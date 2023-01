Presidente del Pachuca señaló que Nico Ibañez no quería irse del club

(Foto: Twitter/ @LigaBBVAMX)

Siendo ya oficial la llegada del delantero argentino Nicolas Ibañez a las filas de los Tigres de Nuevo León, el presidente del Pachuca, Armando Martínez señaló los principales motivos por los cuales se llevó a cabo la operación e incluso, haciendo mención que el jugador tenía deseos de continuar en las filas del actual campeón del fútbol mexicano.

En entrevista para “W Deportes”, el presidente de los Tuzos mencionó la manera en la que se dio la salida del ariete sudamericano y quien además es el actual campeón de goleo de la Liga MX (11 goles en el torneo regular del Apertura 2022). Cabe resaltar que Nico todavía empezó el Clausura 2023 como futbolista del cuadro hidalguense y logró marcar un par de anotaciones en la jornada 1 ante el Puebla.

¿POR QUÉ PACHUCA VENDIÓ A NICO IBÁÑEZ A TIGRES? 🤔

Armando Martínez, presidente de los Tuzos nos lo dice en exclusiva 🚨🚨🚨🚨🚨



👀 ojo a la charla que reveló con el jugador 😱 pic.twitter.com/s4SVZXo29N — W Deportes (@deportesWRADIO) January 17, 2023

Durante la entrevista, Martínez señaló que uno de los puntos importantes que siempre ha distinguido al Pachuca, es el formar futbolistas y después venderlos a mayor precio. “Parte de la esencia de nuestro club y nuestro ADN es la formación y el escauteo de jugadores para luego proyectarlos y poderlos vender. Nos pasó con Enner Valencia, Aquivaldo Mosquera, “Chaco” Gimenez y en cuanto a los chavos nos pasó con Herrera, “Chucky”, Paul Aguilar”.

“Son jugadores que nosotros desarrollamos y llevamos a un excelente nivel y luego, por la estructura del club porque nosotros por desgracia no tenemos una empresa detrás de nosotros que tenga un gran capital, así como tiene la competencia, pues nos vemos en la necesidad de aceptar las ofertas que nos hacen por los jugadores”, indicó el empresario sobre la necesidad que siempre hay por conseguir capital con la venta de sus atletas.

Posteriormente, habló sobre la postura que hubo por parte de los directivos y de Ibañez para su traspaso con el cuadro regiomontano. “Nico quería seguir acá (en Pachuca), pero es lógico que cuando llega una oferta de ese tipo, que también para el va a representar una mejora en sus condiciones económicas y para su futuro, pues es muy difícil agarrar y decirle que no. Después Nico me dijo que quería seguir aquí, pero que entendía que nosotros vivimos de esto y que a su vez, representaba algo importante en su carrera”.

Nico Ibáñez ya de Tigre. pic.twitter.com/P85skPmbI9 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) January 17, 2023

Por último, el presidente del actual monarca de la Liga MX mencionó la prioridad que también se le da a los jóvenes de la cantera. “Hay sentimientos encontrados porque a nosotros nos gustaría que los jugadores se quedarán varios años con nosotros, pero a la vez, ¿Qué le decimos a los chavos que llegan aquí desde los 10 u 11 años y que están esperando a que un jugador salga (del primer equipo) para que ellos tengan su oportunidad de debutar”.

Según señaló el portal “Medio Tiempo”, el acuerdo entre los de la Bella Airosa y los “Incomparables” fue por 11 millones de dólares y teniendo una vigencia de cuatro temporadas con el conjunto felino. Cabe señalar que hasta la fecha, el Atlético San Luis aún era dueño del 30% de la carta del futbolista, motivo por el cual también se verán beneficiados por la operación.

Atlético de San Luis descontó en el marcado con gol de Nico Ibañez (Foto: Twitter @AtleticodeSanLuis)

Previo a su salida del Pachuca, el atacante argentino había mencionado su deseo por jugar algún día al lado de Gignac. “A quién no le gustaría jugar en uno de los equipos grandes de México. Obviamente, (André Pierre) es el mejor jugador de la liga y a quién no le gustaría jugar con él, pero yo sigo en Pachuca, así que no les puedo decir nada más”.

