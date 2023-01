Revelaron nuevos detalles del cortocircuito entre Cristiano Ronaldo y el DT de Portugal en pleno Mundial

Fernando Santos y Cristiano Ronaldo, de "amigos" a protagonistas del gran conflicto (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Algo se resquebrajó durante el Mundial en ese vínculo estrecho que Cristiano Ronaldo mantenía con su, por entonces, entrenador en la selección de Portugal. Un “amigo” lo llegó a definir su pareja Georgina Rodríguez. Lo relegó al banco de suplentes cuando su equipo empezó a transitar las etapas de playoffs mientras los rumores de un cortocircuito crecían. Incluso se mencionó que CR7 estaba dispuesto a marcharse de Qatar en plena competencia, algo que la federación negó. Fernando Santos debió aceptar ante la prensa que había hablado con su capitán para avisarle que se quedaría en el banco de suplentes contra Suiza. Síntomas de un problema.

Pasó poco más de un mes de esas jornadas críticas. Portugal perdió con Marruecos, Cristiano jugó pocos minutos en las choques definitorios y Fernando Santos terminó eyectado del cargo tras la Copa del Mundo. Mientras el goleador luso se prepara para iniciar un nuevo camino en el fútbol de Arabia Saudita, un medio de Portugal reveló detalles desconocidos del conflicto que hizo estallar al vestuario de la selección luego de la derrota 2-1 ante Corea del Sur en la fase de grupos.

“No puedes reaccionar así, no olvides que aquí mando yo”, le habría dicho Santos a CR7 según consignó el periódico Correio da Manhã. El DT decidió “enfrentar” al futbolista “delante de sus compañeros de selección por la polémica reacción que tuvo cuando fue sustituido ante Corea del Sur”. Fue el hijo, siempre según el periódico portugués, quien avisó al técnico sobre la “versión real” del accionar de Cristiano. El breve informe que lleva la firma del periodista Antonio Martín Pereira asegura que al atacante de 37 años no le “gustaba que lo regañaran” pero que ese “disgusto” creció más cuando Santos le avisó que arrancaría como suplente los octavos de final contra Suiza.

Todo explotó cuando Santos lo sacó de la cancha ante Corea del Sur a los 65 minutos para darle lugar a André Silva. Enojado, Cristiano afirmó que su reacción fue dirigida a un rival que le pedía abandonar la cancha rápido, pero el DT no se guardó su indignación teniendo en cuenta que no quedaba claro si los gestos habían sido dirigidos a él o no: “¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final”.

Horas más tarde estalló la versión de una pelea entre la leyenda y el conductor del plantel. Cristiano fue al banco en el 6-1 ante Suiza donde brilló su reemplazante, Gonçalo Ramos, con tres tantos. Recién saltó al campo de juego sobre el final para disputar los últimos 23 minutos. “Esa conversación sucedió, sería malo que no hubiera pasado. Desde que llegué aquí, solamente le digo al equipo la alineación una hora y media antes del partido. La escribo en la pizarra. Tenía que pasar, era más de lo normal, no hago eso con todos, pero el capitán, alguien que es quien es, en cuanto a proyección, lo que representa para el portugués y para el equipo, naturalmente tenía que tener esa conversación. Sucedió en el día del partido después del almuerzo. No tuvimos ninguna conversación antes. La única conversación que tuve fue para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Se lo hice”, explicó luego Santos para aclarar que le había avisado previamente que iba a ir al banco. Pero para nadie pasó inadvertido que tras la goleada, el delantero se marchó solo al vestuario.

Cristiano fue suplente ante Suiza y Marruecos, partido que marcó la despedida del Mundial (Foto: AP/Pavel Golovkin)

Atrás, los rumores más explosivos: Cristiano se quiere marchar del Mundial antes de disputar los cuartos de final contra Marruecos. “La FPF aclara que en ningún momento el capitán de la Selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con dejar la selección durante las prácticas en Qatar”, debió salir al cruce de las versiones la Federación portuguesa. “Un grupo demasiado unido para ser disuelto por fuerzas externas”, intentó disipar la tormenta el propio Ronaldo.

El DT no pareció conmoverse por los movimientos tectónicos y otra vez lo mandó al banco contra Marruecos. Con el marcador 0-1 en el Al Thumama Stadium, apostó por Cristiano cuando recién se iniciaba el complemento con el deseo de revertir la tendencia. No pudo, su ex capitán no desequilibró. Portugal se marchó a casa.

Y ahí quedó expuesta la grieta con el duro mensaje de Georgina Rodríguez: “Hoy, tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo por el que tienes tantas palabras de admiración y tanto respeto. El mismo amigo que al ponerte en el campo vio cómo todo cambiaba, pero ya era tarde. No puedes subestimar al mejor jugador del mundo y el arma más poderosa que tienes, así como no puedes defender a alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones, hoy no perdemos, hoy aprendemos”. Era el final.

La historia, al fin y al cabo, es conocida. Fernando Santos, de 68 años, dejó de ser el DT del equipo nacional tras haber sido campeón de la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019, los únicos dos títulos de ese país. En su lugar desembarcó el español Roberto Martínez, quien arribó tras comandar a Bélgica. Y, si bien hay dudas sobre el futuro de Cristiano, la etapa del capitán todavía no se cerró: el diario A Bola afirmó que Martínez ya tuvo una reunión con el futbolista en Arabia Saudita durante los últimos días.

El Correio da Manhã aseguró que hubo un cruce entre el DT y CR7

