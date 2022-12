Toda la intimidad de los festejos de Argentina campeón del Mundial de Qatar: el cantito contra Mbappé, la dedicatoria a Brasil y un pedido especial a Scaloni

Los jugadores mostraron los detalles de la celebración tras la victoria ante Francia

La selección argentina se consagró campeona del Mundial Qatar 2022 en una sufrida victoria por 4-2 en los penales ante Francia y los protagonistas de la tercera Copa del Mundo de la historia del país mostraron toda la intimidad de los festejos en el vestuario a través de sus redes sociales: antos contra Brasil y Kylian Mbappé, y un pedido directo a Claudio Tapia por Lionel Scaloni.

“Que de la mano de Lio Messi, todos la vuelta vamos a dar”, sonó después de la premiación en el estadio Lusail, aunque los jugadores se permitieron reversionarla con el nombre del entrenador de la Albiceleste y le dedicaron otra canción al cuerpo técnico: “La Scaloneta, la puta que lo parió”. Al ritmo del “dale campeón”, el vestuario le rindió pleitesía a su figura porque Lionel Messi fue el protagonista principal en un video que lo muestra con la Copa del Mundo entre sus manos. El futbolista elegido como el Mejor Jugador del Mundial se subió a una de las mesas para ser uno más de los que empezó a cantar.

“Después de esto, no hay más nada”, manifestó Otamendi después de levantar la Copa del Mundo y De Paul le dedicó una respuesta sin filtro a los que habían pedido su salida del equipo después del mal comienzo ante Arabia Saudita: “A todos los que dudaron, chupenme la pij... Me tiraron de todos lados y no me voltearon”.

En este sentido, Emiliano Martínez silenció el vestuario para enunciar un mensaje hacía el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que desató las risas de todos: “Chiqui, renovale a Scaloni la concha de su madre”. En un clima alegre y distendido, también hubo una escueta misiva al entrenador que presenció los festejos al igual que Tapia: “¡Firmá el contrato!”. La renovación del vínculo se acordó de palabra, pero el técnico aún no rubricó los documentos. Se supone que se trata de apenas una formalidad.

También hubo tiempo para dedicarle la vuelta olímpica a los rivales y el centro de la escena le perteneció al clásico contrincante de la Argentina. “Brasilero, ¿que pasó? Arrugó el pentacampeón” y “todos los brazucas se pondrán a llorar porque dimos la vuelta en el Maracaná”, entonaron por la eliminación de la Verdeamarela en cuartos de final ante Croacia, sumado al histórico triunfo por la Copa América 2021. Otra de las frases estuvo dedicada al autor de los tres goles en Les Bleus: “Un minuto de silencio para Mbappé que está muerto”.

Por otro lado, los futbolistas no se olvidaron de un sector del periodismo en medio de la celebración por el título, que también tuvo clásicos como “porque los jugadores te van a demostrar...” y “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”. Entre tantos, no faltó el tema “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, que se transformó en un himno para todos los hinchas en el transcurso del Mundial.

Esa felicidad que reinaba en los 26 campeones del mundo también estuvo acompañada por Sergio Agüero, otro de los que estuvo presente dentro del vestuario y, junto a Otamendi, volvieron a bromear sobre el supuesto parecido del Papu Gómez con David Beckham, tema con el que habían cargado al volante del Sevilla en medio de un stream con el Kun. Este clima de goce también incluyó bailes del Dibu, Lisandro Martínez y Nahuel Molina en la mitad del jolgorio. Se sumó un gracioso mensaje que le espetó el propio Otamendi a Julián Álvarez en referencia al gran despliegue que hace dentro de la cancha: “Sigue corriendo, está loco”. Todo esto no quedó ahí porque la felicidad que invadió el vestuario se mudo a la zona mixta con todos los jugadores pasando con la Copa del Mundo.

Las muestras de cariño que volcaron los hinchas presentes en el estadio Lusail hacía este plantel continuarán en las próximas horas cuando los jugadores lleguen a suelo argentino este lunes a las 19 horas aproximadamente y aún se desconoce si se fijará un itinerario de viaje para que puedan recibir el afecto de los fanáticos antes de regresar hacia sus respectivos clubes.

