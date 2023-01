Una gloria del fútbol inglés criticó la cifra que el Chelsea pagaría por Enzo Fernández y protagonizó un encendido debate con los fanáticos en las redes

Enzo Fernández, el premio a mejor jugador joven del Mundial y Neville

El posible pase de Enzo Fernández al Chelsea es uno de los principales tópicos de la ventana de transferencias en Europa. El mediocampista de 21 años, mejor jugdor joven del último Mundial de Qatar, llegó al Benfica hace seis meses, pero sus buenas actuaciones en su desembarco al Viejo Continente, sumadas a su gran Copa del Mundo con Argentina (encima coronada con el título) lo convirtieron en un botín preciado en el mercado. Y el elenco británico aceleró, al punto de llegar a un acuerdo en cuanto a su contrato y sostener una frenética puja con los dueños de su ficha, que todo indica que está a punto de resolverse.

Las cifras que se manejan alrededor del traspaso provocaron la crítica de Gary Neville, ex gloria del Manchester United y la selección de Inglaterra devenido comentarista de la cadena Sky Sports. El ex defensor expresó su opinión en su cuenta de Twitter: “¿El Chelsea pagará 127 millones de euros -133 millones de dólares- por Enzo Fernández? Es un precio infernal. Es un muy buen jugador, pero ¡maldita sea!”.

Enseguida se desarrolló un encendido debate ante las respuestas que el ex futbolista recibió. La mayoría de ellas comparaba otras transferencias para justificar que el ex River Plate bien vale ese número impactante. “No te vi preocupado por el precio por el que se fijó por Antony, Pogba, etcétera. Está bien, nadie más puede gastar”, le repondió el usuario @Craigos0, juzgando que su reclamo fue selectivo y que no elevó la voz con las operaciones del brasileño (95 millones) y el francés (105 millones) al United.

“De acuerdo con Antony (tiene mucho que hacer para llegar al precio de 95 millones). Pogba tenía pedigrí cuando fichó por el United, por lo que no es comparable”, aceptó el análisis.

La polémica no finalizó ahí. Porque un aficionado del Arsenal (@WelBeast) lo azuzó con el mismo argumento: “Nunca dijiste nada sobre 80 millones de libras por Harry Maguire, 100 millones de euros por Antony o 73 millones de libras por Jadon Sancho, pero el Arsenal paga 50 millones de libras por Ben White o el Chelsea paga 127 millones de euros por Enzo es donde encuentras tu voz”. Neville decidió responderle con humor. “Tranquilos, fanáticos del Arsenal, vendré a ver a los campeones de 2022/23 esta noche. Felicidades”, lanzó sobre el líder de la Premier League.

En efecto, el ex defensor de 47 años estuvo analizando en TV el 0-0 ante Newcastle e incluso se tomó una foto con los partidarios del conjunto local detrás, para dar por zanjada la polémica: “Los fanáticos del Arsenal realmente me aman”.

Gary ya había quedado envuelto en una polémica en ocasión de la contratación de Lisandro Martínez por parte de los Diablos Rojos. El conjunto de Manchester le pagó 67 millones de euros en ese momento al Ajax. “Su pase es muy bueno, se ve agresivo. Parece un líder. No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central”, subrayó en septiembre.

El ex Newell’s y Defensa y Justicia también viene de consagrarse campeón del mundo en Qatar. Y fue ovacionado en Old Trafford, donde se pasó con la medalla y en las tribunas apareció una bandera argentina con un cuchillo gigante, en alusión al apodo que le pusieron en Inglaterra: el “Carnicero”.

