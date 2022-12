El momento de furia de Pep Guardiola en la victoria del Manchester City

* El momento de furia de Pep Guardiola ante Leeds United

Manchester City logró una importante victoria como visitante en Elland Road ante Leeds United por la fecha 17 de la Premier League que le permitió quedar a cinco puntos del líder, Arsenal, y Pep Guardiola vivió con mucha intensidad un duelo que terminó con un marcador de 3-1 para los Ciudadanos.

Tal fue el nerviosismo del entrenador español que, pese al buen rendimiento de su equipo que ganó con los goles de Rodri y Erling Haaland, terminó mostrando una actitud pocas veces vista en una cancha de fútbol. Segundos después del descuento de Pascal Struijk para Leeds, el ex Barcelona arrojó con furia una botella de agua contra el banco de suplentes de su equipo y luego pateó otra que terminó impactando en una persona cercana al banco de suplentes rival. Inmediatamente, reconoció su error, se tomó la cabeza y fue corriendo a pedirle disculpas al damnificado.

Ese acontecimiento no pasó desapercibido en un encuentro que tuvo como claro dominador al elenco de Manchester. Además, sorprendió a todos los presentes por la llamativa reacción de técnico que suele ser correcto. El desliz se hizo viral en las redes sociales, pero no se produjeron comentarios negativos contra el ex conductor de Lionel Messi por su rápida reacción para recomponer las cosas.

Al término del cotejo, Pep no se refirió al incidente con la botellita plástica, pero si dejó algunos conceptos sobre el Mundial que ganó la Argentina, con Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, sus dirigidos. “Estoy muy contento por ellos, es un placer”, reconoció el español. Y sobre su delantero, que descansa hasta los primeros días de enero tras la conquista en Qatar, señaló: “Es campeón del mundo, es perfecto. Un jugador con buen entusiasmo siempre es bueno. Esperamos que vuelva para felicitarle”.

Acerca de la celebración alocada en todo territorio argentino por la tercera estrella, Guardiola reflexionó ante la consulta del periodista: “Por lo que ví en imágenes me dio la impresión que la pasaron muy bien y que lo disfrutaron. Junto con Brasil, en Argentina hay una pasión única, como los sudamericanos. Creo que se lo merecen. Compitieron muy bien y tienen al mejor jugador de todos los tiempos”.

* La declaración de Pep Guardiola sobre los festejos en la Argentina por el título del mundo

En cuanto al partido que cerró la jornada de la liga de fútbol de Inglaterra, el noruego Haaland marcó un hito al convertirse en el jugador que más rápido alcanzó los 20 goles desde su arribo a la Premier League. El ex atacante del Borussia Dortmund llegó a dicha cantidad de tantos en tan solo 14 partidos. En total, contando duelos de Champions League y copas inglesas, el rubio suma 26 festejos en 20 cotejos.

* El resumen del triunfo del Manchester City ante Leeds United

Con este resultado, los Sky Blues continúan siendo los escoltas de los Gunners, que suman 40 unidades, con 13 partidos ganados, un empate y una derrota. Los de Pep acummulan 35 puntos y en la próxima fecha (31 de diciembre) recibirán al Everton. Los líderes visitarán al Brighton and Hove de Alexis Mac Allister.

