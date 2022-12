Se larga el Rally Dakar 2023 en Arabia Saudita: todo lo que hay que saber de la carrera más dura del mundo

El ganador en Motos en la última edición, Sam Sunderland en el aire y custodiado por el helicóptero. Esta foto de Magnus Torquato fue elegida como la mejor de la edición de 2022 y recibió el tradicional premio Emilie Poucan (Prensa Rally Dakar)

(Desde Arabia Saudita) A fines de 1977 Thierry Sabine se perdió en el desierto africano mientras corría el Rally Abiyán-Niza. Sobrevivió, pero aquel episodio lo marcó para siempre y fue el puntapié para quedar en la historia. En aquellas horas dramáticas el motociclista francés se juró que si sobrevivía no iba a parar hasta organizar una competencia que mezcle la aventura con la máxima exigencia deportiva. Fue la génesis de la carrera más dura del mundo, el Rally Dakar que este fin de semana arrancará su edición número 45.

“La Odisea”, como se la conoce a la carrera más dura del mundo, vuelve a Arabia Saudita por cuarto año seguido. La aldea nómade ya se ubica en el primer campamento llamado Sea Camp, que está a la orilla del Mar Rojo (al norte de Yeda, por Yanbu) y desde allí este sábado comenzará la acción con el prólogo, un pequeño recorrido de velocidad de 11 kilómetros.

El domingo se disputará la primera de las 14 etapas (dos más que en 2022) que tendrán un recorrido de 8.549 kilómetros con 4.706 cronometrados, es decir, las pruebas de velocidad pura, y los tramos de enlace (los que unen un campamento de otro), en tanto, totalizan 3.333 kilómetros. Habrá 30 argentinos y algunos con chances del triunfo en sus categorías.

Respecto de la edición anterior se incrementaron 450 kilómetros de carrera y los 820 participantes cruzarán el desértico país desde la orilla del Mar Rojo hasta el Golfo de Arabia. Los caminos serán complicados para los aventureros, pues deberán atravesar kilómetros de recorridos empedrados y de dunas desde las etapas 11 y 12 hasta el final de Dammam. Como ocurre desde 2020 en las versiones sauditas, los competidores le harán frente al frío invernal en las partidas que son a la madrugada y luego deberán soportar el fuerte calor en horas del mediodía cundo suelen finalizar los parciales diarios.

Nasser Al-Attiyah defiende su título e irá por quinto triunfo (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La definición en cada una de las categorías promete ser dramática ya que tendrá dos etapas (11 y 12) maratón, que son las que los pilotos no tienen asistencia de sus equipos y deberán hacer las veces de mecánicos de sus vehículos. Esta modificación apunta a una vuelta a la esencia de la mítica competencia y que los participantes tengan un mayor protagonismo debajo de sus vehículos.

Entre las novedades reglamentarias, destacan la eliminación de los descansos obligatorios de 20 minutos en medio la etapa y un nuevo sistema de bonificación para los pilotos de motos que beneficie a los ganadores de etapa, pues hasta ahora les tocaba la ardua tarea de abrir la pista al día siguiente de su victoria. El arrancar adelante en las etapas implicaba “barrer la pista”, como se dice en la jerga dakariana, que es formar la huella y correr el riesgo de romper algún elemento por las piedras y otros obstáculos.

De los 820 competidores, entre pilotos y navegantes, habrá 150 son debutantes, 131 son “Leyendas” (los más experimentados), es decir que participaron en más de diez ediciones; y 27 serán “Original” que son los que corren sin asistencia y cumplen una doble función de piloto-mecánico. Habrá 54 mujeres y cinco tripulaciones cien por ciento femeninas.

Kevin Benavides, vencedor en 2021, irá por su revancha en Motos (Prensa Rally Dakar)

En Motos, la Argentina tendrá la posibilidad de revalidar el triunfo que en 2021 obtuvo Kevin Benavides (KTM). El salteño tendrá como principales rivales al actual campeón, el británico Sam Sunderland (GasGas), y el subcampeón, el chileno Pablo Quintanilla (Honda), el español Joan Barreda (Honda), el australiano Toby Price (KTM) y el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

En Autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah buscará su quinto triunfo y dentro de la estructura de Toyota también está el sudafricano Giniel de Villiers (Toyota). También asoma como favorito Audi con sus RS Q E-Tron E2 híbrido con dos motores eléctricos y otro de combustión derivado del DTM (Campeonato Alemán de Turismo). Sus pilotos volverán a ser el español Carlos Sainz, el francés Stéphane Peterhansel y el sueco Mattias Ekstrom. Se suman los corredores del equipo Prodrive con sus prototipos y al volante los franceses Sébastien Ogier, Guerlain Chicherit y el argentino Orly Terranova, que puede llegar a pelear por un lugar en el podio, que sería el primero de un argentino en esta categoría.

Mientras que en Cuatriciclos los argentinos Manuel Andújar (Yamaha) y Francisco Moreno Flores (Yamaha) intentarán batir al último vencedor, el francés Alexandre Giroud (Yamaha).

Manu Andújar abandonó en 2022 y buscará repetir su victoria de 2021 (Prensa Rally Dakar)

En tanto que en Camiones la gran novedad es la ausencia del equipo ruso Kamaz, que por primera vez en 24 años no estará presente debido a la invasión de su país a Ucrania. La escudería que ganó 19 veces no aceptó firmar la condena de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y anunció que no estará en Arabia Saudita. Ante esa baja asoman como candidatos entre los “gigantes” los neerlandeses Janus Van Kasteren y Victor Versteijnen, ambos con sendos Iveco del equipo de la familia de Rooy.

Por último, en Side by side (vehículos tipo areneros), el chaqueño Juan Manuel Silva (Yamaha) tendrá la 13° presencia en el Rally Dakar. El Pato, de gran experiencia en el automovilismo nacional (campeón del TC, TC 2000 y la Fórmula Renault) buscará terminar entre los tres primeros. Y el cordobés Jeremías González Ferioli (Can-Am), ausente en 2022 por tener COVID-19 sobre la hora, buscará revancha y también se apunta como protagonista.

Al margen de la batalla por los títulos entre las diferentes categorías, el Rally Dakar volverá a ser la primera fecha del W2RC, que es el Campeonato Mundial de Rally Raid que nuclea los certámenes de la FIA y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Terranova Orlando buscará el primer podio argentino en la Autos (Prensa Rally Dakar)

Por tercer año seguido se presentará la categoría “Dakar Classic”, la carrera de regularidad reservada a vehículos de los años 80 y 90 y que este año contará como padrino a Jacky Ickx (2 subcampeonatos en la Fórmula 1, 6 triunfos en las 24 Horas de Le Mans y 1 triunfo en el Rally Dakar).

El recordado Sabine luego de hacer realidad el Rally Dakar se bajó de las dos ruedas y fue director de la carrera, pero también se dedicó a salvar competidores. El 14 de enero de 1986 perdió la vida luego de que su helicóptero se estrelló contra una duna en la zona de Gourma-Rharous, en Mali. Pero su legado se mantuvo a lo largo de más de cuatro décadas y este es el cuarto continente que atraviesa luego de sus orígenes en Europa y África y más tarde la década en Sudamérica.

En la playa del Sea Camp ya se vive la gran competencia. Hace dos semanas la región de Medio Oriente se conmovió con el Mundial Qatar 2022. Ahora llegó el turno del máximo desafío del deporte motor. Todo está listo para el comienzo de la gran aventura y la máxima adrenalina volverá a sentirse en Arabia Saudita.

Resumen del recorrido del Rally Dakar 2023

Otros argentinos presentes:

Motos: Luciano Benavides (Husqvarna), y otros compatriotas en las dos ruedas serán Franco Caimi (Hero), Stefano Caimi (KTM) y Diego Llanos (KTM).

Autos: Sebastián Halpern (MINI) y Juan Cruz Yacopini (Toyota).

UTV (vehículos areneros): Nicolás Cavigliasso (Yamaha), Mauro Esteban Lipez (Can-Am), David Zille (Can-Am) y el hispano-argentino Fernando Álvarez Castellano (Can-Am).

Cuatriciclos: Alejandro Fantoni (Yamaha), Carlos Verza (Yamaha) y Pablo Copetti (Yamaha), que compite con licencia estadounidense. Julio Estanguet (Can-Am) fue baja a último momento por una trombosis en su pierna derecha. Permanece internado y los médicos le recomendaron un reposo de cinco días.

También estarán estos navegantes: Valentina Pertegarini (con Cavigliasso, su esposo), Ariel Jatón, Facundo Jatón, Rubén García (con la uruguaya Patricia Pita Gago), Adrián Torlaschi, Sebastián Cesana, Eugenio Arrieta, Bruno Jacomy, Ramón Núñez, Bernardo Graue (Halpern) y Augusto Sanz.

Las 14 etapas del Rally Dakar 2023

Etapa Fecha Largada y llegada Km totales / Km de carrera

P Sábado, 31 de diciembre de 2022 SEA CAMP > SEA CAMP 11 km | 11 km

1 Domingo, 1 de enero de 2023 SEA CAMP > SEA CAMP 602.56 km | 367 km

2 Lunes, 2 de enero de 2023 SEA CAMP > ALULA 589.07 km | 430 km

3 Martes, 3 de enero de 2023 ALULA > HA’IL 669.15 km | 447 km

4 Miércoles, 4 de enero de 2023 HA’IL > HA’IL 574.01 km | 425 km

5 Jueves, 5 de enero de 2023 HA’IL > HA’IL 645.04 km | 373 km

6 Viernes, 6 de enero de 2023 HA’IL > AL DUWADIMI 877.69 km | 467 km

7 Sábado, 7 de enero de 2023 AL DUWADIMI > AL DUWADIMI 641.46 km | 472 km

8 Domingo, 8 de enero de 2023 AL DUWADIMI > RIYADH 713.85 km | 398 km

- Lunes, 9 de enero de 2023 RIYADH Día de descanso

9 Martes, 10 de enero de 2023 RIYADH > HARADH 686 km | 358 km

10 Miércoles, 11 de enero de 2023 HARADH > SHAYBAH 623.94 km | 113 km

11 Jueves, 12 de enero de 2023 SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATHON 426.27 km | 273 km

12 Viernes, 13 de enero de 2023 EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH 376.46 km | 185 km

13 Sábado, 14 de enero de 2023 SHAYBAH > AL-HOFUF 675.6 km | 154 km

14 Domingo, 15 de enero de 2023 AL-HOFUF > DAMMAM 417.3 km | 136 km

