“Estaba desanimado”: Guardiola habló del cambio que el Mundial provocó en Julián Álvarez y volvió a apelar a Messi para ilustrar una comparación

Pep Guardiola comparó su ciclo exitoso en el Barcelona con el mal comienzo de Graham Potter en el Chelsea

La goleada del Manchester City ante Chelsea por la FA Cup desató un tembladeral en los Blues porque el entrenador Graham Potter está en la cuerda floja tras un flojo comienzo y, luego de la derrota por 4-0 en el Estadio Ciudad de Manchester, su colega en los Sky Blues decidió respaldarlo en el cargo con una llamativa frase, en la que comparó esta mala actualidad de su rival con su comienzo en este rol en el Barcelona, club que tenía como gran figura a Lionel Messi.

El comienzo de Potter al frente del conjunto londinense no pudo ser peor, ya que el reemplazante de Thomas Tuchel tiene a este equipo en la décima colocación del campeonato, eliminado de las competiciones locales y los directivos se plantean una salida anticipada de cara al cruce contra Borussia Dortmund por los octavos de final de la UEFA Champions League. Pero Guardiola le mandó un mensaje al dueño de la institución: “Le diría a Todd Boehly que fue un placer conocerle, pero que le dé tiempo a Potter. Que le dé tiempo. En la segunda parte demostró lo que pueden hacer. En el Barcelona no necesité tiempo porque tenía a Messi”.

El Chelsea debió afrontar el encuentro con múltiples bajas por distintas lesiones y su panorama dista por completo con el padre de la criatura de esa formación, que supo ganar 14 de 19 títulos posibles bajo el dúo conformado por el técnico español y el mejor jugador del mundo. “Mi primera temporada, bueno, en el Barcelona no necesitamos dos temporadas para que el Barcelona funcionara, porque teníamos a Messi. Por eso no necesité dos temporadas. Una fue suficiente”, agregó.

A continuación, se refirió al abultado resultado con tantos de Julián Álvarez, Phil Foden y Riyad Mahrez por duplicado, que lo hará jugar contra el Arsenal en la continuidad del certamen: “Lo hicimos muy bien desde el primer minuto hasta el final. Jugamos un partido increíblemente intenso contra un rival de primer nivel. Pasamos a la siguiente ronda, y pensamos ya en la próxima competición. Estamos contentos por estar aquí”. “Todos necesitan jugar contra el Manchester City cuando estamos en la Copa de la Liga o aquí en la FA Cup, en este nivel no es fácil. Ni para Graham Potter ni para Chelsea, para cualquier equipo”, señaló.

Por otro lado, fue consultado por el buen partido del ex hombre de River Plate, quien anotó un gol de penal para encaminar la clasificación. Su respuesta incluyó una inesperada afirmación sobre el estado anímico de la Araña en la previa a la Copa del Mundo: “Echaba de menos esta felicidad. Antes del Mundial estaba algo triste. No triste: desanimado, porque no estaba jugando demasiado”. Su regreso favoreció al equipo después de anotar cuatro tantos en los siete partidos del torneo y ser una de las figuras de la selección argentina: “Lo que pasó en el Mundial nos ha ayudado mucho”.

En consonancia, manifestó distintos halagos hacia su dirigido: “Es un fernómeno, con la personalidad para marcar. Ha jugado muy, muy bien. Estamos en todas las competencias, necesitamos a todos los jugadores. Si tienen la humildad de aceptar los minutos para ayudar al equipo, son más que bienvenidos de formar parte de este fanástico club y de este fantástico equipo”.

*El compacto de la victoria por 4-0 del Manchester City ante Chelsea por la FA Cup

El sólido triunfo de este domingo no frenó el abrumador calendario del Manchester City en los días subsiguientes. La inmediatez obligó a que Pep Guardiola se vuelva a sentar ante los micrófonos de cara al cruce de este miércoles ante Southampton por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y una de las consultas giró en torno al retiro prematuro de Gareth Bale a los 33 años. Un jugador con el que ha sabido compartir cancha en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid: “Qué jugador. Ha tenido una gran carrera y ganado muchos títulos”.

Además, hizo referencia al hobby del delantero al afirmar que, luego de colgar los botines, iba a poder convertirse en un “fantástico jugador de golf” en una frase que no pasó desapercibida. Aunque intentó dejar en claro que no se trató de una supuesta ironía, ya que afirmó la posibilidad de juntarse para disfrutar de este deporte: “Antes estaba muy ocupado, ahora quizás pueda. Lo volveré a invitar”. Ante la pregunta sobre si en algún momento intentó fichar al cinco veces campeón de la Liga de Campeones, afirmó que su pase siempre fue “muy caro”.

