“Si alguna vez me voy del Santos, quisiera jugar en River”: el día que Pelé quedó maravillado con el estadio Monumental

Pelé visitó el estadio Monumental y quedó maravillado. Tiempo después, declaró su deseo de jugar en River Plate

El astro brasileño Pelé, uno de los mejores futbolistas de la historia, murió hoy a los 82 años en San Pablo. “Todo lo que somos es gracias a vos. Te amamos infinitamente. Descansá en paz”, publicó su hija mayor, Kely Nascimento, en Instagram. Edson Arantes do Nascimento había sido internado a fines de noviembre tras un agravamiento general de su estado de salud por un cáncer de colon. La familia, quien lo acompañó desde el primer momento, hizo también una sentida despedida en las cuentas oficiales del crack brasileño.

“La inspiración y el amor marcaron la vida del Rei Pelé, que falleció pacíficamente el día de hoy. A lo largo de su vida, Edson encantó a todos con su genialidad en el deporte, paró una guerra, hizo obras sociales en el mundo entero y repartió lo que creía era la cura para todos nuestros problemas: el amor”, escribieron sus familiares. “Su mensaje en vida se transforma en un legado para las futuras generaciones: amor, amor y amor, para siempre”, cerraron.

Kely Nascimento, hija de Pelé, se despidió de su padre con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Por supuesto, de inmediato innumerables de comentarios y reacciones inundaron las redes sociales. Como las de los jugadores brasileños Neymar (PSG), Vinicius (Real Madrid, de España) y Arthur Melo (ex Barcelona y hoy en Liverpool de Inglaterra) o de viejas glorias como Cafú y Ricardo Rocha. También Cristiano Ronaldo, el francés Kylian Mbappé, y Lionel Messi, quien se encuentra en Rosario, además del Santos, elenco donde dejó una huella, la cuenta de la selección de Brasil, entre muchos otros.

Entre las historias que guarda el legado de Pelé hay varias que lo marcan con el fútbol argentino, más precisamente con River Plate. Al margen de su rivalidad y respeto con Diego Armando Maradona, y su pasión por Boca Juniors o afinidad a Racing Club por su madre, O Rei brindó una entrevista a la revista oficial de River en 1967 y expresó sus deseos de vestir los colores millonarios.

“Si alguna vez me voy del Santos, quisiera jugar en River. Cuando entré a su estadio, quedé asombrado. Hasta aquel momento, yo creía que lo más grande, lo más espectacular, era el Maracaná. Pero cuando empecé a recorrer el Monumental, me dije: si alguna vez dejo Brasil, me vengo a este club”, le expresó a la revista River, antes de un juego de verano en Mar del Plata, esos de los que estaban de moda en los 60.

Pelé brindó una entrevista a la revista River en 1967 y manifestó su deseo de jugar con la camiseta del Millonario

Pelé jugó por primera vez enel estadio Monumental el 6 febrero de 1962, en el triunfo de River Plate por 2-1. A mediados de aquel año, O Rei visitó el estadio de Núñez pero para jugar ante Peñarol. Tres años más tarde, el astro brasileño volvió a cruzarse con los Millonarios en dos amistosos en febrero de 1965: fueron triunfos del Santos por 1 a 0 y 4 a 3.

Seis meses después, el 12 de agosto de 1965, en un cuadrangular disputado en el Antonio Vespucio Liberti, volvió a superar a River Plate. También venció a Boca Juniors. Ese fue el último partido que Pelé disputó en el Monumental y el que le dejó los mejores recuerdos. Es por eso que dos años más tarde, en el amistoso de Mar del Plata y que daría el puntapié a los populares torneos de verano, en diálogo con la revista oficial expresaría sus deseos de jugar en River Plate.

Pelé había sido internado hacía exactamente un mes, el 29 de noviembre, en el hospital Israelita Albert Einstein, de San Pablo, donde hace un año le descubrieron un cáncer de colon y comenzaron a tratarlo. Hoy, todos los médicos que lo atendieron firmaron el parte para comunicar su fallecimiento. “El Hospital Israelita Albert Einstein confirma con pesar el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, en el día de hoy, 29 de diciembre de 2022 a las 15.27, como consecuencia de falencias en múltiples órganos, resultado de la progresión de un cáncer de colon asociado a su condición clínica previa”.

Publicación de Neymar tras fallecimiento de Pelé

“El Hospital se solidariza con la familia y con todos los que sufren con la pérdida de nuestro querido Rey del Fútbol”, informaron los doctores Fabio Nasri, René Gansi, Alexandre Holthausen y Miguel Cendoroglo, responsables de la asistencia a Pelé. La muerte del astro provocó la reacción inmediata del mundo del deporte en general y del fútbol en particular: Edson Arantes do Nascimento, tal su nombre real, forma parte del “Olimpo de la pelota” junto con los argentinos Diego Maradona, Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi y el neerlandés Johan Cruyff.

Pelé había nacido el 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais y debutó como futbolista profesional en 1956 en Santos, de San Pablo, donde jugó hasta 1974. El otro club por el que pasó fue el Cosmos, de Estados Unidos, entre 1975 y 1980. Con su Selección fue tricampeón del mundo: ganó la Copa en Suecia 58, Chile 62 y México 70, esta última con un equipo que, para muchos hinchas del planeta, fue el mejor de toda la historia.

