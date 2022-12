La reveladora charla de Valdano con Messi sobre su continuidad en la Selección tras ganar el Mundial de Qatar

Valdano habla de Messi

Tuvieron que pasar cinco Mundiales para que Lionel Messi pueda alzarse con la Copa del Mundo. Cinco citas mundialistas en las que el astro argentino fue madurando como futbolista hasta alcanzar su punto cúlmine en Qatar, liderando un grupo de grandes figuras que nunca bajó los brazos.

Las figuritas del campeón: los 26 héroes que le dieron el Mundial de Qatar a Argentina Conocé las estadísticas de los jugadores que fueron parte de la nómina confeccionada por el entrenador Lionel Scaloni y llegaron a la gloria tras vencer a Francia en la final en el estadio Lusail VER NOTA

Tras su paso por las tierras asiáticas, mucho se especulaba sobre si volvería a vestir los colores de la selección nacional, incluso fue el propio Messi el que aclaró, tras levantar la Copa, que seguramente disputará algunos encuentros más con la albiceleste, aunque pareció descartar su hipotética presencia en el Mundial 2026.

Sin embargo, en una entrevista con El Partidazo de la Cadena COPE, el ex futbolista y entrenador argentino Jorge Valdano, reveló una conversación privada que mantuvo con el Diez una semana antes del inicio de esta cita mundialista en la que hablaron de ese tema.

Messi disputó su quinto Mundial con Argentina (Reuters)

Al ser consultado sobre si llegaría a defender el título que consiguió en Qatar, Valdano explicó: “En este Mundial no corrió mucho que digamos y sin embargo fue muy determinante para el equipo desde todo punto de vista. Desde lo futbolístico y desde lo anímico”.

Messi anunció que seguirá jugando en la selección argentina después de ganar el Mundial: “Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo” El capitán de la selección argentina mostró toda su felicidad tras el título en la Copa del Mundo en Qatar VER NOTA

“Yo le hice una entrevista una semana antes de empezar el Mundial y, fuera de cámara, al final me hizo una broma. Le dije: ‘Bueno vas a estar entre los menos de diez jugadores que han jugado cinco mundiales y no hay ninguno que ha jugado seis… y me dijo que eso era imposible y demás”, comenzó relatando.

“Pero antes de irse, mientras estaba caminando hacia la puerta de salida, me dijo: ‘Si soy campeón del mundo me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial’. Seguramente esa euforia por lo menos le va a ayudar a estar un tiempo más con la camiseta de argentina puesta y se verá si es capaz de ponérsela en un Mundial más. El fútbol demostró que es prácticamente imposible jugar 6 mundiales”, concluyó.

Messi aseguró que continuará jugando en la selección (Reuters)

Tras su participación en Qatar, Lionel Messi se sumó a la lista de los futbolistas que jugaron más Mundiales en la historia. La Pulga lidera esa tabla con cinco, junto a Cristiano Ronaldo (Portugal), Andrés Guardado (México), Guillermo Ochoa (México), Lothar Matthaus (Alemania), Gianluigi Buffon (Italia), Antonio Carbajal (México) y Rafael Marquez (México).

La intimidad del vuelo de los campeones del mundo rumbo a la Argentina: la sonrisa de Messi con la copa y la divertida frase de Dibu Martínez Los jugadores de la Selección compartieron imágenes desde el avión con el trofeo conseguido en Qatar. La Scaloneta está llegando a Buenos Aires VER NOTA

De esa tabla sólo continúan en vigencia el argentino, el luso y el mediocampista y arquero mexicano, sin embargo, habrá que ver qué les deparará el destino. En principio, el luso ya puso en duda su continuidad en la selección portuguesa tras caer eliminado en cuartos de final contra Marruecos, mientras que los jugadores del Tri tendrán 40 y 41 años respectivamente.





Seguir leyendo