La tajante decisión del Abierto de Australia con los espectadores que molesten a Djokovic

Muchos australianos habían atacado la figura de Djokovic después del conflicto por su vacunación en enero de 2022 (Reuters)

Novak Djokovic, nueve veces campeón del torneo, vuelve a competir desde la próxima semana en el Abierto de Australia que se celebra en Melbourne, una ciudad que vivió uno de los confinamientos más largos del mundo durante la pandemia, y que tuvo al serbio en el centro de la escena a principios de 2022.

En aquel entonces, el tenista llegó a Australia sin estar vacunado y fue expulsado unos días después por ese motivo. Un año más tarde, fue autorizado a entrar el país oceánico y ahora regresará al court. En este contexto, el director del torneo, Craig Tiley, se refirió a la posibilidad de que un sector de los espectadores muestren sonoramente su enfado contra el actual número 5 del mundo: “Si perturban el placer de los otros espectadores, se les expulsa”, dijo al diario Herald Sun de este miércoles.

De esta forma, los espectadores del primer Grand Slam de tenis están avisados: serán expulsados de las gradas si se dedican a molestar a Djokovic. “Lo que siempre me ha gustado de Melbourne es que al público le gusta de verdad el deporte y el rendimiento, más que en otro lugar de Australia en mi opinión”, añadió. “Espero que la gente tenga en cuenta eso”, dijo.

El Abierto de Australia arranca el lunes pero Djokovic jugará en Melbourne el viernes, en un Rod Laver Arena lleno, en un partido de exhibición contra el australiano Nick Kyrgios. La semana pasada, en su regreso a una pista australiana, el tenista de 35 años fue bien recibido por el público del torneo de Adelaida, que ganó.

Djokovic ha ganado 9 veces el Abierto de Australia (Reuters)

Este miércoles se conoció además que Djokovic y la tunecina Ons Jabeur fueron nombrados al frente de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), un organismo independiente de la ATP y la WTA. El ex número uno mundial había anunciado la creación de esta asociación en el marco del Abierto de Estados Unidos de 2020, después de haber dejado su puesto de presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, una instancia de representación oficial de los tenistas.

Según el serbio, la PTPA no quiere entrar en una postura disidente respecto a los organismos del tenis, sino dar más peso a los jugadores en las decisiones del tenis profesionales, especialmente en lo referente a la dotación de los torneos.

En el Abierto de Australia, Djokovic aspira a igualar el récord de 22 títulos del Grand Slam, que ostenta el español Rafa Nadal. Pero, hay complicaciones físicas que lo tienen a maltraer, a tal punto que tenía previsto entrenar este miércoles 75 minutos ante el ruso Daniil Medvedev, pero dejó ese duelo después de media hora, según reveló la cadena ABC.

“Los isquiotibiales me dieron problemas la pasada semana en Adelaida”, declaró el jugador de 35 años 9News, quien además fue designado cuarto cabeza de serie para el Abierto de Australia. “Sentí que me tiraba y no quise asumir ningún riesgo”, añadió.

La participación de Djokovic en el Abierto de Australia genera especial expectación después de que el año pasado el tenista serbio fuera expulsado del país sin poder jugar esa competición debido a que no estaba vacunado contra el covid-19. El viernes, Djokovic tiene programado un partido de exhibición en Melbourne contra el jugador australiano Nick Kyrgios.

Con información de AFP

