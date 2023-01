Miguel Herrera confesó cuáles deberán ser las claves para el siguiente proceso mundialista

Miguel Herrera de México AFP 162

Con el banquillo de la Selección Mexicana aún disponible, Miguel Herrera no dejó pasar la oportunidad para volver a alzar la mano y de paso, mencionó ciertas cosas que la Federación Mexicana de Fútbol debe de atender o cambiar para el siguiente proceso mundialista, pues al no tener eliminatorias (por ser uno de los anfitriones), ni Juegos Olímpicos, serán pocos los compromisos de alta exigencia que se tengan durante los próximos tres años y medio.

Fue a través de una entrevista para el programa Hi Sports donde el “Piojo” señaló la importancia que se le debe dar a conseguir partidos de alta trascendencia durante el siguiente proceso para la Copa del Mundo 2026, pues salvo la Copa Oro 2023 y 2025, el Tricolor no tendrá otras competencias o partidos oficiales que sirvan de preparación para la justa mundialista.

Al ser cuestionado sobre el tema y su candidatura para el combinado azteca, Herrera dijo tener su idea clara en caso de llegar a tomar nuevamente las riendas del seleccionado. “Si, si, si. El proyecto esta ahí y si me lo piden ahí está. Si es importante buscar la mayor cantidad de torneos; es un hecho que tienes la Copa Oro, es casi un hecho que se tendrá la Copa América; si puedes meterte a la Copa Africana o a la Copa Asiática pues también es valido ir a buscarlos, ¿no?”.

Posterior a esa declaración, se recordó e hizo la comparativa con la Selección de Qatar que previo a su Mundial, si buscaron participar en los dos torneos continentales de las Confederaciones Americanas (Copa Oro 2021 y Copa América 2019). “No sigamos el rumbo de Qatar (en tono de broma), porque les fue del navo, pero bueno, es una muy buena idea, accionaron bien y tuvieron buena preparación”.

De igual manera, el ex estratega de las “Águilas del América” dijo estar consciente de lo complicado que puede ser enfrentar a selecciones de Europa por su calendario tan apretado. “Obviamente, la situación con la UEFA Nations League te deja la situación de no poder tener a todos los equipos de Europa que de repente no participan en eliminatorias, pero también habrá algunos equipos que les toque descansar en algunas fechas y es ahí cuando se tiene que buscar concretar algún partido”.

“Son cosas que uno se tendría que sentar con la federación para platicar. Entendemos muy bien que tendremos partidos muy buenos, porque seguramente los va a haber... y tenemos que entender también que habrá encuentros de no gran nivel, pero al final del día, todos te van a servir. Unos para que el equipo no pierda ritmo, no pierda la idea de juego y ver algunos jugadores.” sentenció el ex seleccionador nacional.

Por último, Herrera señaló el compromiso que debe existir por todo el fútbol mexicano para la siguiente Copa del Mundo por el hecho de ser los anfitriones. “Partidos tiene que haber muchos para poder llegar al 100%, sabiendo que tu tienes una gran responsabilidad, que eres local y que necesitas hacer cosas trascendentales”.

Cabe recordar que después de terminar la relación con Gerardo Martino tras el fracaso en Qatar 2022, el presidente de la FMF, Yon de Luisa mencionó que se tomarían un plazo de 60 días para tomar una decisión sobre el siguiente director técnico, entre otras tantas decisiones dentro de la Selección Mexicana. Hasta el momento, todo parece indicar que el “Piojo” es el principal para asumir el cargo y con ello, afrontar su segunda etapa al frente del Tri.

