El mundo del fútbol despidió a Pelé: las publicaciones de Neymar, Cristiano Ronaldo y Mbappé

La pelota vuelve a estar de luto por la triste noticia de la muerte de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Luego de un mes internado en el Hospital Albert Einstein de San Pablo, el astro brasileño murió a los 82 años. Tras la muerte del máximo ídolo del Santos y único ganador de tres Copas del Mundo, las redes sociales automáticamente se llenaron de reconocimientos hacia O Rei.

Dos referentes modernos del deporte fueron los primeros en dedicarle unas palabras a Pelé: Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. El luso redactó un emotivo texto para recordar al crack de la Verdeamarelha: “Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé”.

El delantero del París Saint Germain también utilizó una imagen junto al referente. “El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. Decanse en paz, Rey”, escribió Kiki con un emoji de un corazón roto. La cuenta del Santos Futebol Clube apareció en las redes con una corona junto un fondo negro y sólo un término para describir la dura pérdida: “Eterno”.

Minutos más tarde, fue Neymar quien se sumó al pésame. “Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, negros y principalmente: dió visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido pero su magia permanece. ¡¡Pelé es PARA SIEMPRE!!”, comentó el extremo con varias fotos suyas con O Rei.

Lionel Messi se sumó a los mensajes con dos fotos suyas con Edson en una de las galas del Balón de Oro y pocas palabras para acompañar: “Descansa en paz, Pelé”. Otros futbolistas de la actualidad y retirados como Casemiro, Sergio Ramos e Iker Casillas, también utilizaron internet como herramienta para despedir al ídolo brasileño. Por el lado de Vinicius Junior, publicó un emotivo texto y cambió las fotos de perfil al autógrafo de Pelé en blanco y negro para marcar el luto.

El mundo del fútbol despidió a Pelé en las redes sociales

