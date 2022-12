La insólita expulsión de Neymar en la victoria del PSG: dos tarjetas en dos minutos y una simulación que lo sacó del partido

El París Saint-Germain (PSG) volvió al ruedo en la Ligue 1 en la victoria 2-1 ante el Racing de Estrasburgo por la fecha 16 del certamen. La gran sorpresa del duelo ocurrió promediando la segunda etapa con la insólita expulsión de Neymar por doble amarilla a falta de 28 minutos para el final de un duelo que destrabó Kylian Mbappé. El futbolista brasileño había tenido un irregular partido hasta los 15 minutos del complemento. Fue el asistidor de Marquinhos en el primer gol del líder, pero perdió muchas pelotas en una actuación que se transformó en pesadilla en solo 120 segundos.

A falta de media hora para el final del encuentro, Ney agarró la pelota en la mitad de la cancha y, ante la imposibilidad de eludir a Adrien Thomasson, se fue hacia el anillo central no sin antes lanzar un manotazo con su brazo derecho que impactó en la cara del volante francés. El árbitro mundialista en Qatar, Clément Turpin, lo amonestó sin mediar palabras.

El delantero de 30 años se mostró visiblemente ofuscado ante la decisión del juez, pero aún quedaba una acción más en su repertorio. Dos minutos después de esa acción, a los 62, recibió un pase al vacío por parte de Mbappé, llegó a la pelota y se dejó caer ante la marca del zaguero Alexander Djiku. Turpin volvió a amonestarlo por una clara simulación; el piletazo fue demasiado evidente porque no había sufrido ningún contacto. No es la primera vez que el futbolista intenta aprovechar sus aparatosas caídas para sacar provecho de las infracciones que, en muchos casos, le cometen, pero el colegiado no compró su engaño y lo mandó a las duchas antes de tiempo.

*El resumen de la victoria de PSG ante Racing de Estrasburgo

Esta baja sensible repercutió en el encuentro porque los dirigidos por Christophe Galtier habían llegado a este cruce sin la presencia de Lionel Messi, que continúa sus vacaciones en Rosario, y debieron afrontar 28 minutos con 10 hombres. Con la obligación de ganar para mantener los ocho puntos de ventaja contra Lens, el máximo goleador de la Ligue 1 se puso al hombro el equipo hasta darle la victoria en la última acción del duelo.

Luego de haber desperdiciado cinco ocasiones claras de gol, la Tortuga convirtió el tanto del triunfo. En el segundo minuto adicionado, quedó mano a mano contra el arquero Matz Sels, pero se cayó en el área en una acción que Marquinhos cambiaba por gol. Sin embargo, la jugada había sido anulada por penal contra el delantero francés, a causa de una sujeción previa por parte de Gerzino Nyamsi. El VAR avaló esta determinación y el subcampeón del mundo se reconcilió con la red. El empate parcial de la visita había sido convertido por el propio Marquinhos en contra.

Con esta victoria sobre la hora, el PSG continúa en lo más alto con 44 puntos. El Lens, su más inmediato perseguidor, aún debe cerrar la fecha este jueves ante el Niza y, en la próxima fecha, recibirá al puntero el domingo 1 de enero a partir de las 16.45 (hora argentina) en el Estadio Bollaert-Delelis. Allí no estará Neymar, ya que deberá cumplir la fecha de suspensión respectiva por la sanción disciplinaria.

