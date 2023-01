El show de Facu Campazzo en el Estrella Roja: “no-look pass”, triples y goleador del partido en casi media hora de juego

El base argentino jugó un partidazo por la Liga ABA, que aglutina a representantes de los países balcánicos

Facundo Campazzo concretó un verdadero festival y se erigió en la figura excluyente del triunfo de su equipo, Estrella Roja de Serbia, que vapuleó a Skopje, de Macedonia, por 80-57, en partido correspondiente a la 14ta. fecha de la denominada Liga ABA, que aglutina a representantes de los países balcánicos en Europa. El armador cordobés de 31 años y 1,78 metros de altura, estuvo en cancha durante 27 minutos para el quinteto que dirige el DT montenegrino, Dusko Ivanovic.

Mientras dura su inhabilitación para actuar en la Euroliga (por deudas que mantiene la entidad de Belgrado con la organización de la competencia), el ex jugador del Real Madrid diseñó otro partido de excepción. El base del seleccionado albiceleste campeón en la AmeriCup Recife 2022 firmó una planilla total de 23 puntos (3-8 en dobles, 5-9 en triples, 2-3 en libres), 9 asistencias, 7 rebotes y 2 recuperos, además de dos pérdidas de balón, según reflejó Eurobasket.

En los tres encuentros que lleva disputados, el ex jugador de los Denver Nuggets y Dallas Mavericks promedia 14 puntos; 6 asistencias y 4 rebotes por juego. En Estrella Roja, que es único líder en la clasificación con una marca 12-1, no actuó el también armador argentino Luca Vildoza (ex Milwaukee Bucks), afectado por una lesión muscular. En otro duelo entre equipos serbios, Mega Basket venció a FMP Beograd, por 77-72.

Vale recordar que el pasado miércoles se confirmó que Facundo Campazzo, flamante refuerzo de Estrella Roja de Serbia, no podrá jugar en la Euroliga al menos hasta marzo por una sanción impuesta por el Panel de Finanzas de la Euroliga tras encontrar culpable al club serbio de la Normativa de Estabilidad Financiera y Juego Limpio.

”Las sanciones impuestas consideran la gravedad de las infracciones, que incluían tener deudas vencidas con jugadores de temporadas actuales y anteriores, así como proporcionar información falsa o inexacta, lo que permitió al club obtener una ventaja competitiva indebida y continuar con sus operaciones normales a pesar de una irregularidad”, informó la Euroliga en un comunicado.

”El Panel también consideró la reincidencia, ya que el club serbio fue sancionado previamente en otras dos ocasiones en los últimos años”, continuó. De esta manera, Estrella Roja no podrá inscribir nuevos basquetbolistas hasta el 1 de marzo, de cara a las instancias finales de la Euroliga, y entre ellos se encuentra el cordobés Facundo Campazzo, que firmó como refuerzo después de su irregular paso por la NBA en las tres temporadas pasadas. Sin embargo, el conjunto balcánico apelará la sanción en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar contar con todos sus refuerzos en la máxima competición continental a nivel de clubes.

En medio de este conflicto, el base argentino pidió en las últimas horas, mediante su cuenta en una red social, poder jugar. ”Estoy cansado y triste por toda esta situación. Lo único que pido es que por favor me dejen jugar”, señaló el ex base cordobés de Real Madrid de España y las franquicias de NBA Dallas Maverticks y Denver Nuggets.

Tras el triunfo, también habló y adelantó que acompañará al equipo aunque no pueda jugar este martes como local ante el Real Madrid. “No jugaré, pero los iré a ver. Necesitamos un triunfo y creo que podemos tenerlo. Es difícil estar afuera de la cancha y no poder vestirme para jugar, no es algo que pueda hacer, no está en mi control, trato de apoyar al equipo, a mis compañeros, al club, tengo que poner mi cabeza en entrenar y espero y confío en que se pueda cambiar la decisión”.

“Me sirve mucho el apoyo de todos: de la gente, de los hinchas, de mis compañeros, del mundo del básquet. Significa mucho para mí esa cantidad de cariño. Jugué estos partidos con gran energía”, cerró.

