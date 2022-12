Polémicas declaraciones de un ex mundialista con Chile contra Dibu Martínez: “¿Quién es?”

Pinilla atacó al Dibu Martínez

La rivalidad entre Argentina y Chile tuvo su máxima tensión durante las dos ediciones de la Copa América que obtuvo La Roja en 2015 y 2016, cuando se quedó con los títulos continentales frente a la Albiceleste de Lionel Messi y compañía.

Un campeón del mundo con Francia apuntó contra Argentina: “Mbappé los traumatiza y Dibu Martínez es el hombre más odiado” La consagración del seleccionado albiceleste sigue dando de qué hablar y ahora el que se molestó fue Adil Rami VER NOTA

Durante esa etapa, Mauricio Pinilla era un referente de la delantera andina, junto con otras figuras como Alexis Sánchez o Eduardo Vargas, mientras que en arco del elenco criollo todavía permanecía Sergio Chiquito Romero. Es decir, que el goleador no llegó a enfrentarse a Emiliano Dibu Martínez, uno de los pilares fundamentales de la Scaloneta que logró la hazaña en el Mundial Qatar 2020.

Retirado desde 2021, el delantero que es recordado por su impactante tatuaje que marcó la despedida de Chile frente a Brasil en la Copa del Mundo de 2014 disparó filosos dardos contra la figura del Aston Villa de la Premier League. " Si yo fuera arquero no andaría con una guagüita (bebé) con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería. Ni aparecería, ni lo agarraría en brazos”, comenzó Pinilla en referencia a los festejos que tuvieron al marplatense como protagonista cuando se burló de Mbappé con un muñeco que llevaba su rostro.

La foto del "bebé Mbappé" en manos de Dibu Martínez que se volvió viral

En la entrevista que brindó para ESPN Chile, el ex delantero continuó con sus argumentos, dado que uno de los periodistas le insinuó que el arquero argentino pasó a la historia con el título en Medio Oriente. “¿Qué tiene que ver? ¡Le clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que haría? Lo abrazaría, le haría cariño, pero no andaría así. Además, el tipo ya salió campeón del mundo en Rusia”, insistió el chileno. Y recordó cómo fueron sus festejos cuando lograron los dos títulos continentales: “Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada ¿Quién soy yo para burlarme de Messi?”

Las explosivas frases del Loco Gatti tras el título de Argentina: de “Messi nunca será más que Maradona” a “Mbappé es el mejor del mundo” El ex arquero argentino aseguró que el Mundial de La Pulga fue "relativamente bueno" y afirmó que "nadie superará a Pelé" VER NOTA

“¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales”, concluyó.

Por su parte, Emiliano Martínez integra una lista no oficial de mejores arqueros candidatos al premio de “The Best”, que organiza la FIFA en esa categoría. Los elegidos por la casa madre del fútbol son el Dibu; Yassine Bono (Marruecos); Alisson Becker (Brasil) y Thibout Courtois (Bélgica), según publicó el portal del diario español Sport. La lista la completan Dominik Livakovic (Croacia); y Manuel Neuer (Alemania).

Dibu Martínez le hizo upa a Mbappé, Papu Gómez lanzó billetes y Scaloni se puso un gorro de River: las perlitas de la caravana de los campeones Millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires para saludar al plantel luego de la consagración en el Mundial de Qatar VER NOTA

“The Best” es un premio individual, que la FIFA decidió crear en 2016 con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada. El galardón es votado por los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de cada una de las federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes, a los que se suman los votos de periodistas especializados y aficionados (a diferencia del Balón de Oro, potestad únicamente de periodistas especializados). Cada capitán y seleccionador vota a tres jugadores, otorgándole cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero, con la única condición de no poder votar a un jugador de la misma selección nacional.

SEGUIR LEYENDO