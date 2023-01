Agustín Rossi firmó con Flamengo: los números de la discordia en su contrato y cómo será su estadía en Boca Juniors durante los próximos seis meses

Agustín Rossi arma las valijas: el 1° de julio se irá al Flamengo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lo que era previsible finalmente se hizo oficial. Flamengo acaba de anunciar la firma de un precontrato con Agustín Rossi, quien desde el 1° de enero de 2023 estaba en condiciones de iniciar tratativas con otro club ya que quedará desvinculado de Boca Juniors el próximo 30 de junio. Luego de varios intentos por renovarle, las partes no prosiguieron el contacto y apareció el gigante carioca para quedarse con los servicios del arquero de 27 años a partir de mediados de este año.

Cómo será la estadía de Rossi en Boca desde ahora, es la gran pregunta. Hugo Ibarra lo puso como titular en el primer amistoso del año frente a Independiente, que terminó con empate sin goles en San Juan. Este viernes, en el mismo escenario, quien tendría la oportunidad de defender el arco azul y oro es Sergio Romero, quien fue fichado a mediados del año pasado y no logró tener continuidad ni minutos por el alto nivel de su compañero de equipo y una lesión que lo marginó de las canchas.

Chiquito, de pasado en la selección argentina y subcampeón del mundo en Brasil 2014, es una de las grandes apuestas del Consejo de Fútbol para esta temporada. En principio, el hombre surgido en Racing tendrá la responsabilidad de cubrir la valla xeneize aunque no por eso Rossi será descartado del plantel de jugadores profesionales. El cuerpo técnico liderado por Ibarra mantendrá dentro del grupo al número 1, pero le daría prioridad al proyecto deportivo a mediano y largo plazo por lo que los principales goleros pasarán a ser entonces Romero, Javier García y el juvenil Leandro Brey.

La hora de Chiquito Romero: el arquero de Boca debutaría en el siguiente amistoso

Así como en su momento otros futbolistas como Pol Fernández, Julio Buffarini, Eduardo Salvio y Cristian Pavón mantuvieron diferencias contractuales con la dirigencia por las renovaciones de sus respectivos contratos y siguieron siendo considerados por el entrenador de turno, lo mismo ocurrirá con Agustín Rossi. Es lógico que Ibarra, que tendrá que afrontar las finales pendientes (Supercopa Internacional ante Racing y Supercopa Argentina ante Patronato), la liga local, la Copa Argentina y la Libertadores, apueste al rodaje de los arqueros que permanecerán en el club y tienen contrato vigente más allá de este semestre. Por eso Rossi quedará bastante relegado.

Habiéndose hecho pública la firma de su contrato con el Flamengo (firmó hasta diciembre de 2027), situación similar a la de Pavón con el Atlético Mineiro el año pasado, los pasos a seguir serán los mismos: Boca le respetará el contrato a Rossi y no faltará a ninguna condición del vínculo laboral vigente, pero sus posibilidades de sumar minutos serán escasas, por no decir nulas. Es más: ni siquiera sería inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

¿Existen chances de que Flamengo pague un resarcimiento económico a Boca y logre la rescisión de su contrato para llevárselo en este mercado? No habría que descartarlo, aunque según pudo averiguar este medio, los emisarios cariocas que viajaron a Argentina para formalizar el precontrato con el ex Chacarita todavía no se contactaron con los integrantes del Consejo de Fútbol. En su momento se habló de un pago por la ficha de 2 millones de dólares, oferta que no llegó a concretarse. Hoy las intenciones del club brasileño serían llevárselo por mucho menos, por lo que el Xeneize no aceptaría liberarlo antes del 1° de julio.

Rossi, con un pie afuera de la Ribera (REUTERS/Agustin Marcarian)

Según ventiló el representante de Rossi, el Consejo le ofreció un contrato de USD 11 millones -con dólar al valor oficial- en bruto hasta diciembre de 2026. La última comunicación entre las partes fue en noviembre pasado, entre Raúl Cascini como representante del CDF y Miguel González, agente del futbolista. El año pasado, el apoderado de Rossi también aseguró que estaba cobrando “un millón y medio de pesos ó 4.000 dólares” mensuales. Lo que pretendía el jugador era embolsar los primeros USD 11 millones libres de impuestos durante los próximos cuatro años (es decir unos 2,75 millones de dólares anuales o 230 mil dólares mensuales).

Desde el entorno de Rossi no se atrevieron a dar cifras, pero le aseguraron a Infobae que la oferta es “muy superior” a la que tuvieron sobre la mesa de Boca. Desde hace rato que el fútbol brasileño se ubicó fuera del alcance del mercado argentino respecto a los números, aunque llamó la atención que también se afirmara que tres equipos locales habían sondeado de forma personal al representante del arquero ofreciendo mejores condiciones contractuales que las planteadas por el Xeneize para llevárselo libre en julio.

Ambas partes quedaron resentidas. En las oficinas del Centro de Entrenamiento de Ezeiza que frecuentan Juan Román Riquelme y compañía están tranquilos porque entienden que le ofrecieron una propuesta inmejorable para que el arquero ataja-penales continuara en la institución siendo una de las grandes figuras del plantel. Aunque no lo reconocerá públicamente, Rossi y su entorno está dolido porque comprenden que esperaban un esfuerzo económico aún mayor de parte del club, además de algunas cuestiones vinculadas al trato personal por parte de algunos integrantes del Consejo.

La historia de Agustín Rossi en Boca, que tantos capítulos felices tuvo, no terminará con el final esperado.

