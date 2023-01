“Guardalo y mostráselo a tus amigas”: el video que Dibu Martínez le mandó a la hija de Poroto Cubero anticipando el título en el Mundial

Saludos de Dibu Martínez y Julián Álvarez a la hija de Cubero antes de la final en Qatar

Una nueva muestra de la fortaleza mental de Emiliano Martínez volvió a acaparar la atención de los fanáticos de la Scaloneta. El arquero que se transformó en el héroe durante los decisivos partidos ante Países Bajos y Francia en la Copa del Mundo que se disputó en Qatar había anticipado la consagración de la selección argentina en Medio Oriente a través de un video personal dedicada a una persona especial.

Es que el ex defensor de Vélez, Fabián Cubero, compartió en sus redes sociales un material inédito que hasta el momento no había salido a la luz. “Si hablamos de confianza y seguridad en uno mismo, vean el saludo de Emiliano Martínez del jueves 15/12. La final fue el 18/12. Muchas gracias Emi y Julián Álvarez... nos dieron el mejor regalo que un argentino puede recibir. Mi hija Allegra no para de mirar sus saludos y compartirlo con sus amigas”, escribió Poroto en su cuenta oficial de Instagram junto a un corto en el que tiene como principales intérpretes al marplatense y al delantero del Manchester City.

“Ali, ¿cómo estas? Me enteré que te gusta mucho La Scaloneta y estamos a punto de ser campeones del mundo. Quería dejarte este saludo especial para vos, guardalo y mostráselo a tus amigas”, fue la frase que deslizó el Dibu Martínez antes de cederle la palabra al cordobés con pasado en River, quien desde la concentración también le envió un mensaje a la hija de Cubero. “Hola, Ali, ¿cómo estas? Acá te habla Julián, quería mandarte un saludo muy grande, espero que estés bien y quería desearte lo mejor”, dijo la Araña.

El Dibu ya había conseguido el reconocimiento del público argentino en la Copa América 2021, pero con el título Medio Oriente su nombre quedará grabado como uno de los protagonistas de la tercera estrella para el fútbol criollo. Su atajada sobre el final del partido contra Australia en octavos de final y los dos penales en cuartos ante Países Bajos serán recordados por años por los hinchas que ya lo tenían como uno de los preferidos.

Si su figura ya era adorada desde el “Mira como te como” de los penales en la semifinal continental contra Colombia en Brasil 2021, su actuación para llevar al equipo de Lionel Scaloni a la conquista del Mundial en el desierto del país del Golfo quedará por siempre en la historia del fútbol argentino. Incluso en el histórico duelo ante Francia tuvo un protagonismo estelar en la definición desde los doce pasos y una salvada heroica cuando el choque estaba 3 a 3 y no había tiempo para nada más.

