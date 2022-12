“Espero que Croacia les meta cuatro”: los ácidos comentarios de un periodista español contra la selección argentina

El periodista que deseó que Croacia le meta cuatro goles a Argentina

En un partido para el infarto, Argentina eliminó a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 en los penales y la definición del caldeado encuentro tuvo repercusión en todos los rincones del planeta. Los gestos de Nicolás Otamendi y otros futbolistas argentinos con varios de los jugadores neerlandeses, que habían provocado a varios de los que fueron a patear, cuando Lautaro Martínez sentenció la llave fueron captados por las cámaras presentes en el Lusail Iconic Stadium abrió un debate en medios del mundo sobre si las formas del los festejos de la Albiceleste fueron correctas o no.

A pesar de que habían pasado 48 horas del triunfo de Argentina, el tema se puso sobre la mesa en el programa español El Chiringuito y Juan Manuel Rodríguez, reconocido panelista del mismo, lanzó duros comentarios a la hora de dar su punto de vista sobre lo que dejó el final del duelo por los cuartos de final de la Copa del Mundo. “Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto”, declaró.

Palacios, periodista argentino que también participa en ocasiones de la transmisión, escuchó todo el discurso de su compañero y buscó calmarlo: “Pero es fútbol Juanma, estamos hablando de fútbol”. Sin embargo, el columnista español volvió a cargar con más argumentos contra la Albiceleste. “Esto es echarle tierra en los ojos al otro rival. Esto no es fútbol. Esto lo defiende Soria que es el antifútbol y el anti fairplay. Pero tú que eres un caballero, yo creo que no te debes dejar imbuir por una ola que no sé adónde nos conduce. Pero como yo no soy un caballero, lo único que espero es que les metan cuatro. Yo soy un pirata también”, respondió Rodríguez.

Los gestos de Nicolás Otamendi a los jugadores de Países Bajos fueron foco de críticas (Foto: Reuters)

Y añadió al respecto dejando clara su postura: “Si tienen la suerte de pasar a la final, os metan seis. ¿Sabés cuál es el problema? Que yo ya venía de fábrica así. Pero ayer habéis reconvertido al planeta tierra, en semifinales no va a ser un Argentina-Croacia. Va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero Matías es que os metan seis, porque el karma existe. Ya te digo yo, que os va a pasar”.

Josep Pedrerol, conductor del programa, intercedió en la conversación y presentó otra perspectiva de la semifinal del martes. “El tema es si Argentina está preparada para perder”, planteó. Juanma, que seguía enfurecido, tomó por última vez más la palabra. “¿Está preparado el Dibu Martínez para que cuando palme en semifinales y le meta el último penal Luka Modric, se acerque un jugador de Croacia y le haga así? ¿Está preparado para esto? Esa es la pregunta”, concluyó.

