Las revelaciones del entrenador de Cristiano Ronaldo en su visita al Rally Dakar: por qué lo comparó con Pelé y su tajante sentencia sobre Messi

Rudi García sorprendió en el campamento del Rally Dakar en Riad (Shakedownteam)

(Desde Arabia Saudita) Este domingo el Rally Dakar finalizó su octava etapa y ya cumplió con más de la mitad de la carrera en Arabia Saudita, país que también es noticia por la llegada a su liga de Primera División de Cristiano Ronaldo quien fue contratado por el Al Nassr, equipo de Riad. En el campamento de la carrera, ubicado también en la capital, estuvo el nuevo entrenador del astro portugués, Rudi García, quien aceptó responder unas pocas preguntas de fútbol. En una de ellas reveló su principal meta con el artillero al que comparó con Pelé.

Luego de visitar a los organizadores y a algunos de sus compatriotas franceses, como el piloto de la categoría autos, Sébastien Loeb (Prodrive), el director técnico se acercó a uno de los sectores VIP del predio montado en la capital saudita y que sirve de parque de asistencia para las máquinas. “Es impresionante el Dakar, los pilotos, las máquinas, Es mi primera vez en un evento de automovilismo”, reveló el estratega.

El área de prensa de la carrera organizó una rueda de prensa en la que de antemano se aclaró que solo iba a responder dos preguntas de fútbol, aunque el galo luego flexibilizó las reglas. En una ellas, destacó la chance de que CR7 haya llegado al fútbol saudita. “Para Arabia Saudita y su liga es muy importante que un gran jugador como él llegue a nuestra liga. Pero no es la primera vez que pasan cosas importantes. Incluso el Rally Dakar también está en Arabia Saudita y es por eso que estoy aquí hoy”, indicó.

Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial de Rally, junto a Rudi García y una camiseta del Al Nassr con el dorsal de Cristiano Ronaldo (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Entonces, Arabia Saudita está desarrollando una cultura deportiva, todo con grandes campeones. Si puedo decir algo, podemos comparar eso a cuando Pelé llegó a la MLS hace mucho tiempo”, reazó el paralelismo. En 1975 el astro brasileño se sumó al Cosmos de Nueva York en la denominada North American Soccer League (NASL) y el objetivo fue impulsar este deporte en el los Estados Unidos. “Hoy la de Arabia Saudita es una liga que quiere seguir creciendo como en su momento le pasó a la MLS (Major League Soccer)”, destacó.

Al ser consultado sobre los primeros días de CR7 en el Al Nassr, sostuvo que “Cristiano es un gran jugador, un gran hombre. Mi meta es que Cristiano disfrute jugar con nosotros. Eso es lo más importante. Entonces significa que esta liga y este país pueden hacer cosas grandiosas”.

Rudi García junto a Cristiano Ronaldo en la presentación del portugués (REUTERS/Ahmed Yosri)

Por último, fue consultado sobre la posibilidad de juntar a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en el mismo equipo, pero fue tajante en su respuesta: “No es momento ni lugar de para hablar de transferencias”. Cabe recordar que el propio DT reconoció que “primero quise traer a Messi desde Doha”, en referencia al gran Mundial que hizo el crack rosarino, que consiguió el título con su selección argentina en Qatar 2022. El astro aún no firmó su renovación con el París Saint-Germain, pero no indicaría que continuará con este equipo hasta junio de 2024.

Cabe recordar que el jueves 19 de enero Leo Messi y Cristiano Ronaldo se verán las caras en un encuentro amistoso en el que el PSG se medirá a un combinado entre el Al Nassr y el Al Hilal, otro equipo fuerte de Riad. Ese elenco será dirigido por Marcelo Gallardo.

Rudi García tiene 58 años y dirigió la mayor parte de su carrera en su país, donde en la temporada 2010/2011 logró la Ligue 1 y la Copa de Francia. También condujo a la Roma durante tres años entre 2013 y 2016. En 2022 llegó al Al Nassr equipo que marcha primero en el presente campeonato. Entre otros futbolistas tiene a cargo a Gonzalo “Pity” Martínez y el arquero colombiano David Ospina. Ahora sumó un refuerzo de lujo con Cristiano Ronaldo.

