El mensaje de Andy Murray para el médico que le dijo que no iba a poder volver a jugar al tenis

Andy Murray se despidió del Abierto de Australia después de caer ante el español Roberto Bautista Agut, cabeza de serie número 24, por 6-1, 6-7 (7/9), 6-3, 6-4, pero recibió una gran ovación por parte de una agradecida multitud de Melbourne Park. El británico de 35 años, que en la fase anterior había protagonizado una espectacular remontada ante el australiano Thanasi Kokkinakis, sintió el desgaste de aquel juego y no pudo evitar la eliminación. Pese a esto, se llevó el reconocimiento del público y en redes sociales dejó un mensaje especial.

“Hace 2 días me encontré por casualidad con el médico que en 2017 me dijo ‘la buena noticia es que el problema que tienes en la cadera se puede arreglar pero no podrás volver a practicar deporte profesionalmente’. Creo que disipamos ese mito los últimos 5 días. Buenas noches”, escribió en su cuenta de Twitter el hombre que ahora ocupa el puesto 66 del ranking ATP.

El tres veces campeón de Grand Slam admitió tener “emociones encontradas” en conferencia de prensa y dijo: “Di todo lo que tuve en los últimos tres partidos, estoy muy orgulloso de eso. Pero también estoy decepcionado porque trabajé mucho al comienzo de este año y estaba jugando lo suficientemente bien como para tener una muy buena racha, tener una racha profunda”.

Murray parecía estar listo para retirarse hace cuatro años, pero se sometió a una cirugía que salvó su carrera, Pese a todos los pronósticos pudo regresar al circuito y en Australia ha dado muestra que pese a que está atravesando el ocaso de su carrera, será él quien decida retirarse y no una lesión.

El escocés contó que parte de la derrota se debe a la molestia que sufrió en sus pies: eso: “Tenía unas siete u ocho ampollas que me tenían que haber drenado, y luego él (el podólogo) me puso este líquido para que se secara. Tuve que dar ese tiempo para asentarme. Luego volví al hotel, dormí unas pocas horas y ayer gané quince minutos. Ahí tuve más baños de hielo, vi a mi fisio. Y luego había llegado el momento de acostarse temprano para tratar de prepararse para su partido de las 7 p. m. y, a pesar de todos sus esfuerzos, no había estado del todo listo”.

El épico partido de cinco sets en la segunda ronda había durado cinco horas y 45 minutos agotadores, el partido más largo de la carrera histórica de Murray. Bautista se enfrentará ahora al no cabeza de serie Tommy Paul de Estados Unidos en octavos de final.

