La confesión de Heinze sobre el título de la selección argentina: “Se me cayeron bastantes lágrimas”

Gabriel Heinze trabaja a la espera de debutar como entrenador de Newell’s Old Boys, pero al igual que todos los argentinos, no pudo contener la emoción por el título mundial en Doha. El ex defensor que vistió la camiseta albiceleste en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, vivió como propia la alegría del equipo de Lionel Scaloni, quien fue compañero suyo en el elenco nacional.

“Fue muy, muy emocionante. Por todo. Yo particularmente por todo lo que viví y todas las derrotas que tuve que pasar. Y estos chicos dieron vuelta todo. La verdad que fue emocionante ver a gente que uno quiere, llorar. Es verdad, se me cayeron bastantes lágrimas porque ameritaba eso y fue muy emocionante”, fue la confesión que realizó el Gringo durante su última conferencia de prensa.

A Heinze le tocó atravesar una época frustrada para Argentina, por las derrotas en las finales de Copa América en 2004 y 2007 (ambas contra Brasil), y también en las citas mundialistas anteriormente mencionadas, con sendas eliminaciones frente a Alemania en la instancia de cuartos de final. Además de celebrar por Scaloni, Heinze también se contentó por sus ex compañeros Lionel Messi y Ángel Di María, mientras que a la vez alzó una copa por un hombre surgido de sus pagos y su club: Lisandro Martínez, entrerriano salido de la cantera leprosa.

En un evento solidario que se llevó a cabo en Viale, municipio de su provincia natal, el estratega de 44 años brindó una nota a Canal 9 en la que admitió haberse sentido un hincha más a lo largo de la Copa del Mundo y se animó a responder sobre Messi, que en el futuro podría desembarcar en Newell’s: “No hay que hablar nada de él, solamente decirle gracias. Una vez más el mejor de la historia es nuestro”.

En lo referido a los preparativos para afrontar el 2023 con su Newell’s, valoró: “Estamos armando algo muy lindo en Newell’s. Tengo la mejor de las ilusiones. Estoy muy bien, muy contento y tranquilo. Cada mañana que vengo al predio, lo hago contento, muy bien. Yo he decidido venir acá”. En tanto, se alegró por el arribo de los refuerzos Bruno Pittón e Iván Gómez, mientras que también se refirió al capitán Pablo Pérez: “Terminó la temporada pasada un poco incómodo por algunas lesiones. Está haciendo un protocolo especial. Lo más importante es que se sienta bien y que arranque”.

