Oswaldo Sánchez y su total desacuerdo con las decisiones de la Federación Mexicana

(Foto: GettyImages)

Como era de esperarse, fueron muchas las críticas y comentarios que se dieron hacia la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por el rotundo fracaso de la selección en Qatar 2022 tras no poder pasar de la fase de grupos. Ahora, fue el turno del ex guardameta del “Tri”, Oswaldo Sánchez, para expresar su inconformidad y lo que para el, podría ser la solución de cara a lo que será la próxima Copa del Mundo en 2026.

Luis García dio a conocer que Yon de Luisa recibió amenazas tras la eliminación del Tri en Qatar 2022 El analista deportivo apuntó que pese al fracaso de México en la justa mundialista, no deben existir intimidaciones para los directivos de la FMF VER NOTA

Pocos son los que trataron de justificar la actuación del combinado “azteca” en la actual justa mundialista, pero no fue el caso de Oswaldo Sánchez, ex portero que defendió el arco del “Tricolor” en el Mundial de Alemania 2006 y asistió como suplente al de Corea-Japón 2002 y Francia 1998. El canterano del Atlas fue claro al mencionar que si se quiere tener un avance en el fútbol mexicano, se debe de dar mayor oportunidad a las nuevas generaciones.

Oswaldo Sánchez no pudo hacer nada ante el tremendo gol de Maxi Rodríguez en 2006. AFP PHOTO / ODD ANDERSENzzzz

“Creo que ahora tiene que cambiar la metodología en México, creo que tenemos que voltear a ver lo que hace Estados Unidos, que ha evolucionado, que hay un proyecto a futuro, confianza en los jóvenes. Se tiene que renovar la selección en todos los sentidos desde la dirección técnica; ese entrenador al que le guste jugar con jóvenes para que de aquí a tres años y medio, se vayan postulando”, señaló el ahora comentarista deportivo para un importante medio mexicano.

Periodista argentino minimizó el nivel de los futbolistas mexicanos: “Tienen complejo de inferioridad con nosotros” El conductor Alejandro Fantino afirmó que el Tri nunca podrá jugar como la Albiceleste, aunque reconoció que México es superior a Argentina en el boxeo VER NOTA

Posteriormente, “San Oswaldo”, también priorizó el darle continuidad a los jóvenes que formaron parte del proceso con Gerardo Martino y que a priori, podrían ser la base de la selección. “Es momento de confiar en la sangre joven, que vengan empapándose de lo que es la selección nacional; se me ocurren Carlos Acevedo, Israel Reyes, infinidad de jugadores jóvenes con proyección; tal vez algún referente importante como el “Chucky”, pero hay que refrescar en todos los sentidos”.

“Se tiene que regresar a trabajar más en lo táctico, una nueva metodología con gente fresca, que puedan hacer un cambio porque no nos ha alcanzado y ahora hasta retrocedimos; entonces hay que modificar. Ya cuando no llegaste al mismo lugar, significa que vas en retroceso”, apuntó el ex cancerbero de los Santos, quien gran parte de su estadía a nivel selección lo hizo bajo las órdenes de Ricardo La Volpe, estratega que justamente se identificó por trabajar con jóvenes.

Cinco factores por las que la Selección Mexicana fracasó en el Mundial de Qatar La cúpula que encabeza el futbol mexicano tomó decisiones administrativas que llevaron a un declive al Tri tras 28 años VER NOTA

De igual manera, también expresó la importancia de buscar regresar a competencias de Conmebol, torneos a los que se dejaron de asistir desde el 2016. “Creo que la Federación ya escarmentó y se dio cuenta que necesita preparación con partidos importantes y creo que eso se tiene que adoptar, que haya invitación a Copa América, no sé si a Copa Libertadores, a cualquier torneo internacional que lo inviten porque va a ser candidato”.

¿Qué estarán sintiendo los jugadores mexicanos rumbo al debut mundialista? 🤔@SanOswaldo_TD nos cuenta lo que el vivió 👀#MexicoSiPuedes

🇲🇽🆚🇵🇱

⏰ 9:30 AM

📺 @MiCanal5 y @Canal_Estrellas pic.twitter.com/Qxp12ZUpUP — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 22, 2022

Por último, el tres veces mundialista arremetió contra los altos mandos del balompié azteca, pues no comparte las decisiones que se han tomado durante los últimos años. “Nuestra realidad está muy clara: No descenso, no ascenso, muchos extranjeros en nuestra liga, carentes de generación de fútbol ofensivo. Entonces, México tiene una gran estructura pero creo que ha descuidado el aspecto deportivo, se prioriza otro tipo de intereses y cuando eso sucede, es complicado”.

Cabe recordar que tras la eliminación del Tri, el “Tata” Martino dejó la dirección técnica del seleccionado; sin embargo, Yon de Luisa señaló en conferencia de prensa que se tomaran el tiempo para tomar una decisión respecto al próximo proyecto del Tricolor, mencionando que habrá una respuesta hasta finales de enero o inicios de febrero.

SEGUIR LEYENDO: