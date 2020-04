“El auto que tengo es de los mejores, el motor no me ha fallado nunca, y gira como los de punta; yo por los tiempos que he hecho me doy cuenta que puedo conducir al ritmo de los de adelante y me adapto perfectamente al pelotón. Entonces ¿dónde está el secreto para ganar?”, analizó el santafesino en mayo de ese año ya con cinco carreras en la F-2. En ese ejercicio su mejor resultado fue la quinta ubicación en la última fecha (otra vez en Hockenheim) y culminó 13º en el campeonato. Cabe destacar que su performance fue en todos autódromos desconocidos para él, una desventaja contra otros corredores con varios kilómetros en esos trazados. Su primer contacto con los circuitos era a pie donde memorizó cada sector. Esto le que dio más mérito a su labor.