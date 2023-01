El mensaje que dejó Tom Brady tras su eliminación ante Dallas

La cara de frustración de Brady al caer eliminado en la ronda de comodines ante Dallas Credit: Brett Davis-USA TODAY Sports

Tras su eliminación por 14-31 en la ronda de comodines ante los Vaqueros de Dallas, Tom Brady, quarterback de los Tampa Bay Buccaneers dejó en suspenso su futuro, pues en conferencia de prensa mencionó una cuantas palabras de agradecimiento para su actual equipo, sin señalar si volverá para la temporada 2023 de la NFL.

El poseedor de siete anillos de Super Bowl selló una de sus peores actuaciones dentro de los playoffs en sus 23 años de carrera. En un encuentro que se presumía bastante parejo, sumó 351 yardas y apenas dos touchdowns (ambos en la segunda mitad del cotejo); sufrió una intercepción y fue capturado dos veces, dejando una efectividad del 53% en todos los pases que intentó. No obstante, el equipo en general de Tampa Bay dejó bastante que desear.

Con la frustración de haber sido “borrados” por los Vaqueros, el ex mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra reconoció que fueron superados por el rival: “La forma en que jugamos todo el año. Esa no es la forma en que queríamos terminar, pero no lo merecíamos. La mayoría de las veces el equipo que se crece gana. Simplemente no podíamos hacer lo suficiente ofensivamente”.

Posteriormente, al ser cuestionado sobre lo que seguía dentro de su carrera, “TB12″ señaló que por el momento solo quiere descansar. “Este momento simplemente se siente como el final de la temporada, por hoy sólo quiero irme a casa y dormir bien esta noche, o lo mejor que pueda; quiero agradecerles a todos por este año. Voy a tomarme esto un día a la vez”, afirmó Brady en conferencia de prensa.

“Agradezco todo lo que hacen para cubrirnos, y con suerte, ya saben, yo amo esta organización, es un gran lugar para estar, y gracias a todos por darme la bienvenida. Estoy muy agradecido por el respeto y espero tener el mismo respeto que yo les di a ustedes” mencionó la leyenda de la NFL después de una pregunta sobre su continuidad con los Bucks.

Cabe recordar que el quarterback de 45 años termina su contrato con el conjunto de Florida en el mes de marzo, motivo por el cual quedará nuevamente como agente libre y eso abriría la puerta para firmar con un nuevo equipo, o bien, poner fin a su larga y exitosa carrera como profesional. Fuentes cercanas al deportista han señalado que su siguiente destino podría estar en las filas de los 49ers de San Francisco, equipo que juega en California, estado del que es originario Brady.

En caso de anunciar su retiro, no sería la primera vez que lo hace, pues al culminar la temporada pasada, el “GOAT” sorprendió al planeta entero tras mencionar que había sido su último certamen como profesional. No obstante, algunas semanas después de su anuncio, volvió a salir en conferencia de prensa para anunciar que disputaría una campaña más con los Bucaneros.

En términos generales, su torneo no fue del todo malo; firmó 490 pases completos de 733 (66,8%), 4.694 yardas de pase y 25 touchdowns en temporada regular, eso hablando de su cuenta personal. Aunque hablando del nivel colectivo, el equipo dejó mucho que desear y gracias al pobre nivel de su división (Sur de la Nacional), fue que pudieron acceder a los playoffs, pues terminaron récord perdedor con 8-9, pero al ser el líder de su sector, lograron el boleto a la ronda de comodines.

Jan 16, 2023; Tampa, Florida, USA; Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady (12) drops back to pass against the Dallas Cowboys in the first half during the wild card game at Raymond James Stadium. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports

De igual manera, la temporada 2022-2023 significó ser la primera en la que terminó la campaña regular con un récord perdedor en toda su carrera. Desde su primer torneo como profesional, el oriundo de California nunca tuvo más derrotas que victorias.

