El argentino Franco Colapinto está en el radar de tres equipos de Fórmula 1: cuándo definirá su futuro

En dos semanas se definiría el futuro de Franco Colapinto, el piloto de 19 años que acaba de cumplir una gran primera temporada en la Fórmula 3 y sigue con su sueño latente de poder ser el próximo argentino en la Fórmula 1. El joven de Pilar volvió al país este lunes junto a sus representantes, el inglés Jamie Campbell y la española María Catarineu. En las últimas horas tuvieron varias reuniones con el objetivo de poder sumar apoyo económico para poder confirmar el plan anticipado por Infobae sobre el proyecto a dos años, otro en la misma categoría y el siguiente en la Fórmula 2.

Colapinto terminó noveno en su debut en la segunda categoría antesala a la F1 y logró dos triunfos (Imola y Monza), una pole positions y cinco podios. Fue una temporada especial ya que compartió nueve fines de semana con la F1 y, según afirman sus representantes, hay interés de tres escuderías de la Máxima por el piloto argentino.

El equipo apuntado para correr en las próximas dos temporadas es el MP Motorsport, el actual campeón de la Fórmula 2. Franco ya compitió para el team neerlandés con el que fue tercero en el campeonato de la Fórmula Renault Europea en 2020 y venció en las dos carreras en la Fórmula Regional Europea, en el Red Bull de Austria y en Valencia, España. Eso fue el puntapié para poder llegar a la F3 en 2022.

Con una agenda apretada que incluyó siete reuniones con empresas privadas (entre ellas medios de comunicación, farmacéuticas y energías) y una visita a los representantes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (este año apoyó a Colapinto), es positivo el balance de los encuentros.

Campbell y Catarineu regresarán a Europa este viernes y dentro del poco tiempo que tuvieron le dieron un espacio exclusivo a Infobae para poder charlar y conocer más el panorama de Colapinto, quien es hoy la máxima esperanza para que la Argentina vuelva a tener un piloto en la F1 luego de más de dos décadas. El último fue Gastón Mazzacane en 2001, cuando disputó cuatro Grandes Premios.

“Estaré en Fórmula 3″.

-¿Cómo vivís estos días?

Con mucha felicidad después de tanto tiempo, de un año positivo en la Fórmula 3, como rookie (debutante). Contento de haberme traído a María y Jamie, que tanto querían conocer a Argentina. Trabajando con muchas personas, haciendo entrevistas. Es lindo pasar un tiempo en mi país y después me volveré a Europa.

-¿Cómo viene 2023?

-Con muchas expectativas. Tenemos buenas opciones para tener un buen año y ojalá así sea. Falta mucho por hacer, trabajar y confirmar, pero

-¿Qué fue lo que más mejoraste en esta temporada?

-La capacidad de ser más consistente, entender mejor las situaciones y no tomar tantos riesgos. Seguí siendo competitivo así que hay que seguir trabajando en eso y siendo consistente que es la clave para tener buenos resultados en todas las carreras y aprovechar lo que más se pueda el auto.

Colapinto en sus últimos ensayos con la Fórmula 3 a bordo del auto del MP Motorsport (@OfficialMPteam)

Sus buenas actuaciones generaron un boom popular y sus noticias se viralizaron. Tiene miles de fans y sus carreras fueron seguidas en vivo y en directo a pesar de correr en la madrugada argentina. Su última actividad fueron los ensayos de post temporada de la Fórmula 3 que los llevó a cabo con el auto del MP Motorsport y se quedó con el segundo mejor tiempo de las seis tandas en los tres días que giró la categoría en el Autódromo de Jerez, España.

-¿Cuál fue el mensaje más loco que recibiste de la gente?

-Una locura. Fue algo que no me esperaba. En las redes sociales creció no solo mi nombre sino el automovilismo argentino con la Fórmula 3, así que muy agradecido por esta hermosa oportunidad que tuve de poder correr con una de las categorías más competitivas del mundo con pilotos muy buenos y competitivos alrededor. Aprendí un montón es año.

Desde que Franco se radicó en Europa su campaña fue representada por Bullet Sports Management, la empresa que se ocupó de conseguirle patrocinantes en el exterior. Recién este año logró un apoyo de Argentina por intermedio del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Pero al incrementarse los presupuestos y al tratarse de un proyecto a dos años, fue necesario buscar recursos en el país. Si bien los costos anuales oscilan en la F2 unos 2,6 millones de dólares y en la F3, unos 1,2 millones de dólares, la escudería neerlandesa le ofreció un costo reducido (no se dieron detalles)

-¿Sentís presión por este momento?

-Lo vivo con mucho agradecimiento a la vida, a la gente que me ayudó. No lo vivo como una presión si no como una cosa hermosa que me está pasando. La suerte de ser yo el que está viviendo todo esto y es un privilegio que me dio la vida y aprovecharlo al máximo.

Franco Colapinto está de visita en la Argentina y lleva a cabo varias reuniones con empresas locales

-¿Cuántos permitidos tuviste desde que volviste?

-En las cuatro comidas que tuve hubo permitidos. Mucho dulce de leche, asado, milanesas, empanadas, así que vamos a seguir así (risas).

-¿Dónde te vemos el año que viene? ¿En Fórmula 3?

-Sí, en F3, seguramente. No sabemos con qué equipo todavía. Otro año más buscando pelear por el campeonato con un mejor equipo que el de este año y progresando en el ese camino hasta la F1.

-¿Te ves dentro de un par de año corriendo con Verstappen, Leclerc, Hamilton?

-Obviamente, son pilotos de carne y hueso como nosotros. Seguramente tienen muchísima experiencia y son pilotos excepcionales que los vi desde que era chiquito y todos soñamos con poder estar en su posición, tener la suerte que tuvieron de poder correr en la F1 y de haber tenido tantos buenos resultados en sus inicios.

María Catarineu brinda detalles de las negociaciones y al alternativa de los tres equipos de F1 que están interesados en Colapinto

Respecto a las negociaciones, sus managers son los indicados para contar los detalles dentro del marco de confidencialidad en esta clase de gestiones. Por caso, guardan bajo cuatro llaves el nombre de las escuderías de F1 que están interesada en Colapinto. María Catarineu afirmó que el tema está encaminado y que en dos semanas se estaría definiendo el futuro de Franco. Hay dos caminos: seguir de forma independiente o aceptar integrar el programa de pilotos de un equipo de la Máxima, que tiene cosas a favor y en contra, como ella explicará.

-¿Cuál es el balance de las reuniones que han tenido?

-Positivas. La gente tiene ganas de apoyarlo y ahora vamos a ver entre todos cómo llegar al objetivo que todo el mundo quiere, no solo nuestro objetivo, sino el de un país entero.

-¿Cuánto presupuesto falta para poder cerrar?

-Lo que intentamos hacer es un programa a dos años, hacer Fórmula 3 y Fórmula 2 y el presupuesto es bastante elevado. La gente que apoyó en Europa va a seguir apoyando y esa parte la tenemos, pero todavía falta para llegar.

-¿Se reunieron con empresas privadas y el Ministerio de Turismo?

-Nos tenemos que reunir con gente del ministerio y nos hemos reunido con empresas privadas y tenemos otras pendientes. Estamos muy agradecidos a todo el mundo por cómo nos está recibiendo, escuchando y queriendo saber más sobre Franco.

Colapinto liderando el pelotón de la Fórmula 3 en su triunfo en Monza (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Colapinto fue campeón argentino de karting y se radicó en Europa en 2018. Al año siguiente fue campeón de la Fórmula 4 Española con el equipo de Fernando Alonso. En 2020 fue tercero en la Fórmula Renault Europea y en 2021 culminó sexto en la Fórmula Regional. En todas esas categorías fue ganador. Luego de casi un lustro en el Viejo Mundo se ganó el respeto y consideración del ambiente internacional. Sus méritos le valieron estar en el radar de tres equipos de la F1. Catarineu habló sobre el tema y contó más detalles.

-¿Hay tres equipos de F1 que están interesados en Franco?

-Exacto.

-¿De qué depende de que puedan continuar con su grupo o de tomar la alternativa de los equipos de F1?

-Al ser un programa a dos años es muchísimo dinero que necesitamos. Los equipos de F1 ponen una parte importante de ese presupuesto. Pero no solo eso, sino el apoyo técnico, entrenamiento mental y de todo tipo que sería una cosa muy positiva para Franco.

-De cero a diez, ¿en cuánto están para poder confirmar lo del año que viene?

-Creo que a la vuelta de nuestro viaje a Argentina vamos a poder confirmar.

-¿Alguna fecha estimada?

-Están esperando todos y poniendo mucha presión. Entiendo que tendríamos una semana más.

-En Fórmula 3, ¿MP Motorsport es el proyecto más concreto?

-Es una opción fuerte para el año que viene Tenemos otras opciones abiertas ahora mismo.

-¿Franco estaría obligado a una serie de resultados el año que viene?

-Estamos intentando negociar, pero entre los tres primeros sería lo que todos los equipos de F1 te ponen como cláusula para seguir avanzando el año siguiente.

-¿Cuáles son los pro y contra de estar en un programa de pilotos de un equipo de F1?

-La contra es que cierras un poco el espectro de los coches a los que puedes acceder en la F1 y el pro, es un soporte respecto a simulación, entrenamiento, un soporte increíble.

Jamie Campbell y María Catarineu, representantes de Colapinto, se refieren al piloto y a su piloto

“Todo ha sido impresionante”.

Jamie Campbell es un ex piloto inglés que logró dos títulos en su país y compitió nueve veces en las 24 Horas de Le Mans. Luego decidió dedicarse a la representación de pilotos. Mostró su compromiso con el proyecto de Colapinto y se ocupó de viajar por primera vez a la Argentina para estar presente en las reuniones. En diálogo con este medio, no escatimó elogios para Franco.

“Es un muy buen piloto. Lo ha demostrado en los últimos años desde que llegó a Europa ganando la F4 española. Sus esfuerzos en LMP2, en Asian Le Mans y Le Mans (24 Horas). Tuvo cinco podios y dos victorias este año”, aseguró.

“Todo ha sido impresionante. No olvidemos que terminó tercero en la general en la Toyota Racing Series de Nueva Zelanda venciendo y compitiendo fuertemente con Tsunoda (Yuki, actual piloto de Alpha Tauri en F1), con Liam Lawson (actual piloto de reserva de Red Bull) y todos los que conoces están a punto de estar en la Fórmula 1″, agregó.

“Simplemente tenemos que seguir empujando en la misma dirección, tener el apoyo de una nación como Argentina con tanta historia (en el automovilismo). Eso es algo muy agradable de tener y, con suerte, ese apoyo proviene de nuestra pequeña gira en la que estamos aquí por una semana en Argentina, para tratar de elevar su perfil y recaudar tanto dinero como podamos para su carrera”, concluyó.

La semana próxima Campbell y Catarineu volverán a Europa y en la siguiente se definiría el futuro de Colapinto, quien se quedará unos días más en la Argentina. Luego regresará al Viejo Mundo para comenzar a preparar la venidera temporada y seguir sus pasos para concretar su gran sueño que es poder llegar a la F1.

