Las perlitas del homenaje a Enzo Fernández en San Martín: su postura ante las ofertas que recibió, el club en el que se va a retirar y un gran mensaje para los niños

La fiesta por el título que logró Argentina en el Mundial de Qatar no se detiene. Esta vez, los homenajeados fueron Enzo Fernández y Exequiel Palacios en San Martín. Es que el mediocampista del Benfica surgió del club La Recova de dicha localidad y es un vecino ilustra del minucipio, mientras que el tucumano residió allí mucho tiempo y lo adoptaron como hijo dilecto. Tanto fue así que una multitud los ovacionó y vibró junto a ellos en una fiesta en la que en el escenario no faltó La Mosca y su tema “Muchachos”, la banda oficial de la tercera estrella albiceleste.

Con una réplica de la Copa del Mundo en sus manos, Enzo y Pala, dos productos de la cantera de River Plate, fueron vitoreados, quedaron sumergidos en una nube de papelitos y le ofrendaron al público la réplica del trofeo que consiguieron en Qatar. “Es una locura, esto es todo para la gente. Es una alegría enorme. Disfrutar con las familias, en el lugar donde uno creció. no tengo palabras, estamos disfrutando al máximo”, dijo el hombre del Bayern Leverkusen.

“Estoy emocionado. Ver a todos los nenes, se me llena el pecho de orgullo”, prologó uno de los futbolistas más buscados del mercado de pases. Es que Fernández, de 21 años, fue elegido como el mejor jugador joven del Mundial. Y el interés por contratarlo se multiplicó. El Benfica rechazó en las últimas horas una oferta de 100 millones de euros por su ficha y desde la dirigencia advirtieron que sólo saldrá por la cláusula de rescisión, que asciende a 120 millones. Si bien el Liverpool y el Real Madrid mostraron interés en arrebatárselo a los lusos, sólo el Manchester United estaría dispuesto a abonarla.

Mientras tanto, el versátil volante evitó hablar del tema mientras se hallaba en el escenario, en medio de la efervescencia. “No sé nada, de eso se está encargando mi representente, no me quiero meter en el tema. Estoy enfocado en Benfica que en pocos días tenemos un partido por delante”, subrayó. Incluso detalló que en breve viajará a Europa porque su equipo juega este viernes ante el Sporting Braga por la liga local. Y luego regresará al país para recibir el 2023.

El profundo mensaje de Enzo Fernández tras ganar el Mundial con Argentina

Uno de los momentos más divertidos de la celebración se dio cuando el locutor les preguntó “¿hay alguna posibilidad de que se despidan en Chacarita?”. Una consulta lógica, dado que el reconocimiento se desarrolló en San Martín. Ante las diversas reacciones de los hinchas, Enzo no dejó dudas. “No, en River”, repondió.

Eso sí, procuró dejar un mensaje profundo, apuntado a los chicos que presenciaron el acto, muchos de ellos integrantes de escuelitas de fútbol, incluida La Recova, donde se vieron sus primeras gambetas. “A los nenes les digo que luchen por sus sueños, que luchen por lo que quieren, que sean perseverantes, que escuchen a sus padres, a sus hermanos, que vayan por el buen camino, que estudien, y que sean buena personas sobre todo”, cerró, con una sonrisa y el nuevo look tras cumplir la promesa por haberse consagrado campeón del mundo.

Enzo, con nuevo look, ofrenda la Copa del Mundo junto a Palacios

Se animaron a cantar el himno del Mundial "Muchachos..."

