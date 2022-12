Buenos y malos resultados para los argentinos en el arranque del Rally Dakar

Mattias Ekström en acción con el Audi híbrido que dominó el primer día de acción en el Rally Dakar 2023

(Desde Arabia Saudita). Este sábado se puso en marcha el Rally Dakar 2023 en Arabia Saudita y fue con el prólogo en un recorrido de 11 kilómetros que se hizo cerca del Sea Camp, el primer campamento que es el epicentro inicial ubicado en la ciudad de Yanbu. Los tiempos ya empezaron a correr en la clasificación general, pero al ser un tramo tan corto en el global de las 14 etapas no incidirá en el resultado final. Sin embargo, sirve para que los pilotos se saquen los nervios de una semana previa en la que se realizan las verificaciones técnicas y administrativas.

Las cinco categorías arrancaron con este aperitivo para la gran carrera cuya primera etapa será este domingo. Al ser un parcial tan corto el resultado no es lo más importante sino romper el hielo y que los participantes ya tengan ritmo de competencia. De hecho la diferencia fue escasa entre los primeros de cada categoría. Luego de terminar este recorrido inicial pasaron por la rampa e hicieron la largada simbólica a orillas del Mar Rojo.

En Autos, los Audi Audi RS Q e-tron E2 híbridos (tres motores eléctricos y otro de combustión en cada coche) marcaron el camino con el sueco Mattias Ekström adelante y el podio parcial lo completó el francés Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia de esta carrera con 14 triunfos. Segundo fue otro galo, Sébastien Loeb (prototipo Prodrive), quien es uno de los candidatos a la victoria.

Los hermanos Luciano y Kevin Benavides con la bandera argentina

En tanto que el último vencedor, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) fue cuarto. El mejor argentino fue Orly Terranova (prototipo Prodrive), quien terminó noveno. Los otros dos compatriotas culminaron, Sebastián Halpern (17°) y Juan Cruz Yacopini (33°).

En Motos se impuso el australiano Toby Price (KTM), quien lideró el 1-2 de KTM delante de su compatriota, Daniel Sanders. Tercero fue el botsuano Ross Branch (Hero). El salteño Kevin Benavides (KTM) fue quinto y su hermano, Luciano (Husqvarna), 16°. Los otros argentinos terminaron: Franco Caimi (Hero), 22°. En la segunda divisional, Diego Llanos (Rieju) fue 14° y Stefano Caimi (Hero), 30°.

En Cuatriciclos terminó primero el último vencedor, el francés Alexandre Giroud. Detrás llegaron el brasileño Marcelo Medeiros y el español Daniel Vila Vaques. Los argentinos resultaron: Pablo Copetti (6°), Francisco Moreno Flores (11°), Carlos Verza (15) y Alejandro Fantoni (17°), quien en diálogo con Infobae explicó para qué sirve un prólogo de 11 kilómetros de velocidad en una carrera total cronometrada de 4.706 kilómetros: “Sirve para sacarse la ansiedad ya que arrancar el Dakar es algo grande. Uno en los días previos cuando va haciendo los trámites administrativos se carga de adrenalina”.

El matrimonio Nicolás Cavigliasso y Valentina Petergarini fue séptimo en la categoría T4 de los UTV

Mientras que Manuel Andújar (18°) primero resultó cuarto, pero luego fue penalizado con dos minutos por pasarse de los límites del recorrido y el vencedor en 2021 culminó 18° y último. Los comisarios deportivos tomaron esa decisión porque según el GPS indica que se salió del camino. No obstante, del piloto de Lobos presentó un reclamo formal y habrá que ver si las autoridades rectifican su decisión y le devuelven la posición original. Todos los mencionados corren con Yamaha.

En los UTV, que son los vehículos tipo areneros, en la divisional de prototipos ligeros (T3) se impuso la española Cristina Gutiérrez (Can Am). Detrás llegaron el estadounidense Seth Quintero (BRP) y el belga Guillaume De Mevius (Grally). En esta especialidad el argentino David Zille (Can Am) fue 11° y el hispano-argentino, Francisco Álvarez Castellano (Can Am) fue 14°.

Nasser Al-Attiyah en acción con su Toyota Hilux seguido por el helicóptero (@dakar)

En la T4, que son los vehículos de serie modificados, festejó el lituano Rokas Baciuska. Lo escoltaron el brasileño Cristiano Batista y el polaco Michal Goczal, en un podio parcial a puro Can-Am. El mejor argentino fue Nicolás Cavigliasso (Yamaha), quien corre con su mujer, Valentina Petergarini, y terminaron séptimos. Octavo fue Jeremías González Ferioli (Can Am). Juan Manuel Silva (Yamaha) resultó 16°, y Ramón Núñez (Can Am), 38°.

Por último, en Camiones el mejor registro fue para el checo Martin Macik. escoltado por neerlandeses Mitchel Van Den Brink y Janus Van Kasteren. Los tres primeros corren con Iveco. Esta es la única divisional sin argentinos.

Lo que viene. Será la etapa 1 con un ida y vuelta al Sea Camp con 367 kilómetros cronometrados y 234 de enlace (tramo que conecta el campamento hasta donde se inicia el tramo de velocidad). Se anuncia como un recorrido con tierra y piedras en la primera parte. Luego será de arena y aparecerán las primeras dunas de esta 45° edición, la cuarta en fila en Medio Oriente.

