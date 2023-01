La intimidad de la visita de Carlos Sainz a su padre en el Rally Dakar: el mal momento que pasó arriba del helicóptero

La visita de Carlos Sainz a su padre en el Rally Dakar

(Desde Arabia Saudita) Como aquellas ediciones del Rally de Cataluña en las que un pequeño Carlos Sainz visitaba a su padre homónimo en la fecha del Mundial de la especialidad, este domingo repitió aquella costumbre y por primera vez lo pudo ir a ver a un Rally Dakar. Y, si bien pensó que le había llevado mala suerte, el actual piloto de Ferrari en la Fórmula 1 fue un talismán para el Matador, que a sus 60 años venció en la etapa 1 con el Audi híbrido y lidera la clasificación general en Arabia Saudita.

Sainz Junior sorprendió al llegar muy temprano junto a su madre, Reyes Vázquez de Castro y su pareja, Isabel Hernáez. Luego estuvo con su padre en la largada del tramo cronometrado que fue un ida y vuelta en el Sea Camp, el primero de los diez que serán las bases de llegada y salida de la carrera más dura del mundo que este año tiene dos etapas más que la anterior (14 sobre 12 de 2022).

Luego de compartir un desayuno, el hijo del Matador siguió a su padre en el helicóptero llamado November 1 y pudo ver el recorrido. Una vez terminada la actividad el corredor de la Scuderia se acercó al sector de Audi y e Infobae siguió de cerca sus pasos y pudo fotografiarlos. Le dijeron que su padre quería reunirse a solas en su casa rodante. Mientras Reyes e Isabel esperaron afuera y luego fueron por el catering de Audi, Carlos ingresó y mantuvo una charla en privado con su padre que duró unos diez minutos.

Carlos Sainz padre y el pequeño Junior. Fue tras una de las carreras de rally del "Matador" (Archivo CORSA).

Más tarde atendió a los medios y reveló el temor que sintió al ver detenido al Audi RS Q e-tron E2. “Es el peor momento porque es la primera vez que tomo un helicóptero para seguir a mi padre en un Dakar. A nada más de hacer la salida, subimos al helicóptero, vamos a buscarlo y cuando lo encontramos lo vemos que está parado. Dije ‘qué pasa aquí’. No sé si le he dado mala suerte o qué ha sido, pero se repuso rápido. Luego se puso a atacar y repuso el tiempo rápido, pero se pueden imaginar el mal rato que ha pasado ahí”, contó.

Sainz padre y su navegante Lucas Cruz sufrieron la rotura de una rueda y Carlos (h) reveló que la cambiaron en dos minutos. Luego el veterano madrileño aceleró, fiel a su estilo, redujo las diferencias y terminó llevándose la primera etapa en la que venció por 3h28m55s y en una definición para el infarto superó por apenas 10 segundos al francés Sébastien Loeb (prototipo Prodrive), quien asoma como el rival más fuerte de los pilotos de Audi y Toyota.

En tanto que Carlos tiene 28 años y su contrato con Ferrari vencerá a fines de 2024. Si bien tiene cuerda para rato en la Máxima, ya proyecta un posible desembarco en el Rally Dakar, pues le gustó la atmósfera. “Por todo me parece que es un sitio mágico. Creo que este vivac (campamento), el ambiente que se vive entre equipos y pilotos. Se ve que es un ambiente competitivo, pero también un ambiente súper amigable, aventurero y me está gustando mucho. Esta mañana me he dado un paseo por el vivac para verlo todo y lo estoy disfrutando mucho”, confesó.

La felicidad de Carlos Sainz por la visita de su hijo en el Rally Dakar

Ante la consulta de si algún día podría correr el Rally Dakar, respondió que “si estoy aquí es porque me gusta, me interesa y no solo porque esté mi padre corriendo. El Dakar es algo que lo vengo siguiendo desde hace tiempo, desde 2006, y ya han pasado 16 años. Me apetecía venir, pero siempre eran en fechas muy malas, siempre a finales de año que es la única que tengo para descansar y no viajar. Este año como la temporada terminó antes me reservé el 1 de enero para ir al Dakar”.

En tanto que reveló la intimidad del primer contacto con su padre en 2023: “Hoy desayuné con él a las 7.30 en su caravana y hemos tomado un café juntos y le he dicho ‘¿cuál es el plan hoy?’ Mañana si no empieza muy pronto volveré. Tomaremos otro café y veremos qué plan tiene y cómo me mira porque según cómo me mira ya sé lo que va hacer en el día”.

Reyes Vázquez de Castro, Carlos Sainz padre y hijo e Isabel Hernáez

Fue su segunda visita a su padre en un Rally Dakar. “Estuve en una largada en Lisboa y luego por un tema de agenda nunca podía acompañarlo. Me hubiese gustado poder estar con él cuando corrió en Sudamérica”, le dijo a este medio.

Por último, si bien aclaró que por contrato no puede hablar de la F1, cuando le consultaron si esperaba que sea un buen año junto a Ferrari, aseguró que “esperamos un año bueno y ha comenzado muy bien. Un 1 de enero bellísimo para la familia Sainz y esperamos que también lo sea para el otro Sainz y para Ferrari”.

Producto de su victoria en esta etapa inicial Carlos Sainz padre lidera la clasificación general. El piloto que cumplirá 61 años el 12 de abril buscará hacer historia y conseguir el primer triunfo de un auto híbrido en el Rally Dakar. De momento arrancó con el píe derecho y tuvo trofeo invalorable en un domingo de familia.

