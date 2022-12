En Europa aseguran que hay acuerdo verbal para que Messi juegue un año más en el PSG

Messi celebra un gol con el PSG, días antes de sumarse a la Selección (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“París Saint-Germain llegó a un acuerdo verbal con Lionel Messi para extender el contrato. Es un pactopara seguir juntos. No hay decisión aún sobre la duración del contrato y el salario, se decidirá en una nueva reunión pronto. (Nasser) Al Khelaifi y (Luis) Campos -presidente y director deportivo-, trabajando en ello”. Fabrizio Romano, el periodista considerado como el gurú de las transferencias en Europa, lanzó la bomba en Twitter. Todo indica que la relación entre el capitán de la selección argentina campeona del mundo y el astro albiceleste continuará más allá de junio de 2023, cuando finaliza su vínculo.

El diario francés Le Parisien dio más detalles de este acercamiento que habría dejado a la Pulga a una firma de rubricar su continuidad. Dicho medio subrayó que hubo contacto hace una semana en Doga, y que el lazo se extenderá hasta junio de 2024, es decir, apelarán a la cláusula de renovación ya indicada en el contrato que expira en el año que entra. En los próximos días se realizaría la reunión definitiva.

De cerrarse el círculo, los otros interesados deberán esperar para contar con el astro, que al concluir el vínculo con el PSG tendría 37 años. A fines de noviembre, el diario The Times había informado que el Inter Miami estaba a punto de asegurarse los servicios de la Pulga, con el contrato “más caro de la historia de la MLS”. Al mismo tiempo, el Barcelona coqueteó constantemente con repatriarlo. “Yo les digo que Messi es del Barça, que tranquilos, que es el mejor jugador del mundo y ya veremos”, señaló el presidente Joan Laporta antes del Mundial.

En las últimas horas, incluso, el programa de TV El Chiringuito detalló que el club intentaría “acercar posiciones, lo económico no es problema”. Cataluña es la segunda casa de los Messi. Tienen su hogar en Casteldefels y, de no haber sido por el affaire fair play financiero, hubiera renovado su vínculo con el Blaugrana y no se hubiera marchado. Pero las heridas por cómo se dio la despedida no cicatrizaron.

Messi desembarcó en el PSG a mediados de 2021, luego de conquistar la Copa América de Brasil. Entre las lesiones, el desengaño con el Barcelona y el abrupto cambio de aire, le costó la adaptación, más allá de que siempre ofreció destellos de su genialidad. Con Mauricio Pochettino como DT conquistó la Ligue 1, aunque la eliminación en la Champions League a manos del Real Madrid provocó el enojo de los aficionados, que lo pusieron en el blanco tanto a él como a Neymar.

No obstante, Messi consiguió cambiar las críticas por ovaciones. En la actual temporada volvió al nivel de sus mejores años en Barcelona. Alzó la Supercopa de Francia, resultó vital en la gran campaña en la Ligue 1 (7 goles en 13 partidos, con el equipo líder indiscutido del certamen), y en la Champions acumula cuatro conquistas en cinco presentaciones -el PSG se probará ante el Bayern Múnich en octavos de final-. También sumó un tanto en la Copa de Francia.

Y, como corolario, ganó el Mundial de Qatar en su quinta incursión en la Copa del Mundo. Encima, la víctima en la final fue Francia, el país en el que hoy reside. Y Mbappé, su compañero y figura del plantel, que hoy regresó al entrenamiento bajo la tutela de Christophe Galtier.

Noticia en desarrollo...