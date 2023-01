Las frases de Mascherano tras la derrota de la Selección sub 20: qué deberá mejorar el equipo y el mensaje tranquilizador

El entrenador de la selección argentina llevó calma pese al mal resultado en el Sudamericano

La selección argentina sub 20 perdió 2-1 contra Paraguay en el debut del Sudamericano que se celebra en Colombia y ahora deberá mentalizarse en el compromiso ante Brasil de la próxima fecha. La Albiceleste, que llegó como una de las candidatas, sufrió un tropiezo que genera dudas, pero Javier Mascherano se mostró calmo.

El entrenador habló después del partido con TyC Sports y remarcó que el juego del equipo fue de menor a mayor y que sus jugadores merecieron ganar el partido: “En líneas generales fuimos superiores, pero en el fútbol se mide todo en goles y no en merecimientos; habrá que seguir trabajando”.

En un análisis más detallado, reconoció que en la primera mitad no se vio la verticalidad que pretende, pero que eso podía ser producto del nerviosismo: “En el primer tiempo, más allá de que tuvimos el control, estuvimos imprecisos, era normal por los nervios del primer partido y nos encontramos con un gol abajo prácticamente de otro partido. Pero después nos repusimos. En el segundo tiempo cuando, tuvimos algunas chances para ponernos por delante, una jugada muy confusa se termina convirtieron en un penal y se volvió todo cuesta arriba”,

Con respecto a esto, admitió que un error del seleccionado argentino fue no arriesgar lo suficiente en los tramos finales y apostar por pases más sencillos y menos desequilibrantes. Eso, le impidió generar más situaciones de gol frente al arco paraguayo: “Estar impreciso nos hizo no tomar ciertos riesgos en la última jugada, pero en el segundo tiempo creo que sí arriesgamos más, creo que también por el resultado, pero en el primer tiempo todo el dominio no lo rentabilizamos en situaciones. En el segundo tuvimos varias”.

Ante un clima de incertidumbre por este debut con derrota, el ex capitán de la selección argentina llevó tranquilidad y sostuvo que el equipo transita por el camino correcto: “Se ve que no era nuestro día, pero no hay que volverse locos. Seguramente hay que corregir algunas cosas, pero también reafirmar muchos aspectos positivos y esto a veces en el fútbol es así”. En este punto, agregó: “Nos quedan cuatro finales y es importante corregir algunas cosas entre hoy y mañana y el lunes de nuevo a competir”.

Con la caída, la Albiceleste marcha sin unidades en el grupo que comparte con Paraguay (4 puntos), Brasil (3), Colombia (1), y Perú (0). La Argentina quedó libre en la primera jornada por lo que no tendrá descanso y el lunes se medirá ante Brasil, el miércoles con Perú y el viernes cerrará frente a Colombia.

Los tres mejores de cada zona se clasificarán al Hexagonal Final. Allí, se volverá a repetir la metodología con cruces a una rueda entre los equipos involucrados y los cuatro mejores conseguirán su pasaje a la Copa del Mundo sub-20, que se realizará en Indonesia entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este año. Mientras que los tres mejores, también accederán a los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Chile. Por ser anfitrión, La Roja ya está clasificada, así que, de terminar entre las tres primeras, se le otorgará ese boleto automáticamente al siguiente de la clasificación para la cita que se extenderá del 20 de octubre al 5 de noviembre.

