El padre de Pablo Aimar reveló el detrás de escena del llanto tras el gol de Messi a México: “Me emocionó mucho y le pregunté qué le pasó”

El Padre De Pablo Aimar Contó Qué Sintió Al Ver Las Lágrimas De Su Hijo En El Mundial

Al repasar las escenas icónicas del camino que Argentina transitó rumbo a la tercera estrella en el Mundial Qatar 2022, el partido frente a México en la segunda jornada del Grupo C tuvo un papel trascendental. Presionado por la derrota con Arabia Saudita, la Albiceleste necesitaba ganar para acomodarse en la zona de cara al choque con Polonia. En el duelo reinó la paridad hasta que Lionel Messi rompió el empate con un remate de media distancia y provocó un emocionante momento: las lágrimas de Pablo Aimar, una válvula de escape para la angustia en el banco de suplentes.

Fin del misterio: por qué casi no hay fotos de Pablo Aimar en medio de los festejos de Argentina campeón del Mundial de Qatar Un periodista se encargó de buscar cuadro por cuadro al ayudante de campo de Scaloni para entender su escasa exposición en la explosión posterior al penal de Montiel ante Francia. El resultado de su investigación, publicada en Twitter VER NOTA

Ricardo Aimar, padre del Payasito, rememoró aquel instante en el que vio por la televisión a su hijo llorar luego del gol de la Pulga. “No, no hablo con Pablo antes de los partidos. Después, no rompemos las cábalas y encima tengo fama medio de mufa. Me dio una emoción bárbara porque hace poco murió mi señora y la mamá de Pablo. Pablo tenía una afinidad con la madre. Me emocionó mucho verlo llorar ahí y después le pregunté. ‘Se me cruzó todo, mamá', el gol que hizo el chiquito Messi. Un alivio, estaban muy presionados con el tema de quedar afuera antes de octavos”, reveló en charla con el programa Así Son las Cosas de FM Gospel 102.9.

Además, entró en detalles repecto de la amistad que se vive puertas adentro de la Selección: “Lo veo muy bien, muy amigo de los muchachos con Walter. Somos amigos de muchos años, de cuando Pablo llegó a Buenos Aires y estuvo en la selección de Pekerman. Ya jugaba con Samuel, con Lionel Scaloni, el Ratón Ayala que estuvo en Valencia con él. Hicieron un cuerpo técnico muy lindo, muy bueno”.

El llanto de Pablo Aimar

Para dejar en claro la unidad que transmite el grupo, contó una anécdota reciente. “Cuando falleció mi señora hace un mes y medio, vinieron los muchachos del cuerpo técnico en dos autos. Pararon algunos en un hotel y otros en la casa de Pablo en San Esteban. Todos menos Scaloni que ya se había ido a Mallorca. Estuvieron en el velorio, yo le dije a Pablo que se notaba que lo quieren mucho”, explicó Aimar senior.

“Habló” el huevo que perdió con Messi el récord de likes en Instagram: las desopilantes publicaciones El alimento inanimado no se quedó callado después de que la máxima figura de la selección argentina lo destronara VER NOTA

Por otro lado, explicó por qué no pudo acompañar a su hijo en esta Copa del Mundo. “Yo no me animé a ir a Qatar. Estuve en el 2006 con Mary, ella manejaba todo. Estuvimos un mes en Alemania, la pasamos hermoso. Íbamos a visitar a los muchachos y tomar mate, era un equipazo. Estaba dirigiendo Pekerman, jugaba Román, el primero de Messi. En este Mundial se camina muchísimo y no estoy apto para cumplir esa tarea a mi edad”, añadió al respecto.

Ricardo cerró su participación en el programa con una reflexión. “Seguro que hay gente que espera que fracase esto. No te olvides que el cuerpo técnico este cuando entró venía de un fracaso muy grande”, concluyó orgulloso de ver a Pablo haciendo historia con la Albiceleste.

El legendario Mundial de Lionel Messi: las estadísticas que reflejan su aporte para que la Argentina sea campeón en Qatar El capitán de la Albiceleste fue galardonado con el Balón de Oro del torneo por su espectacular actuación. Un repaso por los números que explican su influencia en la conquista de la tercera Copa del Mundo para su país VER NOTA

Seguir leyendo: