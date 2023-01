El dramático relato del argentino Franco Caimi tras su accidente: “Tuve que eyectarme de la moto”

El argentino Franco Caimi relata cómo fue la caída en la que tuvo que "eyectarse" de la moto

(Desde Arabia Saudita) El riesgo y las caídas son una constante en las motos en el Rally Dakar y este viernes el argentino Franco Caimi (Hero) pudo comprobarlo en un accidente que no pasó a mayores debido a la rápida reacción del mendocino, que no obstante sigue en carrera y marcha en el puesto 12° de la clasificación general que tiene tercero al salteño Kevin Benavides (KTM), quien busca su segunda victoria en las dos ruedas.

Triunfos argentinos en un arranque accidentado de la segunda semana del Rally Dakar Luciano Benavides venció en motos y su hermano Kevin es tercero en la general. David Zille ganó en los vehículos areneros. El español Joan Barreda sufrió una fractura de vértebra tras una caída VER NOTA

Fue un momento de susto para Caimi que en diálogo con Infobae relató qué le pasó: “Fue una etapa intensa. Sintiéndome bien con la moto, con buen feeling, pero en el kilómetro 90 me comí un cortado en una duna y me dolió bastante porque fue de 20 metros y tuve que eyectarme de la moto. Caí sobre la pierna y me hizo doler un poco. Así que la última parte de la etapa venía con un poco de dolor en incómodo arriba de la moto”.

“Un cortado es la duna que tiene forma de pirámide, cuando el sol está alto no se ve bien el contraste con la luz y pensás que la duna va a seguir, pero no sigue, se corta. Entonces pensé que la duna seguía, pero se cortó. Del otro lado estuvo la bajada de la duna que tenía como 20 metros y caí en la pared de la otra duna. Fue una eyectada de las más grandes que he tenido corriendo rally. Contento de estar en una pieza y seguir en carrera”, agregó el cuyano.

El argentino Luciano Benavides dominó el desierto más grande de Arabia Saudita y ganó otra etapa en motos en el Rally Dakar El salteño es el más ganador de etapas en la categoría. Su hermano Kevin es tercero en la general. Los pilotos no tuvieron la ayuda de sus equipos e hicieron de mecánicos. Cómo fue correr en un océano de arena VER NOTA

Por suerte afirma que no sufrió una lesión grave y que “me doblé la rodilla y el tobillo”. Sobre su moto explica que “se sentía algo en el tren delantero, pero nada que no se pueda solucionar”.

Pese a su caída, Franco Caimi terminó 13° en la etapa y es 12° en la clasificación (Shakedownteam)

El oriundo de Luján de Cuyo el año pasado se quedó en las puertas de la carrera por una lesión y ahora se tomó revancha con una buena labor. “El año pasado tuve una luxofractura en mi brazo derecho a poco más de un mes antes de un Dakar y no me dio tiempo para recuperarme. Las lesiones son algo con lo que siempre convivimos los deportistas y está bueno volverse a levantar y estar lo mejor posible para una competencia no solo contra los rivales sino también contra uno mismo. Ese es el gran desafío de superarse a uno mismo”, concluye.

Las confesiones de Carlos Sainz que revolucionaron el Rally Dakar: el peligro de los accidentes y el dardo a Nasser Al-Attiyah El Matador se conmovió por el choque de Stéphane Peterhansel y le respondió al qatarí por sus críticas ante el cambio reglamentario que benefició a Audi VER NOTA

Pese a la caída, Franco terminó 13° en este viernes en el que se disputó la etapa 12 que unió Ardah con Sheybah y fue otro recorrido plagado de dunas con 185 kilómetros de velocidad y 191 de enlace. En las dos ruedas el ganador fue el chileno Ignacio Cornejo (Honda).

En tanto que Kevin Benavides fue quinto en una carrera estratégica ya que marcha tercero en la clasificación general a 2m40s del líder, el australiano Toby Price (KTM). Segundo es el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna). El salteño, ganador en 2021 en la especialidad, buscó terminar en esa posición para evitar largar el sábado adelante y tener que “barrer pista” como se dice en la jerga dakariana. Esto es tener que formar la huella y limpiar el recorrido de piedras o plantas. Quienes arrancan primeros suelen perder tiempo por estas circunstancias y por eso desde este año se les otorgó un bonus en sus cronos al final de la jornada. Este jueves Benavides le confesó a Infobae que la etapa del viernes y del sábado serían definitorias. Por eso Kevin buscó partir en el quinto puesto para poder largar en la misma colocación mañana y tener un terreno limpio, acelerar a pleno e intentar recuperar la punta en la general, pero además sacando la mayor diferencia posible que le alcance para la última etapa que serán solo 136 km/h cronometrados. Por eso el piloto de 34 años quiere “liquidar” la carrera mañana.

El análisis de Benavides y la novedad de los bonus sirven para explicar por qué la de este año es una carrera a pura estrategia en las motos. Como referencia de las bonificaciones se toman en la primera parte de cada etapa, hasta el punto de recarga de combustible (unos 200 km, aproximadamente). La organización de la carrera reparte en el recorrido diario distintos “puntos de control bonus” y el sistema funciona de esta manera: el primer piloto en pasar por ese sector recibe 1,5 segundos de bonificación por cada kilómetro recorrido hasta el anterior punto de control; el segundo tendrá 1 segundo por cada kilómetro y el tercero 0,5 segundos por kilómetro.

Kevin Benavides es tercero y este sábado saldrá a recuperar la punta de la general e intentar liquidar la carrera (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En tanto que Luciano Benavides (Husqvarna) fue 12° y sigue sexto en la general. El riojano Diego Llanos (Rieju) fue 27° y es 78 en el global. Y Stefano Caimi (KTM), hermano menor de Franco, fue 30° y es 28° en el acumulado tras 12 días de carrera.

En cuatriciclos hay otro mendocino que pelea por un lugar en el podio y es Francisco Moreno (Yamaha), quien fue cuarto y se mantiene segundo en la clasificación general a 59 minutos del puntero, el francés Alexandre Giroud (Yamaha), que fue sexto en el parcial que ganó el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha). El resto de argentinos en la especialidad fueron: Pablo Copetti (Yamaha), 7° y 3° en la general, Carlos Verza, 8 ° y 8°, y Alejandro Fantoni (Yamaha), 10° y 9°. Manuel Andújar abandonó ayer por fallas mecánicas, pero se reenganchó en la carrera por la modalidad “Dakar Experience”, que es una alternativa que la organización les da a los pilotos para que puedan continuar en actividad, pero si completan la carrera, no reciben la medalla por llegar a la meta. El de Lobos fue undécimo y último, misma colocación que ocupa en la general.

En autos otros mendocinos vienen cumpliendo con buenas actuaciones. Juan Cruz Yacopini (Toyota) fue undécimo y completa el top diez en la general. Y Sebastián Halpern (Mini) resultó 13° y es 11° en el global. En esta categoría el francés Sébastien Loeb (Prodrive) logró su quinta etapa al hilo y la sexta en lo que va de la presente edición. Ya es segundo en la clasificación general, pero está a 1h27m10s de Nasser Al-Attiyah (Toyota) que se mantiene en la cima de la nómina absoluta. El qatarí busca su quinta victoria en la carrera más dura del mundo y la segunda al hilo.

Juan Cruz Yacopini es el mejor argentino en autos y completa el top diez (Shakedownteam)

En los UTV, los vehículos areneros, en la divisional T3 (prototipos) se impuso el estadounidense Mitchell Guthrie (TM3). Su compatriota Austin Jones (Can Am) fue quinto y conserva la vanguardia en las posiciones generales. El pampeano David Zille (Can Am) fue 7° y marcha 25° en el total.

En la T4 (vehículos de serie preparados), el polaco Michal Goczal (Can Am) fue el más veloz de la jornada y el segundo puesto le permite al lituano Rokas Baciuska (Can Am) mantenerse al frente en el global. El cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) fue 13° y es cuarto en la general. Su coterráneo Nicolás Cavigliasso (Can Am), 15° y 25°. El chaqueño Juan Manuel Silva (Yamaha), 28° y 17°. Y el salteño Ramón Núñez (Can Am), 32° y 26°.

Por último, en camiones, el neerlandés Janus Van Kasteren (Iveco) fue la referencia de la jornada y también trepó a la punta de las posiciones totales.

Lo que viene. La acción continuará en las dunas con la penúltima etapa, la número 13, que puede llegar a ser definitoria con apenas 154 kilómetros de tramo cronometrado. Unirá Shaybah con Al-Hofuf que tendrá un enlace largo de 521 kilómetros.

Seguir leyendo: