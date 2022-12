Las impactantes portadas del mundo por la muerte de Pelé: “larga vida al rey”, la disputa con Messi por el “GOAT” y la fuerte tapa de un diario español

La muerte de Pelé cambió rotundamente la dinámica de los medios internacionales

Pelé atravesaba un cáncer de colon avanzado que presagiaba el peor final, pero aún así la muerte del astro brasileño a los 82 años causó un impacto a nivel mundial con mensajes de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Neymar, sumado a decenas de clubes que lloraron su fallecimiento en una noticia que modificó las tapas de los diarios más importantes del mundo.

Una de las portadas más significativas tuvieron lugar en España con Marca. El diario madrileño evitó una foto de grandes proporciones en la primera página. Ocupó toda la extensión de la hoja con las cuatro letras del apodo que dio nombre a Edson Arantes do Nascimento y, en un tamaño pequeño, escribió: “Nunca antes cuatro letras fueron tan grandes”. A continuación, dejó una de las imágenes del ex jugador con la camiseta de Brasil sumado a la información necrológica vinculada a su nacimiento y deceso.

La portada de Marca por el fallecimiento de Pelé

Esta misma foto fue la seleccionada por el periódico francés Le Parisien en una primera plana que fue invadida por el fallecimiento del único jugador de la historia que ganó tres Mundiales. “El Rey Pelé”, fue el título elegido por este medio, que acompañó su sentir con un breve párrafo en la parte superior de esta frase: “El astro del fútbol falleció en la noche del jueves en San Pablo. La emoción es planetaria”.

Así graficó Le Parisien la muerte del máximo emblema futbolístico de Brasil

El diario británico The Guardian optó por dejar este hecho en el centro de la tapa. El instante que eligieron para dar a conocer el suceso se remonta al festejo de Pelé después de la consagración en el Mundial 1970, tras convertir uno de los goles en la final que ganó la Canarinha por 4-1 ante Italia en México. Además, está acompañado de la palabra “Pelé” con los respectivos años del natalicio y su adiós.

La tapa de The Guardian sobre el hombre que sentó un antes y un después en el fútbol brasileño

La sección deportiva de The Sun graficó el hecho en esta misma región con una portada “vintage”, que incluyó una imagen central sin color del exfutbolista de espaldas con la número “10″ en su camiseta y la frase de “Diez perfecto” que se suma a la otra foto más actual del astro con una casaca que lleva su nombre en la espalda.

"Diez perfecto", el título de The Sun tras el fallecimiento de Pelé

En estas mismas latitudes, el Daily Star apostó fuerte en su tapa de este viernes. Porque el periódico le tiró un palito por elevación a Lionel Messi, tras el título logrado con la selección argentina en Qatar: “El real GOAT”. La cocina de esta idea pudo tener que ver con uno de sus rivales editoriales, Daily Mirror, que definió con esa abreviatura a Lionel Messi después de la coronación de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Esta es la frase que acompañó la imagen del ex futbolista en la portada con la singularidad de que la palabra protagonista apareció en letras grandes. “Pelé, el mejor futbolista de todos los tiempos, murió a los 82 años”, agregó para explicar la sigla detallada anteriormente.

La disputa editorial llegó a la muerte de Pelé: así tituló Daily Star

Alejado de las polémicas, L’Équipe eligió una decisión editorial que alteró sus orígenes. El diario francés cambió los colores rojo y blanco, característicos de la marca, para modificarlos por el amarillo y el verde, que distinguen la camiseta de Brasil. “Pelé, él era un Rey”, escribió con la presencia solitaria del delantero vistiendo la casaca del elenco latinoamericano, donde anotó 77 goles en 92 partidos.

La portada de L’Équipe por el fallecimiento de Pelé: “Él era un Rey”

Al igual que Marca, Mundo Deportivo continuó en la misma sintonía. A pesar del reinicio dado en La Liga de España después del Mundial, este hecho se llevó los flashes internacionales con una primera página dedicada al fallecimiento de la máxima figura futbolística en la historia de Brasil: “Pelé, la mayor leyenda de la historia del fútbol y único tricampeón del mundo, falleció a los 82 años”.

La portada de Mundo Deportivo tras la muerte de Pelé

Sin embargo, Sport sí hizo referencia a la vuelta de la actividad en España, pero el foco continuó siendo el hombre que había sido internado el 29 de noviembre pasado. La parte central de la tapa le perteneció a Pelé con una foto en blanco y negro de sus épocas como futbolista, pero en los márgenes publicaron distintas noticias sobre el Barcelona, ciudad a la que pertenece el matutino, sumado al empate de Girona ante Rayo Vallecano.

El impacto de la pérdida de Pelé, según Sport

Otra de las portadas que resaltó sobre el resto fue la de AS. El medio español, que cambió su foto de portada en las redes sociales para poner el símbolo de luto al igual que Marca, graficó el talento que mostró el brasileño en una carrera que se extendió de 1986 a 1977 con una foto particular de los pies de O Rei, de donde brotó el talento que lo llevó a jugar en Santos de Brasil y el New York Cosmos de Estados Unidos.

Los pies de Pelé, graficados por el diario AS

“El Rey ha muerto”. Este es el título que eligió el Corriere dello Sport de Italia con una imagen del máximo goleador histórico de Brasil -Neymar lo igualó en 77- levantado en andas por sus compañeros tras la consagración de una de las 3 Copas del Mundo obtenidas en su carrera. A continuación, agregaron su epígrafe: “El mundo llora a Pelé, un mito del fútbol”.

"El rey ha muerto", el título del Corriere dello Sport por Pelé

El diario escoces The Herald mostró el fallecimiento con una imagen de Pelé, que tiene una de sus manos apoyadas en la cabeza, en un carácter pensativo y la siguiente oración: “Larga vida al rey”. Su tapa estuvo enteramente dedicada al fallecimiento del ex jugador en el hospital Albert Einstein de San Pablo.

The Herald, sobre Pelé: “larga vida al rey”

