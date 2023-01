Luis Chávez habría rechazado oferta millonaria de Monterrey por buscar su salida a Europa

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico's Luis Chavez scores their second goal REUTERS/Alberto Lingria

Una de las caras más destacadas por parte del cuadro mexicano durante la Copa del Mundo Qatar 2022 fue sin duda alguna el centrocampista de los Tuzos del Pachuca, Luis Chávez quien en las últimas horas estuvo en las tendencias de México por el supuesto interés de los Rayados de Monterrey por sumarlo a su plantilla para la siguiente temporada en el Clausura 2023.

Esta situación acaparó las portadas de la prensa mexicana, pues una de las metas que se tenían planteadas al menos en la opinión pública era que el ex Xolos de Tijuana fuera material de exportación hecho que molestó por la supuesta oferta de los Rayados.

La cantidad que habría ofrecido el equipo que actualmente dirige Víctor Manuel Vucetich rondó los USD siete millones, cifra que la directiva de Pachuca negó porque esperó la reacción del jugador, quien optó por seguir portando la camiseta de los Tuzos.

Luis Chavez (d) de Pachuca disputa el balón con Michael Estrada (i) de Toluca durante un partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/ David Martínez Pelcastre/Archivo

De acuerdo con el presidente deportivo de los Tuzos, de momento Luis Gerardo no tiene ninguna propuesta de algún equipo de Europa, pues explicó “no, por desgracia no ha habido una oferta formal”. Además agregó que la determinación del equipo regiomontano fue seria al grado que llegaron a contactar al representante de Luis Chávez para lanzarle una oferta que lo convenciera. Pero al final el jugador dejó en claro que no quiere cambiarse de club pues se mantendrá firme con el actual campeón de la Liga MX.

De igual manera, no sería la primera vez que el presidente de Pachuca habla sobre la situación del oriundo de Jalisco. En una entrevista con Fox Sports recalcó que en el club no han recibido ningún tipo de oferta desde Europa, pero que esperarían a que cierre el mercado de fichajes para conocer el desenlace de la situación de su mediocampista.

Prohibido normalizar los ideales inflexibles de Luis Chávez.

En el norte le ofrecieron más del doble de su sueldo y lo rechazó por cumplir su sueño de ir a Europa, incluso sin una oferta sobre la mesa. Ejemplo para todo futbolista mexicano. — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) January 4, 2023

Cabe recordar que durante Qatar 2022, justo después del triunfo de México en contra de Arabia Saudita en la fase de grupos, la cuenta oficial del Bayer Leverkusen publicaron un tweet en donde le hacen un pequeño guiño al mediocampista del conjunto hidalguense. A raíz de ese posteo, las especulaciones y rumores crecieron desmesuradamente sobre una hipotética llegada a la Bundesliga con las “Aspirinas”.

“Hola, Chávez”, acompañada con un par de emoticones que expresaron atención al jugador del actual monarca de la Liga MX, fue la frase con que dieron a entender su interés en el futbolista mexicano. Como respuesta, el conjunto de la Bella Airosa respondió a la publicación con una pregunta. “¿Hola?”, escribieron con un símbolo que denotó sorpresa ante la insinuación del plantel alemán.

Al final del día, todo quedó en simples rumores y previo al arranque del Clausura 2023 en el fútbol mexicano, Chávez sigue siendo atleta del Pachuca y tiene clara su idea de solo salir de la institución para llegar al viejo continente. Su postura es válida para gran parte de la fanática azteca, pues no le ven mayor sentido a que se mueva de equipo dentro de la misma liga, cuando hoy en día es campeón del certamen y vive el mejor momento de su carrera.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico's Luis Chavez and Rogelio Funes Mori look dejected after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Molly Darlington

Un ejemplo claro de que el llegar a un club de mayor impacto en México no te garantiza llegar a Europa, es el de Rodolfo Pizarro, quien en su momento aceptó salir de las Chivas Rayadas de Guadalajara para portar la camiseta de los Rayados de Monterrey. Después de cuatro años y medio, el nacido en Tamaulipas no pudo cumplir su sueño y de hecho, se encuentra a la espera de que algún club se interese en sus servicios.

