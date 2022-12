5 perlitas del gran recibimiento al Dibu Martínez en Mar del Plata: frases desafiantes, baile viral y los mensajes privados con Messi tras el Mundial

El arquero de la selección argentina habló frente a una multitud en su ciudad natal

Los héroes que le dieron la tercera estrella a Argentina en el Mundial Qatar 2022 lentamente regresan a sus ciudades para pasar las fiestas y descansar con sus seres queridos. Uno de los principales protagonistas a lo largo del máximo certamen del fútbol fue Emiliano Martínez gracias a su gran labor bajo los tres palos y su eficiencia a la hora de las definiciones por penales. El Dibu llegó a Mar del Plata con la medalla en el cuello, el guante de mejor arquero y fue recibido por una multitud.

Antes de que tome el micrófono, un grupo de niños arqueros en los distintos clubes de barrios en los que jugó se arrimó al guardameta y le entregó una bandera como recuerdo: Emiliano procedió a atársela en su cintura y se la llevó con él cuando terminó de hablar. “Qué baile, qué baile”, gritó el público fervoroso. Estas 150 mil personas enloquecieron cuando repitió el pasito viral que realizó cuando Aurélien Tchouaméni tiró su lanzamiento afuera en la definición por penales de la final. En ese momento, el conductor aprovechó para preguntarle si tenía algo que ver con la película Madagascar, donde en una escena uno de los personajes se mueve de manera similar: “Nada que ver, fue el momento del penal”.

Además, aprovechó para explicar el ritual que practica antes de cada remate para distraer o presionar a los oponentes. “Es algo que me sale en el momento, me hago fuerte en los penales y se la gente de ellos me respetan, lo sé porque jugadores rivales me lo dicen. Cuando erran el primer penal en la final del mundo se que el otro chico iba a estar nervioso. Le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole y la tiró afuera, se cagó todo”, explicó Dibu ante la ovación de los presentes.

El Dibu presentó el premio al mejor arquero del Mundial a Mar del Plata (Foto: Christian Heit)

Uno de los cruces más fuertes de la Copa del Mundo fue en el duelo de cuartos de final con Países Bajos y Martínez detalló el por qué de las peleas: “Cuando estás dentro de la cancha la adrenalina es otra. Antes del partido el entrenador de Holanda nos criticó a todos a Di María, a mí, a Leo y que si llegaban a los penales nos iban a ganar y se equivocó”.

Emiliano contó que cruzó mensajes con Messi luego de salir campeón. “Es el mejor jugador del planeta. Mi sueño final como arquero es darle al mejor jugador del mundo el Mundial para que no queden dudas de que es el mejor de la historia. Le mandé un mensaje después del Mundial, agradeciéndole por haber ganado la Copa y él me dijo lo mismo. Es algo increíble que el mejor jugador te respete”, añadió el guardameta que tendrá unos días de descanso antes de regresar al Aston Villa.

El arquero del Aston Villa también aprovechó la ocasión para mostrar su libro de cuentos con su historia que rápidamente se agotó. Y para cerrar, le prometió al público de su ciudad que hará todo lo posible para que la indumentaria de Argentina campeón llegue a la ciudad. “El argentino tiene mucha ambición. Espero que lo hayan disfrutado como yo este Mundial y voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de camisetas con la tercera estrella para Mar del Plata”, concluyó el Dibu, quien se retiró en medio de una gran ovación.

