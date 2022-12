“A Messi se lo nota tranquilo, flota como los astronautas”: los elogios de un ex futbolista argentino que brilló en el PSG

El ex futbolista del PSG, Omar Da Fonseca, en el centro de prensa del Lusail Stadium

(Enviado especial a Dohar, Qatar) “Cuando Messi agarra la pelota, los defensores, el público, el árbitro, mi abuela en Olavarría, todo el mundo se para, el tiempo se para”. Omar Da Fonseca es uno de los argentinos que edificó la historia del París Saint Germain y hoy en día levanta la bandera albiceleste como comentarista en la TV europea. Pero también tiene otro bandera que hace flamear cada vez que puede: la de su amor por Lionel Messi.

Campeón con el PSG y Mónaco en los 80, el actual narrador en la edición francesa de la cadena Bein Sports se deshace en elogios para el capitán del elenco que disputará la final este domingo ante Francia, su país adoptivo. “La edad y la experiencia de una vida son como el vino, uno sigue mejorándose. Pienso que es un tipo que desde ya no vive como nosotros. Los genios, las águilas, vuelan muy alto, respiran un oxigeno que no es el que nosotros estamos acostumbrados. Se lo nota completamente tranquilo, como los astronautas, un tipo que flota”, lo define a su modo ante Infobae.

Ese estado de gracia que él visualiza se “transmite” para el resto de sus compañeros. “Messi está en este aspecto, en esta posibilidad de sentirse tan bien, querido, sostenido y es el mejor del mundo. Vos le das esa oportunidad a un tipo que sabemos que puede hacer la diferencia. Por eso estamos todos atrás de él. Yo lo admiro, hace 15 años que lo conozco. Es un tipo que me dio tantas emociones, transmitió tantas cosas buenas a generaciones, a nivel internacional nos hizo quedar siempre muy bien”, subraya.

Omar da Fonseca con Lionel Messi el día de su presentación en PSG

Ubicado en las entrañas del Lusail Stadium, el ex atacante de 63 años con pasado en Vélez en el país responde ante la pregunta de si Leo está mostrando un liderazgo “maradoniano” en este Mundial: “Si lo comparamos para decir bien, comparémoslo. Porque seguro nadie puede negar que Maradona era representativo de eso. Pero Messi no tiene la exuberancia que Maradona tenía. Messi no necesita de estar en el enfrentamiento. Es un tipo más calmado, más dulce a lo mejor. No es un tipo que necesita ir a la fricción, al contacto, no tiene necesidad de tener mal aliento. Es un tipo que asimila el hecho que con la pelota en los pies sigue siendo un tipo que tiene una influencia. Nunca va a hacer nada de demagogia con eso. Al contrario, lo expone, lo libera y lo transmite”.

En el tren de elogios que le regala a la Pulga, afirma: “Todos adoran a Messi. Todos quisimos ser Messi una vez en la vida. Cuando estábamos en el recreo de la escuela, quisimos ser Messi. Todos tenemos el póster. Es un líder, un representante absoluto del fútbol y es por eso que yo a veces digo si el fútbol le puede dar ese regalo, que se lo dé el fútbol o toda la gente que lo quiere”

Para Da Fonseca no es una cuestión menor la “fuerza que se crea” en el plantel argentino y remarca el aporte de dos futbolistas en este torneo: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. “Reconozco que tienen una cierta madurez para tratar de afrontar una situación que no podemos decir que la conocen. No conocen los grandes eventos, las grandes posibilidades, y se la rebuscan bastante bien. Y físicamente aportan el optimismo de las piernas, corren. Hoy por hoy hay que tratar de meter a Messi lo más cerca del arco, en las mejores condiciones, para que Messi esté en el congelador y cuando él decide el momento exacto y el gesto justo, lo pueda hacer”.

