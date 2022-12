La otra cara de Julián Álvarez: el momento en el que cantó junto a Los Caligaris en el homenaje que le hicieron en Calchín

El campeón del mundo con la Selección agarró el micrófono y cantó el tema de la Scaloneta con Los Caligaris en Calchín

Julián Álvarez vivió un momento único y conmovedor en su pueblo, Calchín, en donde le realizaron un homenaje como campeón del mundo con la selección argentina. El delantero de 22 años llegó arriba de un camión de bomberos, saludó a las más de 20 mil personas que lo acompañaron en la caravana, recibió la llave de la ciudad de parte del intendente, dio un discurso ante su gente y cerró la tarde cantando con Los Caligaris en el escenario.

La banda musical de Córdoba es una de las preferidas de la Araña e incluso el futbolista llegó a cantar con ellos en un show que brindaron en Tecnópolis, cuando jugaba en River Plate, en enero de 2022. En Calchín se repitió la escena y Álvarez, vestido con la camiseta de la Selección y sosteniendo la Copa del Mundo que levantó en Qatar, tomó el micrófono y animó al público con la canción que le hizo La Mosca a la Scaloneta. “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar... ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial. Y al Diego, le pedimos que descanse en paz, con Don Diego y con la Tota por toda la eternidad...”, entonó con alegría.

Más tarde, la banda cuartetera le dedicó una canción al campeón del mundo y volvió a darle el micrófono para cantar, junto a sus hermanos, más hits de la banda que trajo alegría y baile a Calchín.

Los festejos continuaron en la localidad ubicada al Este de Córdoba, a 110 kilómetros de la capital por la Ruta 13, y los casi 3 mil habitantes no se olvidarán jamás de este día en el cual tuvieron bien cerca a su representante más exitoso en el mundo. El delantero seguirá hasta las Fiestas en su pueblo, descansando junto a su familia y seres más cercanos en un campo cercano.

“Es difícil hablar en un momento así, es la alegría más grande que tenemos los argentinos. Voy a decir lo que me salga del corazón. Estoy agradecido de por vida, desde el primer día con la gente de Calchín. Cada día nos sentimos más orgullosos de ser argentinos. Haber cumplido un sueño para mi familia y mi país, es difícil ponerlo en palabras”, comenzó Álvarez en su discurso, antes de ser declarado ciudadano ilustre.

Luego, el delantero nacido en el Club Atlético Calchín y actual jugador del Manchester City, agregó: “Quiero pedir disculpas porque no pude responder todos los mensajes de apoyo porque son muchos. Le quiero decir a la gente ‘bánquenos y aliéntenos simpre que dentro de la cancha vamos a llevar a lo más alto a la Argentina’. Fue una locura lo que se vivió en Qatar. Éramos locales, los 45 millones que estaban en Argentina jugaron allá. Soñé con ganar estas cosas. Siempre me apoyaron mi familia y mi novia. Que se me diera con 22 años es algo increíble y siempre hay cosas por seguir soñando porque es el propósito de la vida”.

* El emotivo discurso de Julián Álvarez en Calchín

