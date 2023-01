Pintadas amenazantes, conflicto con la dirigencia y el peligro del descenso: el difícil presente que atraviesa Jorge Sampaoli en el Sevilla

Jorge Sampaoli dijo que no hay tiempo para llorar en el Sevilla

El presente de Jorge Sampaoli en el Sevilla es preocupante. En el cartel que habitualmente le da la bienvenida a los protagonistas que arriban a la Ciudad Deportiva para realizar los entrenamientos apareció con un mensaje intimidatorio que refleja la pésima campaña que lidera el ex entrenador del seleccionado argentino en el equipo andaluz.

“Si descendemos, no tendréis dónde encontraros”, fue la pintada amenazante dedicada al estratega de Casilda y al resto del plantel. Es que el conjunto del sur de España está lejos de lo que marcaron sus años felices con las conquistas en la Europa League y ocupa una de las plazas que marcan el descenso para la próxima temporada. Con una escasa cosecha de 3 victorias, 6 empates y 8 derrotas, el elenco sureño suma 15 unidades y su continuidad en La Liga es complejo.

La pintada amenazante que apareció en el cartel de la Ciudad Deportiva del Sevilla

Además, el diario Estadio Deportivo reflejó la actualidad del cuerpo técnico con una dura portada en la que asegura que Sampaoli ha “tocado fondo”, al describir el tenso recibimiento que tuvo la delegación sevillana en el aeropuerto por parte de sus simpatizantes. En los argumentos del DT argentino se amparan la ausencia de refuerzos, dado que sólo uno de las siete incorporaciones que le pidió a la dirigencia pudo concretar su llegada a la institución.

“El club estaba en la misma situación que ahora, comprometido, con problemas institucionales, deportivos y políticos”, subrayó el ex estratega de Chile por lo que su tarea consiste en “ayudar con una manera de sentir el fútbol” para “cambiar el rumbo del equipo”.

En una conferencia de prensa brindada en la previa del partido de la Copa del Rey frente al Alavés, el entrenador censuró las pintadas amenazantes hacia los jugadores que han aparecido en la ciudad deportiva, al remarcar que se trata de algo que “no es normal, pero forma parte de todo esto, porque es global y pasa en todo el mundo”. “Son manifestaciones de desaprobación a un proyecto que no funciona”, insistió.

Sampaoli recordó en que “antes de llegar”, hizo “un análisis de lo que faltaba” en el plantel y “el día 31 de este mes termina el plazo para hacer incorporaciones” pero sigue “a la espera de que aparezca algo cualitativo” y si no llega, intentará “que el equipo funcione con otras herramientas”. “Si los dirigentes me mintieron es algo que deba resolver con ellos puertas adentro. No hay tiempo para llorar, porque hay que trabajar para mejorar la situación del club”, detalló.

El Sevilla visitará al Alavés, equipo de la segunda división, por los octavos de final de la Copa del Rey. El partido se disputará en el estadio de Mendizorroza de la ciudad de Vitoria y será transmitido por DSports. El equipo de Sampaoli integrado por los campeones del mundo Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro “Papu” Gómez -lesionado- más Erik Lamela atraviesa una complicada situación ya que no logra salir de la zona de descenso en La Liga.

El conjunto andaluz perdió el sábado ante Girona, como visitante. “Cuando uno está dentro de un lugar y tiene la esperanza de poder ayudar, yo trabajo todos los días y tengo mucha ilusión y veo mejoras en muchos aspectos colectivos. Toca seguir trabajando y no es tiempo para llorar ni reclamar, sino para trabajar con el club”, continuó el santafesino. Y concluyó: “A veces uno cree que la mejor decisión es escaparse, pero a mí lo que más me ilusiona es quedarme y seguir”.

