto al fútbol francés a mediados del 2020 y desde allí terminó de captar la atención del cuerpo técnico de la selección argentina. Si bien formó parte de los combinados Sub 20 y Sub 23, logró también vestir la camiseta de la mayor e incluso fue uno de los apellidos que peleó hasta el final por un lugar en la lista del Mundial. Disputó los amistosos ante Honduras y Jamaica a fines de 2022, además de ser parte de cuatro partidos de Eliminatorias entre 2020 y 2022.

Medina vistió la camiseta de Argentina en juveniles y también se convirtió en una de las opciones de Lionel Scaloni en la mayor (Foto: Reuters/Kim Hong-Ji)

La victoria de la Selección ante el elenco de Didier Deschamps generó mucha bronca en Francia y no solamente por el resultado adverso, sino porque tomaron los festejos de los jugadores argentinos como desmedidos y provocadores. Desde el gesto del Dibu Martínez con el trofeo que le dieron por haber sido el mejor arquero del Mundial al grito de gol del Cuti Romero en la cara de Kylian Mbappé. En el país del subcampeón

“El otro día también me preguntaron eso y lo aclaré un poco porque al final sale la foto y siempre somos los malos los argentinos. Dije la verdad que me había dado mucha bronca porque cuando Enzo creo que va a hablar con Mbappé y Mbappé lo trató muy mal. Ahí me hizo enojar y justo hace el gol Leo. Me salió de adentro festejárselo en la cara por esa situación que se vivió segundos antes. Pero son cosas que pasan en el momento y también van a quedar para el recuerdo de ese partido. Es un lindo recuerdo más allá de no ser un ejemplo”, explicó luego el defensor del Tottenham sobre su actitud.

