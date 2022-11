Andrés Guardado defendió a Messi del Canelo Álvarez: “Esa camiseta era mía”

El futbolista mexicano aseguró que el boxeador no entiende lo que es un vestuario de fútbol

Saúl Canelo Álvarez mostró una versión que poco se le conocía pues explotó en redes sociales por un supuesto gesto de Lionel Messi en el que habría “pateado” la playera de la Selección Mexicana. Diferentes figuras del deporte mexicano y argentino debatieron del hecho, así que Andrés Guardado salió a aclarar lo sucedido.

En un encuentro con la prensa, el Principito defendió a Messi y descartó que el delantero albiceleste “ofendiera” al Tricolor o al país pues compartió cómo es la dinámica en un vestidor de fútbol y el motivo por el cual se mal interpretó el gesto de Leo.

Debido a que el Canelo Álvarez no conoce la dinámica de un vestidor de fútbol, no sabía que todas las playeras van al suelo sin importar si es la propia o la del rival ya que es un gesto para que el personal de utilería entienda que eso se debe de lavar, según narró el jugador del Betis.

Andrés Guardado defendió a Messi de las críticas del Canelo (Kirby Lee/ USA TODAY Sports)

Así que confesó que la playera que tanta polémica ha generado es la suya pues intercambió su jersey con Messi al término del partido. Además, Guardado agregó que él también tiró al suelo la camiseta de Argentina, solo que nadie grabó aquel gesto, por ello no se habló de ello.

“La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta, sea la camiseta del equipo rival siempre es así. De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y la mía también —porque no se grabó— pero yo también llegué y la tiré al suelo para que la lavaran”.

Antes de aquella revelación, el mediocampista mexicano lamentó que Saúl Álvarez se haya ofendido por cómo actuó Messi. Insistió en que el campeón tapatío no sabe de fútbol y menos de cómo se vive en un vestuario.

Canelo Álvarez mantiene su postura en contra de Messi (Fotos: Instagram/@canelo/@afaseleccion)

“Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado”, expresó el Principito.

Andrés Guardado también calificó de “tontería” todo el discurso que se ha generado en redes sociales por los reclamos y también a las amenazas que ha soltado Canelo Álvarez en contra de Messi. El jugador mexicano insistió en que siempre se tiran las camisetas al piso para que se laven.

“Para mí realmente me parece una tontería de lo que se está hablando. Quien nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende. Es un acuerdo con los utileros de que cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo, todo va para lavar, y lo que tú no dejes en el suelo te lo llevas tú a casa”, agregó.

Canelo Álvarez se enojó con Messi por el gesto que tuvo con la playera de la Selección Mexicana (Fotos: Instagram/ @canelo// REUTERS/Dylan Martinez)

Por otra parte, Andrés Guardado se presentó a conferencia de prensa con motivo del siguiente duelo de la Selección Mexicana en Qatar 2022. El panorama del Tri se complicó para la siguiente ronda pues están obligados a golear a Arabia Saudita para no depender de otros resultados que los lleven a la siguiente fase.

Para el capitán del conjunto mexicano, el equipo aún está en posibilidades de pelear por un pase a octavos de final, así que todos el equipo de Gerardo Tata Martino harán lo posible por conseguirlo. “Creemos en nuestras posibilidades, nos vamos a aferrar a ellas. Somos capaces de ganar el siguiente partido y vamos a intentarlo hasta el final”, sentenció.

De momento se desconoce si Guardado estará listo para el tercer duelo en la fase de grupos pues una molestia muscular lo obligó a salir de cambio durante el partido contra los argentinos.

