River anunció la contratación del segundo refuerzo de la era Demichelis: regresó Nacho Fernández

La foto que publicó la cuenta oficial de River en sus redes sociales

“Bienvenido Nacho”, tuiteó la cuenta oficial de River quince minutos antes de las tres de la tarde del jueves 22 de diciembre. El mensaje en mayúscula y acompañado por los colores millonarios tiene también una foto elocuente: Nacho es Ignacio Fernández y tiene -de nuevo- la camiseta de River. El anuncio era presumible y se efectuó esta tarde, después de que el ex futbolista de Atlético Mineiro llegara junto a la comitiva presidencial al hotel de San Luis donde se hospeda el plantel ahora dirigido por Martín Demichelis.

Ayer mismo por la mañana, el volante zurdo se había realizado la revisión médica en la clínica Rossi y por la tarde firmó su vínculo en las oficinas del Estadio Monumental. El contrato de Nacho Fernández en el Millonario se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Aún no hay cifras exactas de la cotización de su traspaso, pero fue una negociación en la que River aprovechó las dos cuotas del pase que el club Galo adeudaba cuando acordaron la transferencia a principios del año pasado. Con este monto incluido, la operación para repatriar a Fernández se acercó a los tres millones de dólares.

Fernández se convierte así en el segundo refuerzo de River para esta nueva era que comienza tras la salida de Marcelo Gallardo de la conducción del equipo. La dirigencia aceleró por la llegada de dos ex jugadores de la institución mientras la atención la absorbía la Copa del Mundo de Qatar 2022. El 12 de diciembre, tres días después de la clasificación a semifinales tras la sufrida victoria de Argentina ante Países Bajos por penales, Matías Kranevitter ya había rubricado su firma acompañado del presidente Jorge Brito y el vicepresidente primero, Matías Patanian.

El propio Brito declaró en diálogo con TyC Sports cuáles son sus impresiones en relación a la vuelta del volante: “Estoy muy contento por haber traído a Nacho Fernández, que tanta expectativa había generado en el mundo River. Es tal vez uno de los jugadores más relevantes de la historia de River: partícipe del partido más importante y de la copa más importante de la historia de River. Y con un buen presente. Recién me decía Martín Demichelis que jugó más de 110 partidos en los últimos dos años. Cuando veníamos en el avión, le preguntamos si estaba igual que cuando te fuiste. ‘No, estoy mejor. Jugué más partidos, me siento mejor físicamente’. Estuvo muy activo y en un buen nivel en los últimos dos años”.

Stefano Di Carlo, Jorge Brito y Matías Patanian junto al futbolista nacido en Castelli el 12 de enero de 1990

Nacho Fernández ganó siete títulos en River en cuatro temporadas. Además de la célebre Copa Libertadores 2018 que se disputó en Madrid, levantó la Recopa Sudamericana 2016 y la Recopa Sudamericana 2018, la Copa Argentina 2015-2016, 2016-2017, y 2018-2019 y la Supercopa Argentina 2017. Con la camiseta de la banda roja jugó 186 partidos entre enero de 2016 y febrero de 2020 con un saldo de 31 goles y 27 asistencias.

Para que la negociación llegara a buen puerto fue determinante la predisposición del futbolista surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata, ya que le comunicó a Eduardo Chacho Coudet, recientemente contratado como DT del conjunto brasileño, su intención de volver al país ya que tendrá un hijo con su pareja. Asimismo, el mediocampista rechazó las primeras ofertas que le hizo el Atlético Mineiro para renovar su vínculo, que finalizaba a finales de 2023.

En Brasil ya había despertado sospecha el recibimiento que le hizo el mundo River cuando Nacho regresó al país para participar del partido despedida de Leo Ponzio. La foto de la cena previa, un partido de pádel junto al hoy integrante de la mesa directiva de River, el posteo de la cuenta oficial que lo mostraba junto a Jonatan Maidana, la ovación que recibió de la multitud que colmó el Monumental más las supuestas interferencias con el entonces técnico Cuca activaron las suspicacias.

La firma del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2025

Por eso, al día siguiente, el futbolista se vio obligado a desterrar las teorías que escalaron y convocó a una sorpresiva conferencia para aclarar su situación: “Es algo totalmente falso que salió de la prensa de Argentina y se hicieron eco acá en Brasil y está circulando. Me cuesta un poco explicar esto, cómo voy a tener un problema con el cuerpo técnico si fui capitán en el último juego. Me permitieron viajar a Argentina a despedir el último partido de un amigo…”.

Esta noche River jugará su primer partido desde la salida de Marcelo Gallardo. Será el estreno de Martín Demichelis como director técnico, cuando enfrente a Unión La Calera en el Estadio de La Pedrera, de Villa Mercedes, San Luis, desde las 21.15 horas con televisación de Star+. El plantel ya cuenta con Matías Kranevitter como flamante refuerzo, la promoción de la joya de la reserva Franco Alfonso y el regreso a la actividad plena de Robert Rojas. Resta que regresen de sus vacaciones post mundial Franco Armani y Nicolás De la Cruz, y está en tratativas avanzadas la continuidad de Juan Fernando Quintero. José Paradela le dejó a Nacho Fernández la histórica 26 que había heredado cuando el ex Gimnasia de La Plata emigró a Brasil.

En el partido de esta noche empezará a develarse la idea futbolística de Demichelis como entrenador. Se presume que podrá apostar por un 4-3-3. Una probable formación sería con: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Emanuel Mammana y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Esequiel Barco, Miguel Borja y Pablo Solari. Una vez finalizado el encuentro con Unión La Calera, la delegación de River emprenderá el regreso a Buenos Aires y en enero viajará a los Estados Unidos para los trabajos de pretemporada con los siguientes amistosos: Monterrey de México (10/01 en Austin, Texas), Millonarios de Bogotá (14/01 en el DRV PNK Stadium de Florida); y Vasco de Gama de Brasil (17/01 en el DRV PNK Stadium de Florida).

