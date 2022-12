El entrenador de Portugal brindó detalles de la charla que tuvo con Cristiano Ronaldo sobre su suplencia contra Suiza

Fernando Santos respaldó a Cristiano Ronaldo tras enviarlo al banco de suplentes contra Suiza (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Portugal se mostró como una de las selecciones más sólidas en lo que va de la Copa del Mundo al quedarse con el primer puesto del Grupo H y golear por 6 a 1 a Suiza en los octavos de final. Sin embargo, una ola de rumores sobre una ruptura en el vestuario luso dejó en el centro de la escena a Cristiano Ronaldo.

CR7, sorpresivamente, fue suplente contra los helvéticos y la prensa mundial hizo foco en su actitud de marcharse del campo de juego en solitario, alejado de sus compañeros de equipo. Además, Record, uno de los principales medios deportivos de Portugal, afirmó que el delantero no estaba conforme con las decisiones del entrenador Fernando Santos y que amagó con abandonar el Mundial de Qatar 2022, algo que la propia Federación desmintió a través de un comunicado.

En la previa al duro choque de este sábado ante Marruecos en el Estadio Al Thumama en el marco de los cuartos de final, el director técnico del combinado luso brindó una conferencia de prensa en la que brindó detalles de su charla con el futbolista sobre su suplencia en el último juego.

“Esa conversación sucedió, sería malo que no hubiera pasado. Desde que llegué aquí, solamente le digo al equipo la alineación una hora y media antes del partido. La escribo en la pizarra. Tenía que pasar, era más de lo normal, no hago eso con todos, pero el capitán, alguien que es quien es, en cuanto a proyección, lo que representa para el portugués y para el equipo, naturalmente tenía que tener esa conversación. Sucedió en el día del partido después del almuerzo. No tuvimos ninguna conversación antes. La única conversación que tuve fue para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Se lo hice saber. Tuvimos una conversación en mi oficina, él vino y le dije que no contaba con él para este partido desde el principio. Pensé que su entrada en la segunda parte podía resolver el partido. ¿Si Cristiano estaba muy satisfecho? No. Suele jugar de titular. Es normal que no estuviera muy satisfecho. Pero fue una conversación perfectamente normal y tranquila. Nunca me llegó a decir que quería irse de la Selección. Creo que es hora de que detengamos algunas cosas. Está un poco de moda solo señalar a Cristiano. Si hay un mejor ejemplo, es el ejemplo que él dio en el partido. Era el que gritaba en el vestuario, el que saltaba , lo vi en la tele aplaudiendo junto a João Mário. Al final fue él quien llamó a aplaudir a sus compañeros. Dejen a Ronaldo en paz”, explicó el ex seleccionador de Grecia durante el Mundial de Brasil 2014.

Fernando Santos brindó detalles de su charla con Cristiano Ronaldo (REUTERS/Suhaib Salem)

Santos, que también comandó a Portugal en Rusia 2018 (sucumbieron en octavos de final) e hizo historia al conseguir el título en la Eurocopa de Francia 2016, remarcó que el ex Real Madrid y Juventus no amagó con dejar al equipo en plena competencia por haber perdido la titularidad. “Él nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados”, esbozó.

Sobre el compromiso de mañana ante Marruecos, el director técnico develó que conoce bien al entrenador Walid Regragui y que “es un equipo muy bien organizado, con talento, tiene la creatividad del jugador africano, con una cultura más fuerte en cuanto al juego colectivo, por la influencia de jugar en Europa. Es muy consistente, funciona mucho. Será muy, muy difícil, pero también será muy difícil para Marruecos”.

“Marruecos es muy fuerte, no sé cómo decir que no es favorito. Solo encajó un gol, marcó cuatro, fue el único en sumar siete puntos en la fase de grupos. Tienen jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo. Chelsea, PSG, Bayern... Solo los que no vieron el partido contra España y Croacia pueden dudar de la calidad del equipo. Luego hay un jugador, Amrabat, que está siendo una de las grandes revelaciones. Ofensivamente, intenta jugar bien, con un portero que juega bien con los pies. Es muy fuerte ofensivamente. Algunos piensan que va a ser fácil, pero no lo es. Recuerdo a Marruecos de la Copa del Mundo 2018, el rival más duro que hemos tenido, incluso ganando 1-0. Sufrimos mucho. Los jugadores ya lo han visto, conocen la calidad del rival y tienen que llegar al campo sin miedo y con confianza. Cuando no tenemos el balón hay que tratar de recuperarlo, ser intensos... Si seguimos mejorando como hemos ido mejorando, con más o menos dificultad, creo que ganará Portugal”, concluyó.

